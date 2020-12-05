15 комиксов, которые доказывают, что миру не хватает Нобелевской премии по материнству

Соцсети переполнены изображениями идеальных мам на каблуках и с укладкой, которые уверенно держат грудничков на руках и при этом широко улыбаются. Отовсюду мы слышим, что дети — это цветы жизни, а каждая женщина должна испытать радость материнства. При этом мало кто говорит о том, что быть мамой — это не всегда просто. О правде первого года материнства расскажут комиксы иллюстратора Люси Скотт, которая родила дочку и испытала всю палитру родительских чувств.

Мы в AdMe.ru прочувствовали вместе с Люси Скотт все радости и трудности материнства, которые художница запечатлела в своих комиксах.

И это сделал один маленький ребенок

После рождения ребенка ты безумно рад гостям только тогда, когда к тебе приходит няня

Первый год материнства бывает нелегок не только для женщин

Каждая мама — самая красивая

Иногда лучше быть в неведении

Может быть, третья рука женщинам была бы кстати?

Когда у тебя нет выходных, хотя ты в отпуске. В декретном

Совместный сон с ребенком прекрасен

Куда уходит детство?

Я высыпаюсь. Куда я высыпаюсь?

Признание и похвала ждут каждую мать. А нет, не ждут

Непонятно, что тяжелее: выбрать коляску или машину

Уложила спать ребенка, а дальше делай что хочешь. Ну-ну

Вот как выглядит успешный успех для мам

Жизнь с ребенком и после первого года материнства полна чудачеств. И тем для комиксов