15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей

Когда родители как одна команда, они могут достичь высокой цели — вырастить прекрасных людей. Отцы так же, как и матери, играют важную роль в становлении и развитии отпрысков. Благодаря своему задору они оказывают большое влияние на малышей. Некоторые родители поделились на Reddit самыми трогательными моментами, связанными с воспитанием потомства.

Мы в AdMe.ru не можем сдержать улыбки, когда видим, с какой гордостью мужчины показывают своих малышей, поэтому с радостью делимся этими нежными фотографиями.

1. «Мой сын поймал свою первую рыбу в соседнем пруду. Он просто в восторге!»

2. «Представляю самого милого ребенка на свете: это первая девочка, родившаяся в моей семье за 100 лет! Я влюблен!»

3. "Сделал, пожалуй, лучшую фотографию моей 2-недельной дочери!

4. «Оделся сегодня как моя дочь»

5. «Мой сын и его собака. Дневной сон в палатке. Так трогательно»

6. «Она держит меня за руку, когда мы смотрим телевизор. Я растроган»

7. «Больше всего меня умиляет, когда она делает что-то случайно, как, например, эти шоколадные усы»

8. «Эта сцена в зоопарке вчера наполнила мое сердце нежностью»

9. «Возможность наблюдать такие моменты трогает меня до глубины души. Обожаю быть отцом»

10. «Меня бесконечно умиляют такие моменты»

11. «Ради таких мелочей продолжаешь жить. На днях дочь впервые не выпускала меня из дома. Я притворился, что расстроен, но был тронут до глубины души»

12. Кому нужен парикмахер, если у вас есть младенец?

13. Утро — самое классное время

14. «Я называю это „быть отцом на 110 %“. Неплохо смотрится, особенно когда я сам себя в этом убеждаю»

15. «Она помогла мне собрать ее первый велосипед. Отличная помощница!»