15 комиксов, которые любая мама может показать в ответ на вопрос «Как дела?»

Быть мамой значит, что вам никогда не достанется последний кусочек торта, а странные детские песенки надежно поселятся у вас в голове и вытеснят любимые хиты. А еще это когда вы сначала с нетерпением ждете, когда наконец ребенок пойдет в садик, а потом с еще большим нетерпением ожидаете вечера, чтобы наконец-то обнять любимое чадо.

Многие в редакции AdMe.ru не понаслышке знают, что такое материнство. Мы даже научились смотреть на самих себя с иронией и решили отметить приобретение нового навыка комиксами.

Мама всегда накормит своего ребенка вкусным — даже в ущерб себе

Она отдаст последний кусочек торта, даже если сама очень-очень хотела его съесть. И в этом настоящая сила материнской любви

Дети — это счастье, но даже от самого большого счастья хочется немного отдохнуть

Мамы часто забывают себя баловать, откладывая свои интересы на потом

Но какими бы замечательными они ни были, всегда найдется кто-то, кто их осудит. Даже если совсем ничего не знает о том, каково это — быть родителем

А уж количество советов, которыми их осыпают, стремится к бесконечности. Хотя, если честно, поучить друг друга мамы тоже не прочь. Но очень стараются сдерживаться

Они стремятся стать лучшими мамами для своих детей, но это не всегда получается

Они стараются узнать что-то новое и интересное, чтобы не упасть лицом в грязь перед собственным ребенком

А иногда они могут забить на все и просто наслаждаться временем, проведенным с любимым ребенком

И пусть весь мир подождет

Засыпать в обнимку со своим малышом — это очень приятно. А вот просыпаться с ним — не всегда

У мамы дошкольника есть 2 главные проблемы: увести ребенка в садик и забрать его оттуда

Мамы не любят зиму именно за это

А еще за постоянные простуды

Материнство — это непросто. Но порой хочется повторить даже самые трудные моменты