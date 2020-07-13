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15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей

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Когда родители как одна команда, они могут достичь высокой цели — вырастить прекрасных людей. Отцы так же, как и матери, играют важную роль в становлении и развитии отпрысков. Благодаря своему задору они оказывают большое влияние на малышей. Некоторые родители поделились на Reddit самыми трогательными моментами, связанными с воспитанием потомства.

Мы в AdMe.ru не можем сдержать улыбки, когда видим, с какой гордостью мужчины показывают своих малышей, поэтому с радостью делимся этими нежными фотографиями.

1. «Мой сын поймал свою первую рыбу в соседнем пруду. Он просто в восторге!»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© Philcasi / Reddit

2. «Представляю самого милого ребенка на свете: это первая девочка, родившаяся в моей семье за 100 лет! Я влюблен!»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© FindYourSpark87 / Reddit

3. "Сделал, пожалуй, лучшую фотографию моей 2-недельной дочери!

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© Unbrokenvors / Reddit

4. «Оделся сегодня как моя дочь»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© CutSnake13 / Reddit

5. «Мой сын и его собака. Дневной сон в палатке. Так трогательно»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© owens369 / Reddit

6. «Она держит меня за руку, когда мы смотрим телевизор. Я растроган»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© heythatsluke / Reddit

7. «Больше всего меня умиляет, когда она делает что-то случайно, как, например, эти шоколадные усы»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© Stepsdad0130 / Reddit

8. «Эта сцена в зоопарке вчера наполнила мое сердце нежностью»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© ldevree / Reddit

9. «Возможность наблюдать такие моменты трогает меня до глубины души. Обожаю быть отцом»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© toph_dogg06 / Reddit

10. «Меня бесконечно умиляют такие моменты»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© proverbs324 / Reddit

11. «Ради таких мелочей продолжаешь жить. На днях дочь впервые не выпускала меня из дома. Я притворился, что расстроен, но был тронут до глубины души»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© unknown / Reddit

12. Кому нужен парикмахер, если у вас есть младенец?

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© pobe16 / Reddit

13. Утро — самое классное время

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© Quicknezz1337 / Reddit

14. «Я называю это „быть отцом на 110 %“. Неплохо смотрится, особенно когда я сам себя в этом убеждаю»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© MattsRod / Reddit

15. «Она помогла мне собрать ее первый велосипед. Отличная помощница!»

15 отцов, чьи сердца растаяли, едва они взглянули на своих детей
© greghauenstein / Reddit

Какие самые трогательные моменты между детьми и их папами удалось наблюдать вам? А у вас есть нежные воспоминания о том, как вы проводили время с отцом? Мы с удовольствием почитаем ваши истории!

Фото на превью FindYourSpark87 / Reddit
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