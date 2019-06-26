15 отечественных многодетных звезд, которые развенчали стереотип о том, что материнство портит фигуру

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Многие женщины, задумываясь о рождении детей, боятся лишиться привлекательной фигуры. Кого-то это может даже остановить от создания большой и шумной семьи. Часто они рассуждают так: «Если после одних родов еще можно прийти в первоначальную форму, то после 2–3 уж точно нет». Однако героини нашей статьи доказывают: отлично выглядеть, даже будучи многодетной мамой, реально.

Мы в AdMe.ru отдаем должное женщинам, которые сумели сохранить прекрасную фигуру, родив 3 и более детей. Фото этих селебрити помогут перестать бояться за свое тело и завести большую семью, если вы о ней мечтали.

1. Валерия, 3 детей

У Валерии есть взрослая дочь Анна и 2 сыновей — Артемий и Арсений. Все они родились в браке с продюсером Александром Шульгиным. В 2004 году народная артистка России вышла замуж в 3-й раз — за продюсера Иосифа Пригожина. У Иосифа тоже есть дети — 2 дочери и сын. Пригожин не делает разницы между детьми и считает ребят Валерии родными. Таким образом, у пары на двоих 6 детей, и певица при всех заботах успевает выглядеть неизменно безукоризненно.

2. Анна Плетнева, 3 детей

Анна Плетнева построила успешную певческую карьеру. Долгое время она пела в группе «Лицей», затем покоряла чарты как солистка группы «Винтаж», а сейчас выступает сольно. За это время Анна успела дважды выйти замуж. В 1-м браке у певицы родилась дочь Варвара. Сейчас Анне 41 год, она замужем за бизнесменом, в браке с которым родились еще одна дочь и сын.

3. Мария Шукшина, 4 детей

У Марии Шукшиной взрослая дочь Анна и 3 сыновей. Анна родилась, когда Мария была замужем за переводчиком Артемом Трегубенко. Девушке уже 31 год, она тоже мама. Во 2-м браке с бизнесменом Алексеем Касаткиным появился на свет сын Макар. В прошлом году он уже стал отцом. Сейчас 52-летняя Шукшина замужем 3-й раз, в 2005 году она родила близнецов — Фому и Фоку.

4. Алсу, 3 детей

В 2016 году Алсу стала мамой в 3-й раз. У нее родился сын Рафаэль. 35-летняя артистка уже 13 лет замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Кроме Рафаэля у них еще есть дочери Сафина и Микелла.

5. Жасмин, 3 детей

Жасмин воспитывает 3 детей. От 1-го брака у нее есть 22-летний сын Михаил. В 2011 году певица повторно вышла замуж — за израильского бизнесмена Илана Шора. Жасмин подарила ему 2 детей: в 2012 году родилась дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.

6. Кристина Орбакайте, 3 детей

Практически все помнят трогательную историю любви юной Кристины Орбакайте и харизматичного Владимира Преснякова. Тогда у пары родился сын Никита. Сейчас ему 28 лет, он музыкант и актер. Кроме Никиты у Кристины еще 2 детей — 21-летний сын Дени и 7-летняя дочь Клавдия.

7. Чулпан Хаматова, 3 детей

Чулпан — мама 3 дочерей. У нее есть 2 девочки от брака с актером Иваном Волковым — Арина и Ася. А в 2010 году Хаматова родила своему второму мужу, режиссеру и актеру Александру Шейну, дочь Ию.

8. Полина Невзорова, 6 детей

Актриса Полина Невзорова уже 11 лет замужем за коллегой по цеху Сергеем Горобченко. Супруги воспитывают 3 сыновей (Ивана, Александра и Петра) и 3 дочерей (Анну, Софью и Екатерину).

9. Оксана Самойлова, 3 детей

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова замужем за популярным певцом Джиганом. Пара воспитывает 3 прекрасных дочерей, а сама Оксана выглядит так, будто и не рожала вовсе.

10. Саша Зверева, 3 детей

Солистка популярной в 2000-х группы «Демо» Саша Зверева уже трижды мама. В 1-м браке она родила дочку Василису и сына Макара. Во 2-м браке в 2015 году на свет появился сынишка Лев.

11. Натали, 3 детей

Звезда 90-х Натали растит вместе с мужем Александром Рудиным 3 защитников — сыновей Арсения, Анатолия и Евгения. У певицы долгий и крепкий брак: с Александром они поженились в 1991 году.

12. Анастасия Трегубова, 4 детей

Телеведущая Анастасия Трегубова недавно стала мамой в 4-й раз. В апреле 2019-го у нее родился еще один сын. Кроме 2 мальчишек супруги воспитывают и 2 дочерей: дочке Лизе уже исполнилось 12 лет, а малышка Ника родилась в прошлом году.

13. Глафира Тарханова, 4 детей

В семье актеров Глафиры Тархановой и Алексея Фаддеева воспитывается 4 детей, и все мальчики. Старший сын родился в 2008 году, а самый младший — в 2017-м. Глафира честно рассказывала, что каждую беременность сильно набирала вес. Ей приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы вновь прийти в форму.

14. Юлия Барановская, 3 детей

В 2003 году Юлия Барановская познакомилась с известным футболистом Андреем Аршавиным. Молодые люди стали жить вместе. За 9 лет отношений у них родились 3 детей: Артем, Яна и Арсений. К сожалению, в 2013 году пара распалась. Юлия стала одна воспитывать детей. Но девушка сумела выйти из непростой ситуации и начала успешную карьеру телеведущей.

15. Анна Седокова, 3 детей

Фигура Анны Седоковой не может вызывать никаких нареканий. А между тем она мама 3 детей. Анна была замужем за белорусским футболистом Валентином Белькевичем. В этом браке родилась дочь Алина. Позже певица становилась мамой еще дважды: в браке с бизнесменом Максимом Чернявским появилась на свет дочь Моника, а в 2017 года певица подарила наследника своему возлюбленному Артему Комарову.

Мы считаем, что каждая мама независимости от количества детей и размера одежды безупречна. А как вы думаете, стоит ли ставить фигуру во главу угла, когда речь идет о появлении детей?