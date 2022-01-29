15 переписок с родственниками, которые используют телефон как орудие массового увеселения

Мессенджеры уже давно не просто способ связи. Они кладезь таких перлов, что нарочно не придумаешь. Безусловный лидер по количеству и качеству СМС-юмора — это, конечно, семейные чаты. Только из одного сообщения можно узнать о родственнике больше нового, чем из долгой личной беседы.

Мы в AdMe.ru любим почитать чужие переписки, но только если их участники сами на это согласились и выложили скриншоты в сеть. Смельчаки, которые поделились содержимым своих семейных чатов, и стали героями нашей подборки. А в бонусе вас ждет переписка, в которой главная роль — у спящей дочки.

15. Когда сестра не промах

14. «Это моя семья»

13. «Папа все никак не запомнит, что я врач»

12. «Сегодня иду на „Паука“ во второй раз»

11. Победитель в номинации «Мать года»

10. «Пришла посылка от мамы из России»

9. "Я: поругался с родителями

Бабуля:

8. «Когда мама не понимает в смайликах»

7. «Мой чат с бабушкой»

6. Трудная ситуация

5. «Я сейчас помру. Переписка с моим батей»

4. Трудности перевода

3. Это трогательнее, чем «Титаник»

2. Мама vs папа

1. «Обычная переписка с ма»

Бонус: дочку ждет серьезный разговор