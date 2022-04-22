15 историй про эпичную детскую логику, которая обескураживает всех взрослых

Детская логика и непосредственность не сравнимы ни с чем. Благодаря отсутствию зашоренности, определенных рамок, навязанных обществом, гибкому уму и специфической сообразительности порой малыши способны выдавать такие перлы, что взрослым лишь остается либо смеяться до слез, либо еще долго переваривать произошедшее с отвисшей челюстью.

Мы в AdMe.ru обожаем искренние и уморительные истории про детей и их неповторимые выходки, поэтому просто не смогли пройти мимо этих ярких рассказов пользователей сети.

Была с 5-летней сестрой на детской площадке и часа 2 уже с ней играла, решила передохнуть. Села на скамейку, отдыхаю. Подходит она и говорит: «Пойдем играть!» Я придумала гениальную отмазку — говорю: «Если я сейчас встану — лавочку займут, и я не смогу потом на ней сидеть». Сестра о чем-то задумалась, убежала, прибежала, попросила встать и тут же замазывает всю скамейку грязью, что была у нее в руке. И говорит: «Все, теперь ее никто не займет. Пойдем играть!» © Палата № 6 / VK

В 9 лет осталась одна дома и знала, что никому нельзя открывать двери. В это время в гости решил заскочить дядя, но я, бдительный ребенок, не поверила, что за дверьми он, и решила задать вопрос, на который ответ может знать только дядя, — его день рождения. «20 июня», — прозвучал ответ, но прикол в том, что правильного ответа я не знала, поэтому так и не пустила его в дом. Около часа он стоял под подъездом и ждал родителей. Все потом еще долго смеялись, но знали, что я самостоятельный ребенок. © Подслушано / VK

Как-то раз во время отпуска я расчувствовалась, размышляя о своей жизни и о том, что моя роль как матери пострадала из-за плотного рабочего графика. В итоге я повернулась к своей 4-летней дочери и пообещала: «Мамочка станет для тебя самой лучшей, когда мы вернемся домой!» Она же непонимающе посмотрела на меня и выдала: «А почему бы не начать прямо сейчас?» © Anad Sumar / Quora

В детстве [у нас] были куры. Мама заставляла собирать долгоносика на землянике и потом скармливать им. Я решила, что я лишнее звено. Брала курицу в руки и медленно несла над грядкой. Вообще, когда руками собираешь, жуки лапки поджимают и падают на землю. А с курицей они просто не успевали это сделать. Эффективность! © Amalteya / Pikabu

Стояла с 6-летним сыном в очереди в туалет. Как всегда, в женскую уборную было целое столпотворение, а в мужской не было никого. Сын сказал, что может один сходить в мужской, но я сомневалась. В итоге он повернулся ко мне и выдал максимально серьезным тоном: «Ну конечно, я ведь зайду без тебя в туалет, лягу на пол и начну пол облизывать!» Женщины рядом засмеялись — никто не ожидал от малыша сарказма такого уровня. В итоге в туалет он сходил, а когда вышел, я еще только приблизилась к началу очереди. © Jacqueline Miller / Quora

Живем в маленьком городе, где нет больших магазинов. Вчера поехали в соседний большой город, чтобы закупиться. Мой 3-летний сын впервые побывал в супермаркете. Когда мы проходили мимо аквариума с живыми рыбами, он завис на несколько минут. Узнав, что этих рыб позже съедят, он немедленно потребовал от меня спасти одну из них. Я долго спорил с ним, но он все же победил, сказав: «Если бы это ты там плавал, я бы тебя не дал съесть кому-то». Теперь у нас дома в аквариуме живет самый настоящий карп. © Палата № 6 / VK

Когда моему крестнику было около 3 лет, его родители поехали в отпуск и оставили его с моими родителями. Вел он себя довольно хорошо, и, кажется, ему даже понравилось проводить время с моей мамой и вместе смотреть ее любимые мыльные оперы. Сколько же он их тогда пересмотрел... Наконец пришел день, когда ему сообщили, что вечером мама приедет и заберет его, на что он вдруг с чувством воскликнул: «Ну наконец-то я смогу быть рядом с женщиной, которую люблю!» © Stephanie V / Quora

Моя жена, как и, наверное, большинство женщин, очень беспокоится по поводу порядка дома и болезненно воспринимает замечания на этот счет. Сегодня ребенок (4 года) играл с фонариком, в ходе игры в поиск клада решил очень внимательно рассмотреть пол. После недолгого изучения громко и задорно решил обрадовать маму: «Мама, я нашел пыль!» Но, дабы мама сильно не расстраивалась, буквально через 10 секунд прозвучала добивочка: «Она тут везде!» © Pasa256 / Pikabu

Это произошло несколько лет назад. Тогда моей племяннице было всего лишь 4 года, но она уже была довольно наблюдательна и все схватывала на лету. Так вот, смотрели мы что-то онлайн, видео постоянно подтормаживало, и мы объяснили ей, что это называется буферизация. Вечером того же дня за ужином она несколько раз пукнула прямо за столом. Наконец мама сказала ей сходить в туалет, на что она выдала: «Мама, это буферизация, я попозже схожу». © Divya Batra / Quora

Моя бабуленька 46 лет проработала учителем. Я, будучи мелким, садился за стол, открывал тетрадь, которую выбирал рандомно, и ставил ее ученикам лишние запятые в последней работе. Никто даже не заметил. © Подслушано / VK

Мама рассказала. Им в школе задали принести на урок биологии скелет рыбы. Ее одноклассники все руки исцарапали и искололи о мелкие кости во время работы. А мама решила вопрос так: поскольку и школа, и дом находились в деревне, она нашла по дороге муравейник и положила рыбину прямо на него (рыбу ей дал отец). Утром по дороге на урок она забрала с муравейника готовый, идеально вычищенный муравьями скелет. Не знаю, сама она до этого додумалась или кто посоветовал, но это, по-моему, гениально. © Neznayka007 / Pikabu

Гулял недавно со своей 5-летней дочерью. Решили заглянуть еще и в магазин сладостей. Она уже немного устала, поэтому я решил взбодрить ее — говорю у входа в магазин: «Поля, выбирай все, что захочешь, я все куплю!» Дочь посмотрела на меня с недоверием и сказала: «А я ничего не хочу, пап! Ты же знаешь, что я тебя и так люблю. Без всяких там конфет!» Продавщица засмеялась, некоторые посетители умилились, а я расплакался при незнакомых людях впервые в жизни. Обнял дочь, сказал, что сильно люблю ее, а она отвечает: «Я тебя тоже люблю! Но купишь мне желейных крокодильчиков?» © Палата № 6 / VK

Мой 3-летний сын на днях играл в машине и внимательно проверял все: тормоза, фары, ремни безопасности и т. д. Я решил подыграть и спросил, нужны ли ему очки перед его важным путешествием. На что он не задумываясь ответил: «Нет, спасибо, у меня есть глаза». © Matthieu Toussaint / Quora

Забирала 3-летнюю дочку из сада. Вошли в автобус, свободных мест нет. Как всегда: мужики сидят, а девушки стоят. Позже все-таки садимся, но тут заходит бабушка лет 80. Решаем уступить. Одному из мужиков стало стыдно, и он тоже встал. Но моя гордая дочь выдает: «Поздно попу поднял». Вот так она проехала стоя от одного конца города к другому. © Палата № 6 / VK

На выходных ездил к знакомому на дачу. По вечерам там все становятся ужином для комаров. Эту нечисть не берут ни таблетки, ни спреи. Москитные сетки помогают, но, так как понаехало много народу, пришлось спать в бане, а там этого добра нет. Утром встаем все покусанные, кроме 6-летнего сынишки этого знакомого. Спрашиваю, как он так избавился от комаров-то. А он в ответ: «Да это легко, у нас вентилятор валялся старый, я включаю его по ночам и направляю над кроватью на максимум. Они и не могут сесть». © Alekseushka1991 / Pikabu