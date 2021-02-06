15 пар звезд и их детей, глядя на которых вспоминаешь поговорку о яблоке и яблоне

Когда у пары появляется малыш, разговоров на тему о том, на кого он похож больше, не избежать. Знакомые и родственники пытаются установить, от кого ребенок унаследовал разрез и цвет глаз, форму губ и носа. Отпрыска знаменитости публика рассматривает точно с таким же интересом и неизбежно проводит параллель с его отцом и матерью.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к детям наших любимых звезд и нашли среди них тех, кому природа щедро отсыпала харизмы их выдающегося родителя.

Ирина Дубцова и ее сын Артем

Певица и композитор Ирина Дубцова родила сына Артема, когда состояла в браке с Романом Черницыным, солистом группы Plazma. Артистка заявила, что с такими родителями ее сын не мог родиться без способностей к музыке и у него есть все шансы на сценический успех.

Оскар Кучера и его сын Александр

Оскар Кучера может похвастаться 3 браками и статусом многодетного отца: у него 4 сына и дочь. Старшему сыну телеведущего, Александру, не так давно исполнилось 16 лет. Молодой человек занимается музыкой: играет на барабанной установке в рок-группе «Полиморфия».

Саша Зверева и ее дочь Василиса

Певица Саша Зверева, бывшая солистка популярной в конце 90-х группы «Демо», является матерью 4 детей. Старшая дочь, 17-летняя Вася, унаследовала красоту своей матери. Артистка выкладывает совместные фото с дочерью и подчеркивает схожесть.

Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория

Король российской эстрады — счастливый отец мальчика и девочки. Старшая дочь Алла-Виктория, появившаяся на свет в 2011-м, настолько напоминает Филиппа Бедросовича, что практически под каждой ее опубликованной фотографией пользователи отмечают это в комментариях.

Пелагея и ее дочь Таисия

Пелагея, исполнительница русских народных песен и романсов, а также одна из наставниц шоу «Голос», родила дочь в 2017 году. Маленькая Таисия вполне может пойти по стопам голосистой мамы. Она любит петь, и ее эмоциональными выступлениями Пелагея делится в социальных сетях.

Гуф и его сын Сами

Рэпер Гуф, в миру — Алексей Долматов, является отцом 10-летнего Сами. Бывшая жена рэпера Айза подмечает, что родила его настоящую копию. Гуф души не чает в сыне и практически каждые выходные проводит с ним.

Вячеслав Бутусов и его дочь Софья

Вячеслав Бутусов — многодетный отец. У него 3 дочери и сын. Младшая из дочерей, Софья, унаследовала не только яркую внешность, но и бунтарский рокерский дух раннего Бутусова: она любит тяжелую музыку, увлекается татуировками и самовыражается с помощью внешнего вида.

Глюкоза и ее дочь Лида

Старшая дочь певицы Глюкозы решила ни в чем не отставать от своей знаменитой мамы. Тринадцатилетняя Лида выпускает музыкальные клипы под псевдонимом Lidus. Долгое время она скрывала свою личность за мультяшным персонажем, как некогда делала сама Глюкоза.

Юлия Савичева и ее дочь Анна

Одна из самых ярких участниц проекта «Фабрика звезд» Юлия Савичева стала мамой девочки в 2017 году. Маленькая Аня живет с бабушкой и дедушкой в Португалии, в то время как певица вынуждена часто бывать в России по работе. По ее признанию, расставания даются ей тяжело.

Егор Дружинин и его сын Тихон

Хореограф и наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин — счастливый отец троих детей. В своем старшем сыне Тихоне он видит большую схожесть с собой. «Тихон — это копия я в детстве, разве что шевелюра у меня никогда не была такой кучерявой», — говорит хореограф.

Кети Топурия и ее дочь Оливия

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия родила дочь Оливию в 2015 году. В интервью певица призналась, что у них с малышкой есть любимое совместное занятие: Оливия берет косметику мамы и делает ей макияж.

Лева Би-2 и его сын Авив

Недавно солист группы «Би-2» на своей страничке в социальной сети поздравил старшего сына от второго брака с 13-летием. Мальчика зовут Авив, и в его лице явно угадываются черты отца. На таком необычном имени для сына настоял сам рокер: «Авив» в переводе с иврита означает «весна».

Любовь Толкалина и ее дочь Мария

Мария — 19-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. Девушка работает моделью, что неудивительно, ведь ее сравнивают с юной Моникой Беллуччи, а также увлекается рисованием. Свои работы она демонстрирует на своей странице в инстаграме.

Тимати и его сын Ратмир

Рэпер Тимати — дважды отец. У него есть 6-летняя дочь Алиса и годовалый сын Ратмир, которого артист назвал в честь погибшего друга. Мать рэпера утверждает, что в случае с детьми Тимати тесты ДНК никогда не потребуются, намекая на их очевидное сходство.

Стас Пьеха и его сын Петр

Стас Пьеха принадлежит к числу тех артистов, которые не любят афишировать свою личную жизнь. Мало кто знает, что у певца был брак с моделью, и в нем в 2014 году появился сын Петр. Стас признается, что учится быть папой для мальчика, потому что сам рос без отца, у него не было примера перед глазами.