15 комиксов о скрытой стороне материнства, которую почему-то не принято обсуждать

Инна Сакалы (Inna Sacali) — талантливая художница из Молдавии, которая рисует комиксы о жизни современной мамы. Свой инстаграм Инна называет зоной повышенной жизнерадостности. Так оно и есть: ее аккаунт просто кладезь веселых ситуаций-иллюстраций. Проделки малыша, родительские странности, советы «экспертов-воспитателей» — в общем, вещи, до боли знакомые каждой маме планеты.

Мы в AdMe.ru с большим нетерпением ждали появления новых работ Инны и очень рады поделиться ими с вами. Приготовьтесь: сейчас будет жизненно и весело.

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