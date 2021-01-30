15 семей, которые приправляют прозу жизни ежедневными курьезами
В семьях, где царит юмор, каждый новый день приносит неожиданности. Одно происшествие может порождать ужас, другое — заставлять сомневаться в здравомыслии родных, а третье — вызывать приступ неудержимого хохота. Потому что остроумные люди не только с иронией относятся к курьезным ситуациям, но и сами создают их и вовлекают в них всех, включая своих питомцев.
AdMe.ru погрузился в глубины интернета, чтобы разыскать маленькие жемчужины семейного юмора. Запасайтесь вкусняшками и приготовьтесь к небольшой порции хорошего настроения.
- Помню, решил мне муж сюрприз сделать. Пришла я с работы, он глаза мне завязал и привел на кухню. А я почему-то вспомнила, что с утра мы говорили о том, что он новый линолеум собирается постелить на кухне, ну и стою я такая, ногой по полу вожу, пытаюсь определить, новый там или старый. Развязывает мне муж глаза — там ужин при свечах, цветы, все красиво. А я возьми и ляпни: «А линолеум?» Теперь шутим, что романтика — не мое. © Brandy / AdMe.ru
- Дома существует культ «мальчиков не нужно приобщать к уборке и готовке, им это незачем». Мой 15-летний брат на просьбу мамы разогреть голубцы так и сделал — поставил их в кастрюлю, залил водой и вскипятил. Со словами: «Голубцы же как пельмени разогревают, да?» Сегодня на ужин у нас вода с капустой и фаршем. © Wizard_Severus / Twitter
- Мы поехали с 4-летним сыном в Legoland и там застряли в очереди к механическому пони, на котором он очень хотел покататься. Оператор спрашивал у каждого ребенка его возраст, прежде чем посадить на аттракцион. Когда подошла наша очередь, оператор спросил у сына, сколько ему лет. Тот замялся и посмотрел на нас — мы убедили его в том, что все в порядке. После этого он как можно увереннее сказал: «Хм... 18». Все, кто видел эту сцену, покатились со смеху. Очевидно, он боялся, что недостаточно взрослый для того, чтобы его пустили на пони. © random_char / Reddit
- Маме вечно что-то не нравилось в моем молодом человеке. Я уже привыкла к придиркам, но самым примечательным стал следующий диалог:
— Ну что, опять у него была? Что ели?
— Макароны с сосисками.
— Надо ему надавать продуктов — картошки, свеклы, а то всякую фигню едите!
В общем, тут я зашла на кухню и обнаружила на плите 2 кастрюли. В одной были макароны, а в другой — сосиски. © doylikdoyl / Pikabu
- Дело происходило на даче. Кошка притащила в дом мышь, поиграла с ней, а затем ушла спать на сервант. Мышь очнулась и спряталась в щель на кухне. Дед это увидел и решил мышь поймать. Вернувшаяся бабушка была жутко напугана видом деда, сидящего в кресле с удочкой посреди комнаты, и решила, что у того маразм начался. А дед просто решил выманить мышь из укрытия при помощи хлеба с растительным маслом и не придумал ничего лучше, как насадить приманку на крючок и «порыбачить». © «Подслушано» / Ideer
- Прихожу как-то домой и вижу мужа, который носится с непонятной баночкой. Спросила, что не так, а муж говорит: «Да вот решил сладкого съесть, взял этот десерт, лизнул немного и понял, что он отвратительный». А я давай смеяться и объяснять, что это никакой не десерт, а мой самодельный скраб для лица, поэтому он и невкусный. Муж решил, что я шучу над ним, весь вечер бегал за мной и спрашивал: «Ты серьезно? Это что, реально скраб? А почему пахнет кофе?» Как-то не укладывалось в его голове, что я могу поставить свою косметику в холодильник. Попросил подписывать свои бьюти-штучки или вообще купить для них отдельный мини-холодильник. © «Палата № 6» / Vk
- В юности, бывало, гулял с дворовыми друзьями до глубокой темноты. Мобильных тогда еще не было. Я искренне удивлялся тому, что родители так переживают и ругают, когда задерживался где-то на часик. Вчера сын вовремя не пришел из школы, от которой до дома 15 минут ходьбы, на мобильный не отвечал. Прошло уже часа 2 с того момента, как он должен был вернуться, и вскоре на звонки нам отвечал женский голос фразой «Абонент недоступен». Дурные мысли в голове, жена в панике... Наконец вернулся — весь в снегу, заигрался с пацанятами в снежки. И тут я вспомнил фразу отца, которую он мне говорил, когда я заставлял их с мамой переживать: «Мои внуки тебе отомстят». © Arhclassic / Pikabu
- В студенчестве отправилась на дачу с компанией. Топили печку: зима на дворе. Родителям сказала, что пошла в библиотеку готовиться к докладу. Вечером прихожу домой вся пропахшая дымом. Папа открывает дверь, принюхивается и говорит ласковым голосом: «Что, доченька, сгорела библиотека?» © Татьяна Косик / Facebook
- Маленькая была, лет 5. Папа вернулся из командировки, гости пришли, застолье. И тут я так загадочно говорю: «А вот вы не знаете, что мама по ночам делает, когда папы нет, а я знаю!» Все замерли, всем интересно, что же мама по ночам делает, пока папы нет. Выдержав театральную паузу и многозначительно всех оглядев, продолжаю: «Она думает, что я сплю и ничего не вижу, а я все вижу. Она свет включит, книжку достанет и ЧИТАЕТ!» © Asaly / Pikabu
«Мой папа сделал скульптуру».
- Я попросила 8-летнего сына привести в порядок свою комнату. Он провел там целый день, а потом сказал мне, что все убрал. Захожу — все вроде аккуратно, но сын выглядит слегка обеспокоенным. И тут раздалось приглушенное кошачье мяуканье. Я приподняла матрас и обнаружила кота, запертого под кроватью. Бедняга заснул в коробке, а сын не заметил и забаррикадировал коробку разным хламом, который скидывал под кровать. Оказалось, что он вместо того, чтобы убирать, смотрел 11 часов подряд «Гарри Поттера». На следующий день я снова отправила его наводить порядок в комнате со словами: «И никакого „Гарри Поттера“». Но вскоре услышала работающий телевизор. Я спросила, что он там делает, и получила ответ: «Ты запретила мне смотреть „Гарри Поттера“, а я смотрю „Друзей“». © ungratefuls****bag / Reddit
- Мне 22 года. 3 года живу с младшим братом без родителей, балую его, мало ругаю, но все равно каждую неделю он обязательно покрывает мыло бесцветным лаком или насыпает мне соль в кефир. Сижу весь день и просматриваю историю запросов, чтобы понять, что он задумал на завтра. По его довольному лицу уже вижу, что попала. © «Подслушано» / Vk
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Помню, мне тогда было 12, а сестре 14. Сидели мы как-то всей семьей, наша собака Лайма вместе с нами. И я начал сестру в шутку бить рукой. Лайма тут же подскочила и начала зубами хватать меня за руку и рычать. Все такие: «Вот молодец, защитница!» Сестра предлагает:
— А давай я тебя теперь в шутку бить буду?
— Ну ок.
И начинает меня якобы бить. Лайма подбегает, опять кусает меня за руку и рычит. Все смеются, а я офигеваю: где справедливость?! Тут батя говорит, мол, давай тоже понарошку маму буду бить. Мама делает вид, что ей больно. Собака смотрит осоловелым взглядом и не знает, что делать: папа — ее бог и кумир, а мама — человек, который ее кормит. Недолго думая, она поворачивается ко мне и опять начинает хватать пастью меня за руку и рычать. © pablitos / Pikabu
«Моя подруга и ее сестра обмениваются одной и той же открыткой уже 32 года».
- Младший брат моего друга однажды забыл ключи в закрытой машине. Он позвонил отцу, чтобы тот привез запасные и отпер ее. Пока отец ехал, парень заметил, что окно опущено и он мог сам бы достать ключи из машины. Вместо того чтобы позвонить отцу и сказать, что запасной ключ ему больше не нужен, он поднял в автомобиле стекла и запер ключи в машине по-настоящему. © _svenjolly_ / Reddit
- Мой папа был довольно рассеянным. Однажды вечером он решил приготовить попкорн. Это было в те времена, когда еще не было микроволновых печей и приходилось нагревать масло в большой сковороде, высыпать туда пакет попкорна и встряхивать в течение нескольких минут. И вот мы слышим, как он на кухне трясет сковородкой, звука лопающихся зерен нет. Примерно в то же время мы почуяли неприятный запах. Мама пошла на кухню и обнаружила, что папа налил вместо растительного масла жидкость, стоящую у плиты, а это было средство для удаления пятен. © Kelly Atkins / Quora
- Вчера вечером решили с детьми сварить пельмени. Мама отпросилась с подружками посидеть. Захожу на кухню, а там бардак. Пользуясь маминым отсутствием, никто посуду в посудомойку не закинул, стол не вытерли. Зову детвору.
— Пельмени хотите?
— Да!
— Папа не может готовить на грязной кухне, вы кухню убираете — папа пельмешки готовит. Засопели, но какая-то движуха в сторону порядка началась. Ушел в гостиную, уселся в кресло и тут слышу, как на кухне дочка брату говорит тихонько: «Можно не убираться, папа только сказал, что не будет готовить, а сам кастрюлю с водой поставил. Покормит». © Sibirskix / Pikabu
Какие комичные истории происходили с вашими близкими? Кто из родных регулярно вас радует неординарными выходками?