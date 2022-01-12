15 пар, которые доказали, что любовь живет не 3 года, как многие думают, а гораздо дольше
Сохранять крепкие отношения на протяжении долгих лет довольно трудно. Мы привыкли к тому, что в таблоидах то и дело появляются новости о расставании знаменитостей. Но среди наших звезд есть пары, которые доказали, что их любовь — навсегда.
Мы в AdMe.ru сравнили, как выглядели крепкие пары отечественного шоу-бизнеса в разные периоды совместной жизни, а заодно узнали, сколько же длятся их отношения.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова — 31 год вместе
Антон и Виктория Макарские — 23 года вместе
Михаил Боярский и Лариса Луппиан — 45 лет вместе
Леонид Агутин и Анжелика Варум — 25 лет вместе
Иван и Оксана Охлобыстины — 27 лет вместе
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 24 года вместе
Леонид и Оксана Ярмольник — 39 лет вместе
Валерия и Иосиф Пригожин — 18 лет вместе
Наташа Королева и Сергей Глушко — 21 год вместе
Игорь и Ольга Крутые — 28 лет вместе
Дмитрий и Елена Маликовы — 30 лет вместе
Валерий и Виолетта Сюткины — 29 лет вместе
Никита и Татьяна Михалковы — 49 лет вместе
Лев и Ирина Лещенко — 44 года вместе
Александр и Екатерина Стриженовы — 38 лет вместе
А сколько лет вы живете вместе со своей второй половинкой?
Фото на превью East News, Anastasiya Fedorenko / Wikimedia Commons
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