15 подарков для любителей кулинарии, которые можно положить под новогоднюю елку

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Новый год уже совсем близко, и скоро мы начнем ежегодный марафон под названием «покупка подарков для друзей и родных», преодолеть который не каждому под силу. Однако если вы ищете идеальный подарок для человека, любящего готовить, то стоит обратить внимание на разнообразные кухонные приборы и инструменты, которые непременно понравятся кулинару любого возраста вне зависимости от его поварских навыков.

Мы в AdMe.ru тоже любим дарить подарки, поэтому исследовали сайт AliExpress в поисках вещей, которые обрадуют тех, кто любит проводить время на кухне.

1. Ролик для нарезки

Универсальный инструмент, который поможет сделать домашнюю лапшу, а также измельчить лук или чеснок, можно приобрести здесь.

2. Набор для украшения кофе

Отличный подарок для любого кофемана, который ценит не только вкус напитка, но и красивую подачу, вы найдете здесь.

3. Набор насадок для украшения тортов

Если вы хотите купить в подарок что-нибудь такое, что обязательно понравится человеку, любящему печь торты, обратите внимание на этот набор насадок, позволяющий делать самые разнообразные украшения из крема.

4. Многофункциональная овощерезка

Необычная терка, которую можно приобрести здесь, не только защитит пальцы от травм, но и значительно ускорит процесс приготовления блюд.

5. Щипцы для фрикаделек

Отличным подарком для тех, кто любит фрикадельки и хочет, чтобы они всегда получались ровными и круглыми, станут щипцы, с помощью которых можно быстро и просто приготовить идеальные мясные шарики.

6. Доска для быстрой разморозки

Любителям закупать продукты впрок обязательно понравится доска, которая ускоряет разморозку любых замороженных продуктов, а значит, и время приготовления блюд.

7. Набор для карвинга

Тем, кто мечтает освоить искусство карвинга — декоративной резьбы по овощам и фруктам, — стоит подарить набор ножей и прочих инструментов, который помогает создавать настоящие шедевры.

8. Секционная сковорода с антипригарным покрытием

Секционная сковорода с антипригарным покрытием позволяет готовить несколько блюд одновременно и без использования масла.

9. Аппарат для приготовления завтрака 3 в 1

Отличный подарок для тех, кто любит полноценные завтраки, но катастрофически не успевает их готовить, — вот такой «гибрид» духовки, сковороды и кофейника, приобрести который можно здесь.

10. Машинка для приготовления колбасок

Если вы или ваш друг мечтаете о том, чтобы делать домашнюю колбасу, обратите внимание на эту необычную машинку, которая позволяет изготавливать колбасные изделия различных диаметров.

11. Формочки для шоколада и выпечки

Идеальный подарок для тех, кто любит делать фигурки из шоколада и необычное печенье, — набор силиконовых формочек, которые не боятся ни жара, ни холода.

12. Скалка с рождественской гравировкой

Всего одним движением эта скалка превращает тесто в необычные рождественские печенья с объемными изображениями оленей и елок.

13. Пресс для пюре

С помощью этого пресса можно за считаные секунды делать нежнейшее пюре из картофеля и любых других овощей, например цветной капусты.

14. Силиконовые формы для 3D-тортов

Торты, которые будто прибыли к нам прямиком из будущего, сделать очень просто: нужно только воспользоваться специальными формами для выпечки, купить которые можно здесь.

15. Машинка для приготовления лапши и пельменей

Если вы или ваши друзья любите домашние пельмени и лапшу, обратите внимание на эту машинку, которая не только очень тонко раскатает тесто, но и нарежет его на лапшу — узкую или же широкую.

А вы уже определились с подарком на Новый год?