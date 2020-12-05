15 комиксов, которые доказывают, что миру не хватает Нобелевской премии по материнству
Соцсети переполнены изображениями идеальных мам на каблуках и с укладкой, которые уверенно держат грудничков на руках и при этом широко улыбаются. Отовсюду мы слышим, что дети — это цветы жизни, а каждая женщина должна испытать радость материнства. При этом мало кто говорит о том, что быть мамой — это не всегда просто. О правде первого года материнства расскажут комиксы иллюстратора Люси Скотт, которая родила дочку и испытала всю палитру родительских чувств.
Мы в AdMe.ru прочувствовали вместе с Люси Скотт все радости и трудности материнства, которые художница запечатлела в своих комиксах.
И это сделал один маленький ребенок
После рождения ребенка ты безумно рад гостям только тогда, когда к тебе приходит няня
Первый год материнства бывает нелегок не только для женщин
Каждая мама — самая красивая
Иногда лучше быть в неведении
Может быть, третья рука женщинам была бы кстати?
Когда у тебя нет выходных, хотя ты в отпуске. В декретном
Совместный сон с ребенком прекрасен
Куда уходит детство?
Я высыпаюсь. Куда я высыпаюсь?
Признание и похвала ждут каждую мать. А нет, не ждут
Непонятно, что тяжелее: выбрать коляску или машину
Уложила спать ребенка, а дальше делай что хочешь. Ну-ну
Вот как выглядит успешный успех для мам
Жизнь с ребенком и после первого года материнства полна чудачеств. И тем для комиксов
А что вам кажется самым сложным в родительстве?