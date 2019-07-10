15 пап, чей уровень крутости превысил все допустимые нормы

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Папы — это наши рыцари, примеры для подражания и лучшие друзья, какие бы отношения в течение жизни с ними ни сложились. Особого повода для того, чтобы вспомнить, что они для нас сделали, обнять и поблагодарить их, совсем не требуется, и сделать это можно в любой момент.

AdMe.ru делится с вами историями пользователей, которые рассказали про своих пап милые истории, и им сложно не поставить лайк.

«Мы с мамой начали ссориться, и папа забрал меня в гараж, чтобы успокоиться. И мы где-то час вот так веселились»

Когда не терпится поделиться радостью

За маской суровости часто скрывается чуткость

«Мои сын и отец не видели друг друга очень долго и не могут сдержать улыбки»

Милый совместный танец с дочерьми

«Мой папа с 3-недельным козленком»

«Записка, которую я увидел под рулем у таксиста»

«Дорогой папочка, спасибо, что так тяжело работаешь ради нас. Я тебя сильно люблю! С любовью, Рейси».

Вот зачем им соцсети

«Мои папа и парень настолько сдружились, что даже одновременно сменили аватарки в Facebook»

Иногда разница между родителями ощутима

С папой всегда весело купаться

«Пусть лучше на мне будут такие лишние 45 кг, как на фото справа»

Забота бывает разной

«Сыну в садике задали рисунок на свободную тему, и он нарисовал это. Психолог тревожно поговорила со мной, передавая этот „шедевр“, и только дома сын рассказал, что изобразил мои фирменные котлеты»

«У нас с папой одинаковые имена. После запуска Microsoft люди спрашивали его, настоящий ли он Билл Гейтс. Я всегда надеюсь, что он говорит: „Да“. Я надеюсь, что он говорит им, что именно он — тот, кем стремится быть другой Билл Гейтс»