15+ комиксов о подростках — созданиях, ершистых снаружи, но ранимых внутри. Да мы и сами такими были

Помните, как нелегко многим из нас было в 13–17 лет? Вокруг были противные взрослые с кучей запретов, от нас постоянно что-то требовали и ругали за неподобающий внешний вид. Кое-кто всерьез собирался сбежать из дома от своих «недалеких» предков, а уж прогулы в школе были самым обычным делом. Но в глубине души мы были нежными и трепетными созданиями и мечтали, чтобы мама с папой нас просто обняли и выслушали.

Некоторые из авторов AdMe.ru уже оказались по другую сторону баррикад. Теперь именно они те самые «ничего не понимающие» родители. И знаете, иногда им хочется попросить Вселенную подарить побольше терпения, чтобы пережить все выкрутасы своих вредных, но таких любимых отпрысков.

1. Аккуратная и уютная детская комната быстро превращается в склад учебников, одежды и упаковок из-под еды

2. В этом возрасте бывает ох как нелегко справиться с эмоциями

3. Иногда кажется, что главная цель сына или дочки — вытрясти побольше денег из вашего кошелька

4. Раньше ребенок рассказывал вам обо всем, что с ним происходит. А теперь появились какие-то секреты

5. Немного странно, когда практически взрослый человек называет вас «тетя» или «дядя»

6. Неважно, что попросят родители, главное — вовремя отказать

7. В этом возрасте может запросто пропасть интерес к учебе

8. И родителям придется стойко выдерживать разговоры с недовольными педагогами

9. У растущего организма появляется куча претензий к своему внешнему виду

10. А кое-кто может положить глаз на родительские вещи. Из плюсов: утром дочка забрала кофту, вечером можно одолжить ее пальто. И все будет впору

12. Именно в этом возрасте тянет на первые эксперименты с внешностью

13. В 5 лет дети еще терпят грубое обращение, а в 15 искренне не понимают, почему надо поддерживать отношения с неприятными людьми

14. Страх перед экзаменами и непонятной взрослой жизнью — обычное дело

15. Иногда любимое чадо может немного схитрить. В конце концов, мы и сами в этом возрасте так делали

16. Главное — помнить, что этому великовозрастному ребенку все так же необходима любовь и поддержка. Пусть даже он выворачивается из объятий и пыхтит: «Ну мам!»