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15 пар, которые доказали, что любовь живет не 3 года, как многие думают, а гораздо дольше

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Сохранять крепкие отношения на протяжении долгих лет довольно трудно. Мы привыкли к тому, что в таблоидах то и дело появляются новости о расставании знаменитостей. Но среди наших звезд есть пары, которые доказали, что их любовь — навсегда.

Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели крепкие пары отечественного шоу-бизнеса в разные периоды совместной жизни, а заодно узнали, сколько же длятся их отношения.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова — 31 год вместе

Антон и Виктория Макарские — 23 года вместе

Михаил Боярский и Лариса Луппиан — 45 лет вместе

Леонид Агутин и Анжелика Варум — 25 лет вместе

Иван и Оксана Охлобыстины — 27 лет вместе

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 24 года вместе

Леонид и Оксана Ярмольник — 39 лет вместе

Валерия и Иосиф Пригожин — 18 лет вместе

Наташа Королева и Сергей Глушко — 21 год вместе

Игорь и Ольга Крутые — 28 лет вместе

Дмитрий и Елена Маликовы — 30 лет вместе

Валерий и Виолетта Сюткины — 29 лет вместе

Никита и Татьяна Михалковы — 49 лет вместе

Лев и Ирина Лещенко — 44 года вместе

Александр и Екатерина Стриженовы — 38 лет вместе

А сколько лет вы живете вместе со своей второй половинкой?

Фото на превью East News, Anastasiya Fedorenko / Wikimedia Commons
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