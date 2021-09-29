15 историй про мужчин с золотым сердцем, за которых хочется держаться руками и ногами

Многие считают, что романтиков и принцев больше не осталось. Однако это совсем не так. Может быть, время дуэлей, белых коней и распевания романсов под окнами уже и прошло. Но мужчины по-прежнему не растеряли способность защищать, заботиться, помогать просто и бескорыстно, а также проявлять свои самые положительные качества в сложных ситуациях.

Мы в AdMe.ru невольно испытали трепетные и теплые чувства, читая рассказы счастливиц о том, как их радуют благородные поступки их мужчин. И просто не смогли удержаться от того, чтобы поделиться этими эмоциями с вами.

Пришла с работы уставшая: аврал, все дела. В состоянии сомнамбулы доползла до кровати, кое-как разделась, вырубилась. Проснулась в час ночи, так как захотела пить, а на кухне свет горит. Захожу и вижу мужа с моим носком в руках, сидит зашивает. Оказалось, решил мои вещи нормально повесить, заметил прореху и начал латать. © Подслушано / Vk

Как-то раз после серьезной ссоры мы с мужем решили не разговаривать друг с другом какое-то время. Мы жили в разных странах — он в Германии, а я в Мумбае. Позже от него приходит сообщение: «Ты пообедала?» Я раздраженно ответила, что не хочу есть, со мной все в порядке и не нужно беспокоиться. Спустя 20 минут в дверь звонит курьер. Я вышла на улицу, там была посылка с ланчем и десертом и записка: «Пожалуйста, поешь. Будет больше сил, чтобы спорить со мной». Этого заботливого жеста оказалось достаточно, чтобы растопить мое сердце. © Ashi / Quora

Мы встречались всего около месяца, когда он неожиданно сказал: «Я могу разобрать и почистить сливные трубы под раковиной, если хочешь. Заметил, что вода сливается слишком медленно». Именно тогда я поняла, что он действительно хочет построить со мной крепкие отношения. © Jane9812 / Reddit

«Парень подарил мне букет в форме нашей собаки на 7 месяцев отношений».

На рождество мой сын подарил своей девушке (теперь невесте) место на парковке в городе. У нее сумасшедший график, она студентка-медик на вахте, поэтому всегда возвращалась домой поздно ночью и еще тратила по 30 минут на то, чтобы найти парковку. Теперь она каждый день благодарит его за возможность без проблем припарковать машину в безопасной пешей доступности от квартиры. © gin__wren / Reddit

Мы познакомились в большой компании, которая выезжала в мае на шашлыки. Попали под дождь, он привез меня к себе домой на ночь, чтобы выпроводить наутро и забыть. Но к утру у меня вдруг поднялась температура, он перепугался и начал меня лечить (врач-терапевт). Болела я тяжело, он несколько недель от меня почти не отходил, а когда я выздоровела, мы пошли в ЗАГС и расписались. © Подслушано / Vk

Я пью довольно много воды, и иногда мой парень специально задерживается у меня допоздна, пока я не усну, и перед уходом оставляет на прикроватной тумбочке полный стакан воды на тот случай, если я проснусь от жажды. Любовь в мелочах. © babyishAuri / Reddit

Один мужчина, с которым я была в отношениях целых 7 лет, однажды устроил мне сюрприз в пятницу вечером. Сказал, что мы идем на пикник. Это было позднее лето, уже темнело, я даже не знала, чего ожидать. Он привез меня на местную железнодорожную станцию, и мы забрались на крышу, откуда открывался чудесный вид на город и закат. Он постелил одеяло, положил несколько подушек, достал еду и напитки. Мы волшебно провели вечер, наблюдая за тем, как закат превращается в звездное небо, и слушая шум поездов. © Annette Blankenship / Quora

«Муж сказал, что хочет смастерить корпус кровати. Я думала, что для нашего нового матраса... Оказалось, для кота».

Еще в детстве заметила, что папа постоянно целует маме руки. Мне уже больше 20 лет, а я все еще наблюдаю за этим. Каждый вечер папа приходит домой и первым делом идет к маме, чтобы поцеловать ее руку. Когда я была совсем маленькой, у мамы случилась производственная травма на работе, из-за которой повредилась рука. С тех пор папа запретил маме работать там, сказал, что не пустит ее туда, где что-либо угрожает ее жизни, пообещал беречь и любить целую вечность. © Палата № 6 / Vk

Муж увидел, что у меня закончились почти все средства по уходу, сфоткал все тюбики, искал их по магазинам и принес просто молча. Либо он меня так любит, либо он просто посмотрел на мое лицо и такой: «Не, ну с этим надо что-то делать». © nakedcanon / Twitter

У меня был коллега — обычный парень, но очень любил свою жену и хорошо ее знал. А она очень любила дурацкую магазинную глазурь. Первое, что она делала, когда видела торт, —это собирала пальцем отпечатки глазури с коробки. Так вот, этот парень как-то раз заказал целый торт из этой глазури на ее день рождения. Сказал, что выражение ее лица было бесценным. © scarlettohairdye / Tumblr

Работаю в такси. Стою возле клуба, в машину прыгают двое парней и кричат: «Гони вон за той машиной!» Ну рванули за ней. По дороге рассказывают, что один из них влюбился в девушку с первого взгляда, но ее подруга утащила и он номер спросить не успел. Ощутила себя как в шпионском фильме: погони, слежка. Доехали до дома подруги. Парень вышел, поговорил с девушкой, и мы поехали по домам. Через год встретила друга того парня. Он сказал, что пара поженилась, сейчас ребенка ждут. © Подслушано / Vk

«Муж готовил на первом этаже такос и позже прислал ко мне наверх нашу собаку с запиской: „Время обеда!“»

Он потратил 2 часа в свой день рождения на то, чтобы забрать меня с парковки, на которой меня бросила мама. Потом привел домой и был рядом, пока я пыталась обсудить с родителями назревшую проблему. Когда отчим начал кричать на меня безо всякой причины, он помог мне упаковать все вещи и переехать. На тот момент мы встречались всего 2 месяца. С тех пор прошло 2 года, в минувшем месяце мы поженились. © jcw10489 / Reddit

С рождением 2-го ребенка впала в послеродовую депрессию. Мой муж, которого я всегда пилила за его неромантичность, посадил бабушку с детьми и потащил меня в магазин. Купил мне шикарное вечернее платье, туфли, записал меня к стилисту. Взял в аренду мерседес. Вечером мы поехали в крутой клуб. Там мой герой вышел на сцену, спел мне песню, на весь клуб заявил, что очень сильно меня любит, и потом весь вечер танцевал со мной медляки. За все годы он больше ничего такого не делал, но тогда он просто спас меня. © Подслушано / Vk

Случайно услышала разговор мужа подруги, с которым они 10 лет женаты, с его другом. Она что-то психанула, и друг такой: «Вот вы, женатые, все это терпите!» И тот ему повседневно так ответил: «Слушай, невозможно ничего терпеть. Ты просто либо любишь все это целиком, либо нет». © NuLool / Twitter

Муж пригласил мою маму жить у нас на склоне ее дней. Она разделяла его любовь к спорту, и они вместе смотрели футбол. Он покупал ей ее любимые сладости. Позаботился о кислороде и других медицинских нуждах. Мы с ним и еще несколько членов семьи сидели рядом с ней, когда она скончалась на больничной койке, которую мы установили в гостиной. Я восхищаюсь нежной заботой, которую он проявил к ней, даже гораздо больше, чем финансовыми высотами, которых он достиг. © Angela Miller / Quora