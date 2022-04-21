15 историй о женщинах, которым роды и беременность принесли тот еще нежданчик
Каким бы ни были утомительными и сложными время беременности и процесс родов, пожалуй, у каждой женщины после них остается в копилке хотя бы одна курьезная история. Даже если поначалу маме и папе было совсем не до смеха, впоследствии такую историю хочется пересказывать на протяжении многих лет родным и друзьям.
Именно такими уморительными историями поделились в интернете новоиспеченные мамы и отцы. А мы в AdMe.ru объединили их в жизнеутверждающую подборку.
- У тети начались схватки. Вызвали такси, поехали в роддом, а пока доехали, схватки прекратились. Врач ее осмотрел, говорит: «Рано приехали. Ей рожать через 2–3 дня». Дядя хотел ее назад везти, а врач сказал, мол, раз уж привезли, пусть тут ждет. Наутро дядя приехал ее навестить, и между ним и другим врачом произошел разговор:
— Родила!
Дядя, офигевая, ему же обещали через 2–3 дня:
— Как родила?
Врач, еще больше офигевая:
— А вы ее зачем сюда привезли? © Ushwood / AdMe
- Жена была беременна вторым ребенком. С утра начались схватки. Я довез ее до роддома, сдал в приемную для рожениц. Ее начали оформлять, а это процесс небыстрый. Ну и в ходе заполнения бумажек она врачу говорит:
— Я, похоже, уже рожаю.
— Да вы не волнуйтесь, это вам от нервов кажется.
— Нет, правда, я чувствую, проверьте.
Ну, глянули раскрытие, чтобы «мамашку успокоить», и тут:
— Срочно на каталку и в родовую!
В общем, 20 минут не прошло, как родила. © NeWorlDisorder / Pikabu
«Познакомьтесь с Элли. Рост 54 см и вес 3 кг 660 г».
- Когда мой сын родился, а медсестры вытерли его и дали мне, я почувствовала себя Рафики, держащим Короля Льва. Моя душа просто пела. Я посмотрела на него, и он был так прекрасен, что ангелы бы покраснели. Это было нереальное ощущение. Я хвасталась тем, как он выглядит, всем, кто готов был меня слушать. А год спустя я взглянула на его детскую фотографию и подумала: «О, возможно, я страдала от выброса эндорфинов...» © Sunhammer01 / Reddit
- На 32-й неделе беременности я работала полный рабочий день бариста в кофейне и почти целый день была официанткой в кафе. Однажды мне нужно было из большого чана пополнить запасы чипсов на стойке. Я водрузила этот чан на свой живот для баланса, держа его одной рукой, чтобы свободной рукой переложить чипсы. Он слегка покачивался. И в этот момент мой малыш пнул меня изнутри в живот, и все чипсы рассыпались по полу. © Kelsey Hicks / Quora
- Перед родами я подготовила сумку с собой. А вещи на выписку положила в другой пакет, дав четкие инструкции мужу. Перед тем как забрать нас, он решил сделать дома генеральную уборку, которая плавно перешла в праздничный ужин с друзьями у нас дома. В итоге он пакет на выписку перепутал с другими вещами. И ребенка выписывали в махровом полотенце с морковкой, надев ему на голову варежку для купания, тоже с морковкой. © Julia Kantaria
- Беременная на последнем месяце. Ночью становится нехорошо: рожаю, видимо. Вызвали скорую. Врач, выслушав меня, говорит, мол, точно рожаешь, поехали. На входе сказала охраннику, что рожать приехала, а он по-доброму улыбается:
— Ты — точно нет.
У врача описываю симптомы. Врач провел осмотр, взяли анализы, вынесли вердикт: малыш еще недельку подождет. Спрашиваю на выходе у охранника, как так. А он отвечает, мол, я тут столько лет сижу, по лицу за 1 секунду определяю, кто рожает, а кто нет. © yagalena / Pikabu
- Рассказала мама. Когда я родилась, батя пришел к маме под окна роддома, и она показала ему кулек из пеленок. А там я — бордовая, в складках, одни ноздри торчат. От неожиданности отец аж отпрыгнул. Мама заметила и с гордостью:
— Правда красивая?!
— Э-э-э... Да, вся в тебя, дорогая.
— Да что ты понимаешь! Самая красивая в роддоме!
Отец окинул бешеным взглядом все окна:
— Если наш мутант самый красивый, что же там за кунсткамера?!
Зато теперь с гордостью сообщает, мол, какая я красавица. © BelkaTeleutka / Pikabu
- Когда мой племянник родился, он был таким страшненьким, что моя сестра не захотела его держать, сказав на полном серьезе: «Верните его обратно, он явно еще не готов». Теперь она любит его до безумия, но мы ни за что не дадим ей забыть об этом уморительном случае. © woah_dontzuccmedude / Reddit
- На осмотре после роддома в районной поликлинике тетка-ортопед заявила жене, что ребенок ходить не будет, да и глупым будет. Точная цитата: «Родила ребенка без головы и ножек». Жена в слезы, мне тоже нехорошо. За сутки пробились к местному светилу ортопедии, к которому очередь на несколько месяцев вперед. Светило был очень корректен, после осмотра вежливо опроверг диагноз «коллеги» и попросил не носить ему здоровых детей. © duh1985 / Pikabu
- Когда моя мама рожала меня, ей ничего не разрешали есть, а роды длились 22 часа. И во время последнего этапа родов единственным, что она орала, было: «Я хочу сырный пирог!» © Quixarious / Reddit
«Моя несравненная жена спустя 25 минут после родов, которые тянулись долгие 27 часов. Горжусь ею!»
- Когда я рожала, со мной в родовой палате была девочка, которая от схваток зачем-то просунула голову в щель между прутьями старой железной панцирной кровати, а обратно высунуть никак не могла. Сантехника нет, ночь, персонал в шоке, и у нее уже воды отошли. Пришлось им нарушить правила и звать на помощь мужчин из другого корпуса. 4 здоровенных мужика еле прутья отогнули, а я, наверное, от смеха и родила быстро! © Юлия Лебедева
- Когда я была беременна, муж купил себе новый дезодорант. Ну какая трагедия, казалось бы... Но обоняние обострилось же, и я среди ночи с ужасом проснулась от мысли: «А-а-а! Рядом со мной чужой мужик спит!» Еще секунда, и разревелась бы. Хорошо, что муж проснулся в этот момент и родным голосом сказал: «Ты чего? Ложись спать!» А я чего — я ничего, просто мой муж пах по-другому! © Стася Шер
- Моя жена через 2 дня будет на 9-м месяце беременности. Вчера она сказала мне, что хочет навести порядок в комнате наших мальчишек, пока те будут в школе. А час назад я увидел, что она заснула в одной из их кроватей. © JephriB / Reddit
- Перед Рождеством я решила сама срубить елку. Мне порядком приелось то, что все считали меня хрупкой, поскольку я в положении. И вот на 40-й неделе беременности я поехала на ферму, где выращивали елки. Там на меня бросали дикие взгляды, но пилу мне все-таки вручили. Я доехала до посадок и тут оступилась на замерзшей земле и упала на руки и колени. Я хохотала от своей неуклюжести, так как мой живот даже не коснулся земли, а вот остальным было не до смеха. В результате мне помогли выбрать елку, а затем погрузили ее в мою машину. © Pamela Wissenbach / Quora
- Однажды моя мама во время беременности проголодалась и решила съесть что-то полезное. Она остановила свой выбор на яблоке. И тут ей пришло в голову, что яблоко-то полезно, а пестициды нет, и она взялась его помыть, для надежности с мылом. А потом сказала себе: «А вдруг я не смою все мыло?» Тогда она решила очистить яблоко, но тут же сообразила, что большая часть полезных веществ находится в кожуре. После этого она просто заплакала, потому что не смогла сделать даже такую простую вещь, как съесть яблоко. © Phoebe Nugent / Quora
Какие уморительные ситуации происходили во время беременности и родов у вас?
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