15 переписок с родственниками, которые используют телефон как орудие массового увеселения
Мессенджеры уже давно не просто способ связи. Они кладезь таких перлов, что нарочно не придумаешь. Безусловный лидер по количеству и качеству СМС-юмора — это, конечно, семейные чаты. Только из одного сообщения можно узнать о родственнике больше нового, чем из долгой личной беседы.
Мы в AdMe.ru любим почитать чужие переписки, но только если их участники сами на это согласились и выложили скриншоты в сеть. Смельчаки, которые поделились содержимым своих семейных чатов, и стали героями нашей подборки. А в бонусе вас ждет переписка, в которой главная роль — у спящей дочки.
15. Когда сестра не промах
14. «Это моя семья»
13. «Папа все никак не запомнит, что я врач»
12. «Сегодня иду на „Паука“ во второй раз»
11. Победитель в номинации «Мать года»
10. «Пришла посылка от мамы из России»
9. "Я: поругался с родителями
Бабуля:
8. «Когда мама не понимает в смайликах»
7. «Мой чат с бабушкой»
6. Трудная ситуация
5. «Я сейчас помру. Переписка с моим батей»
4. Трудности перевода
3. Это трогательнее, чем «Титаник»
2. Мама vs папа
1. «Обычная переписка с ма»
Бонус: дочку ждет серьезный разговор
А какие переписки в вашем телефоне достойны скриншота?
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