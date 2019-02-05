15 непобедимых отцов, которые вывели семейные игры на новый уровень
Папы — это те, кто проявляют креативность и веселятся во всю, когда дело доходит до воспитания детей. Они могут творить абсолютно сумасшедшие вещи, над которыми иной раз не можешь перестать смеяться. И хотя бывает, что они перебарщивают, все же чаще отцы заслуживают приз за звание лучшего родителя.
Мы в AdMe.ru выбрали несколько фотографий пап, которые подошли к воспитанию с юмором.
1. «Этот отец увидел свою дочь на местной ярмарке, и ему не понравилось то, что было на ней надето»
2. «Он нес ребенка всю дорогу в гору»
3. Поход по магазинам с отцом выглядит так
4. «Каждый раз, когда ты не съедаешь бутерброд, умирает 1 единорог. #Папафакт. С любовью, папа»
5. «Папа проверяет, подходящий ли у меня новый молодой человек»
6. Когда папа убежден, что ты очень хорошо водишь
7. Этот отец повторил селфи своей дочери
8. «Папа моей подруги только что выложил это на Facebook с подписью „Близняшки!“»
9. Эта девочка далеко не в таком восторге от новой футболки, как ее отец. Надпись: «Держитесь подальше, мальчики, это мой папа!»
10. Отцы в самом деле верят, что никогда не бывает слишком поздно. Надпись на табличке: «Скажи „нет“»
11. Мы все это время делали это неправильно
12. «Я наотрез отказалась слушать маму и переодевать шорты перед ужином, так что вот как теперь идет мой отец»
13. Когда ты считаешь несправедливым идти, в то время когда твой ребенок едет
14. Сончас — это лучшее время
15. «Никогда не проси папу принести твои вещи в школу»
Бонус: когда стараешься доказать, что ты все еще не слишком стар
Кто из этих отцов, по вашему мнению, заслуживает звания «Отец года»? Вы сами бывали в подобных ситуациях? Поделитесь своими мыслями в комментариях.
Фото на превью amh404 / reddit