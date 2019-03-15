15 изобретательных родителей и учителей, у которых дети ходят как шелковые
Пока некоторые взрослые тщетно уговаривают детей убрать игрушки, а другие взрываются, когда их не слушаются, самые изобретательные мамы, папы и учителя подходят к делу с выдумкой и вместо скандалов и капризов получают нужный результат. У них ребенок выучивает телефон родителей за пять секунд, тихо ведет себя на спортивном матче и ест овощи без пререканий. Как они этого добиваются? Узнаете из нашей статьи.
AdMe.ru считает, что нестандартный подход в воспитании — то, что нужно, чтобы дети вели себя приемлемо и выросли людьми с гибким мышлением.
1. Способ, который работает на 100 %
2. Отец года
3. Если есть правила, споры не нужны
4. «Дети любят „Хэппи Мил“, поэтому я сохранила упаковку из McDonald’s и кладу в нее свою, более полезную, еду»
5. Мастер манипуляции
6. Вот что значит уметь играть с ребенком
7. Как заполучить абсолютную власть
8. Уборка тоже бывает назло
9. А говорили, что дети — это дорого
10. «Эти наклейки, не оставляющие следов, целых полчаса развлекали моего малыша во время полета»
11. Хорошие родители, и наказания интересные
12. Старое доброе «слабо»
13. Суровое воспитание
14. «В нашей школе все, кто прочитал 1 млн слов за учебный год (250 книг), становятся „миллионерами“: лимузин, красная дорожка и вечеринка в их честь!»
15. Невыносимое коварство
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А у вас есть трюки и хитрости, которые помогают справляться с детьми без ссор и скандалов?