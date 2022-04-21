15 историй о женщинах, которым роды и беременность принесли тот еще нежданчик

Каким бы ни были утомительными и сложными время беременности и процесс родов, пожалуй, у каждой женщины после них остается в копилке хотя бы одна курьезная история. Даже если поначалу маме и папе было совсем не до смеха, впоследствии такую историю хочется пересказывать на протяжении многих лет родным и друзьям.