15 животных с особенностями, которые смогли найти любящий дом

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У животных, как и у маленьких детей, есть особенный дар: для них нет стандартов красоты и они способны видеть истинное лицо как человека, так и других живых существ. К счастью, некоторые взрослые сохраняют в себе это детское качество и помнят, что у красоты множество проявлений и она не обязана быть каноничной. Разве можно сказать про пушистого котенка без лапки, что он некрасивый, или не подарить любовь собаке только из-за того, что у нее странная форма головы?

AdMe.ru, вспоминая слова Маленького принца: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», призывает всматриваться глубже, чем мы обычно привыкли, и не судить как о людях, так и о животных только по внешности.

1. «Мой одноглазый, трехлапый и полухвостый пес, которого я очень люблю»

2. Смуши выбросили на улицу за то, что она родилась с расщеплением неба и недоразвитым носом. Но нашлись люди, которые влюбились в ее необычную внешность и забрали ее домой

3. «Вчера у меня появился этот маленький красавчик. У него постоянно высунут язык, и он слепой на один глаз, но я считаю его чертовски очаровательным»

4. Ферджи — почти слепая и глухая собака, а ее лапа деформирована из-за страшного артрита, но жизнь подарила ей любящих хозяев

5. «Мой друг спас этого котенка от усыпления»

6. «Его зовут Пи, потому что у него отсутствует треть (3,14) лапы»

7. «Это Рю. У него всего три лапы, но мы все его очень любим»

8. «14 лет назад мой кот родился слепым, но он умеет смотреть в душу, как никто другой»

9. «Я влюбился в эту кошку с того момента, как взял ее на руки»

10. Отсутствие глаза нисколько не повлияло на очарование этого щенка

11. Бруно родился с расщелиной губы, и никто не хотел его брать. Но, к счастью, нашлась женщина, которая подарила ему дом и любовь

12. «Его зовут Хемингуэй. У него всего три лапы и 21 палец»

13. «Моя невеста хотела завести еще одну собаку, а я не хотел. Когда мы увидели этого пса, то поняли, что нашли компромисс»

14. «Моя сестра спасла этого кота без хвоста и уха. Мы все очень полюбили его»

15. Бо Токс (Beaux Tox) — лабрадор-ретривер, которого никто не хотел брать из-за деформации черепа. К счастью, нашлась женщина, которая разглядела в этой собаке огромное сердце и безграничное море любви

А как вы относитесь к животным с особенностями?