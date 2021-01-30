15 семей, которые приправляют прозу жизни ежедневными курьезами

Помню, мне тогда было 12, а сестре 14. Сидели мы как-то всей семьей, наша собака Лайма вместе с нами. И я начал сестру в шутку бить рукой. Лайма тут же подскочила и начала зубами хватать меня за руку и рычать. Все такие: «Вот молодец, защитница!» Сестра предлагает:

— А давай я тебя теперь в шутку бить буду?

— Ну ок.

И начинает меня якобы бить. Лайма подбегает, опять кусает меня за руку и рычит. Все смеются, а я офигеваю: где справедливость?! Тут батя говорит, мол, давай тоже понарошку маму буду бить. Мама делает вид, что ей больно. Собака смотрит осоловелым взглядом и не знает, что делать: папа — ее бог и кумир, а мама — человек, который ее кормит. Недолго думая, она поворачивается ко мне и опять начинает хватать пастью меня за руку и рычать. © pablitos / Pikabu