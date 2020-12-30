15+ новогодних блюд, которые мгновенно перенесут вас детство, когда праздник имел аромат мандаринов и елки

Накрыть праздничный стол — дело не из легких. Это сегодня можно заказать доставку какой угодно еды: от салатов до запеченного гуся. А раньше все приходилось готовить самостоятельно. Некоторые блюда вообще нужно было делать за день до торжества. Зато именно эти предновогодние хлопоты и создавали ощущение приближающегося праздника.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить знакомые нам всем с детства блюда, которые присутствовали на каждом новогоднем столе. А в конце вас ждет вкусный бонус.

1. Ни один Новый год не обходился без оливье. Неважно, с чем: с мясом, с курицей, с колбасой — главное, побольше

2. Обязательный салат № 2 — селедка под шубой. Его нужно было готовить накануне, чтобы все слои пропитались майонезом

3. Когда крабовые палочки еще были в новинку, в крабовый салат добавляли рис

4. Бутерброды с икрой являлись непременным атрибутом праздничного стола. Самое сложное в их приготовлении — намазать батон замороженным сливочным маслом

5. При этом бутерброды со шпротами ценились ничуть не меньше

6. Фаршированные яйца с чесноком и майонезом тоже входили в число праздничных закусок. Особенно если украсить их зеленью

7. Одно из самых популярных горячих блюд — курица с картошкой в духовке. А утка считалась просто роскошью

8. «Мясо по-французски» — страшный сон любого современного диетолога. Но как же было вкусно!

9. Пельмени являлись не просто блюдом, а символом единения. Ведь их лепили всей семьей

10. Холодец готовили за день до праздника, а с утра с замиранием сердца проверяли, застыл или нет

11. Альтернативой холодцу выступало заливное из мяса или рыбы. Но этот кулинарный шедевр был под силу далеко не каждой хозяйке

12. Но, как говорится, лучшая рыба — это колбаса. Она хороша еще и тем, что с тарелки можно незаметно стянуть кусочек-другой до начала застолья

13. Продвинутые кулинары не доверяли магазинной колбасе и делали домашнюю буженину

14. Помните знаменитую фразу «Не трогай, это на Новый год»?

15. Домашние торты не шли ни в какое сравнение с покупными. Особенно популярным был «Наполеон»

16. Впрочем, «Сметанник» пользовался не меньшим спросом. Торты тоже пекли накануне, чтобы они были еще вкуснее

17. А вы тоже из новогоднего подарка съедали сначала шоколадные конфеты?

18. Новый год раньше имел аромат мандаринов и елки

Бонус: главное блюдо 1 января — мясная солянка