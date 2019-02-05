15 непобедимых отцов, которые вывели семейные игры на новый уровень

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Папы — это те, кто проявляют креативность и веселятся во всю, когда дело доходит до воспитания детей. Они могут творить абсолютно сумасшедшие вещи, над которыми иной раз не можешь перестать смеяться. И хотя бывает, что они перебарщивают, все же чаще отцы заслуживают приз за звание лучшего родителя.

Мы в AdMe.ru выбрали несколько фотографий пап, которые подошли к воспитанию с юмором.

1. «Этот отец увидел свою дочь на местной ярмарке, и ему не понравилось то, что было на ней надето»

2. «Он нес ребенка всю дорогу в гору»

3. Поход по магазинам с отцом выглядит так

4. «Каждый раз, когда ты не съедаешь бутерброд, умирает 1 единорог. #Папафакт. С любовью, папа»

5. «Папа проверяет, подходящий ли у меня новый молодой человек»

6. Когда папа убежден, что ты очень хорошо водишь

7. Этот отец повторил селфи своей дочери

8. «Папа моей подруги только что выложил это на Facebook с подписью „Близняшки!“»

9. Эта девочка далеко не в таком восторге от новой футболки, как ее отец. Надпись: «Держитесь подальше, мальчики, это мой папа!»

10. Отцы в самом деле верят, что никогда не бывает слишком поздно. Надпись на табличке: «Скажи „нет“»

11. Мы все это время делали это неправильно

12. «Я наотрез отказалась слушать маму и переодевать шорты перед ужином, так что вот как теперь идет мой отец»

My mom told me I needed to change before we went to dinner. I said no. So my dad is wearing this. pic.twitter.com/62XmESCOuM — myley ♡ (@myley__) August 27, 2013

13. Когда ты считаешь несправедливым идти, в то время когда твой ребенок едет

14. Сончас — это лучшее время

15. «Никогда не проси папу принести твои вещи в школу»

Бонус: когда стараешься доказать, что ты все еще не слишком стар

Кто из этих отцов, по вашему мнению, заслуживает звания «Отец года»? Вы сами бывали в подобных ситуациях? Поделитесь своими мыслями в комментариях.