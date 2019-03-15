15 изобретательных родителей и учителей, у которых дети ходят как шелковые

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Пока некоторые взрослые тщетно уговаривают детей убрать игрушки, а другие взрываются, когда их не слушаются, самые изобретательные мамы, папы и учителя подходят к делу с выдумкой и вместо скандалов и капризов получают нужный результат. У них ребенок выучивает телефон родителей за пять секунд, тихо ведет себя на спортивном матче и ест овощи без пререканий. Как они этого добиваются? Узнаете из нашей статьи.

AdMe.ru считает, что нестандартный подход в воспитании — то, что нужно, чтобы дети вели себя приемлемо и выросли людьми с гибким мышлением.

1. Способ, который работает на 100 %

2. Отец года

3. Если есть правила, споры не нужны

4. «Дети любят „Хэппи Мил“, поэтому я сохранила упаковку из McDonald’s и кладу в нее свою, более полезную, еду»

5. Мастер манипуляции

6. Вот что значит уметь играть с ребенком

7. Как заполучить абсолютную власть

8. Уборка тоже бывает назло

9. А говорили, что дети — это дорого

10. «Эти наклейки, не оставляющие следов, целых полчаса развлекали моего малыша во время полета»

11. Хорошие родители, и наказания интересные

12. Старое доброе «слабо»

13. Суровое воспитание

14. «В нашей школе все, кто прочитал 1 млн слов за учебный год (250 книг), становятся „миллионерами“: лимузин, красная дорожка и вечеринка в их честь!»

15. Невыносимое коварство

Бонус: супермаркет Aldi запустил акцию — родители могут заказать у профессионального игрока в Fortnite «убийство» персонажа своего ребенка. Ребенку ничего не останется, как вернуться в реальный мир и провести время с семьей

А у вас есть трюки и хитрости, которые помогают справляться с детьми без ссор и скандалов?

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  • 23
  • 9.7k

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