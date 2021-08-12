15 историй о родственниках, от которых хочется отгородиться рвом и крепостными стенами

Приветливые родственники, которые встречают с распростертыми объятиями и вкусностями, — это настоящий джекпот. Героям нашей подборки повезло куда меньше: вместо аппетитных блюд их ждала тесная прихожая, а вместо благодарности — возмущение и обида на всю жизнь.

Редакция AdMe.ru решила показать следующими историями, куда может завести эгоизм и бестактность родственников, если не выстроить границы в общении с ними.

Нам свояченица рассказывала, как по дороге заехали к родителям ее мужа. Те накрыли стол и накормили горячим борщом своего сына. А невестка и 2 родных внуков стояли в прихожей и ждали. Зимой в верхней одежде. Причем муж спокойно сел и поел. А потом родители мужа все удивлялись, почему внуки не хотят им звонить и приезжать к ним, но с удовольствием общаются с другой бабушкой. © Габриела / AdMe

Одно из самых странных воспоминаний детства — поездка к родственникам. Мне было 5 лет, и после того, как я приняла душ, тетка моей мамы вручила мне тряпку и средство, чтобы я выдраила ванну. Естественно, я опешила и принялась за дело. Никому ничего не сказала, растерялась. Понимаю любовь к чистоте и брезгливость людей, но для пятилетки это перебор. © Подслушано / Ideer

Мою подругу Таню ее родственница Марина попросила присмотреть за мужем и сыновьями, чтобы те «не оголодали и грязью не заросли». И уехала на 3 дня. Таня носила им вкусную еду, следила за тем, чтобы был порядок, помогла загрузить стиральную машину и показала, как развешивать белье. Все были сыты и довольны. И лишь Марину, когда та вернулась, глубоко ранило то, что ее дети сами заправляли постели и подметали крошки от чипсов, а после завтрака мыли чашки и тарелки. И даже муж сам пылесосил. В ее представлении все это бесплатно и от души должна была делать Таня. Больше Марина Таню в дом не приглашала. © SallyKS / Pikabu

У меня есть невероятно болтливая родственница. Видишь в мессенджере 10+ сообщений — точно от нее. Может в 3 голосовых сообщениях рассказывать о покупке новой кружки, а если что-то более серьезное произошло, то вообще не остановишь. В жизни еще хуже: слова в разговор не вставишь, всех перебивает, тараторит. Зато заметила, что если написать ей о каком-то своем хорошем событии (большая премия, подарок), то она в ответ отправляет скобочку-улыбку и... затыкается на пару дней. Куда резко исчезает словесный поток? Скобка-улыбка, блин! Даже не целый смайлик! © Подслушано / Ideer

© Подслушано / Ideer Я всю жизнь страдала избыточным весом. Когда мне было около 10–12 лет, мама сказала мне, что ее подруга думает, что я выгляжу так, будто я беременна. Я же всегда догадывалась, что подруга никогда не говорила этих слов. Возможно, мама думала, что этой фразой заставит меня похудеть, но этого не произошло. Чего она в действительности достигла, так это того, что добавила мне проблем с самооценкой. © durmik / Reddit

История нашего друга Юры: как-то ему позвонила двоюродная сестра из деревни под Воронежем, попросила приютить своего мужа в квартире в Москве «на пару дней». В результате он прожил 3 года. А когда намекнули на то, что пора бы и попрощаться, Юра стал врагом № 1. © Анна Молчан / Facebook

У подруги жены родился ребеночек, и жена предложила отдать ей вещи наших детей: нам они без надобности, дети подросли уже. В тот же день жена по Viber сообщила своей далекой родне, что решила подружайке детские вещи отдать. И родня тут взвыла, мол, им вещи надо. Живут за 300 верст, но поехали. Пока все были за столом, я отошел на кухню. И тут слышу, как там маман и доча на сносях вещи детские смотрят:

— Деревня, колхоз! Я думала, у них хоть что-то путное, а тут ни одной брендовой...

То есть угорают, какое нищебродское тряпье мы им привезли, хотя вещи нормальные. Делаю лицо кирпичом, захожу на кухню, молча запихиваю все в баулы, говорю жене: «Поехали отсюда!» Родня малость обалдевает, но сказать особо нечего. В машине все жене объяснил. Вещи отдали той подруге — радости было выше крыши. © volchek1024 / Pikabu

Живут за 300 верст, но поехали. Пока все были за столом, я отошел на кухню. И тут слышу, как там маман и доча на сносях вещи детские смотрят: — Деревня, колхоз! Я думала, у них хоть что-то путное, а тут ни одной брендовой... То есть угорают, какое нищебродское тряпье мы им привезли, хотя вещи нормальные. Делаю лицо кирпичом, захожу на кухню, молча запихиваю все в баулы, говорю жене: «Поехали отсюда!» Родня малость обалдевает, но сказать особо нечего. В машине все жене объяснил. Вещи отдали той подруге — радости было выше крыши. © volchek1024 / Pikabu Моя несостоявшаяся мачеха (4 года прожила с отцом) любила обыскивать мою комнату, а узнала я это из... собственного дневника. Она мне в моем дневнике написала, что ее не устраивает во мне и моем поведении. А когда я потребовала объяснить, какого рожна она шарилась в моей комнате, да еще и читала мой дневник, ответ был гениален: «Что же ты его плохо прячешь?!» А лежал он в столе под горой конспектов. © Вероника Рябчикова / Facebook

Моя мама вышла замуж во второй раз. Жили очень близко от нас. На тот момент у нас было 4 приемных ребятишек от 5 до 8 лет, и диагнозы разные: от здоровеньких до инвалидов. Семья наша особенная, но мы как-то уже привыкли. Так вот, повадился каждую субботу отчим звонить моему мужу в 6 часов утра и звать кофе попить. Суббота, 6 утра! Разумеется, все дети просыпались, и поваляться в постели в выходной не получалось. Я пару раз сделала маме и отчиму замечание, результатов это не дало. Ну так в очередную субботу в 6 утра мы взяли с мужем всех детей и приехали на кофе с 4 детьми! И со словами «Дети скучают по бабушке и дедушке!» оставили детей им, отключили до вечера телефоны и уехали вдвоем. Были боулинг, картинг, аквапарк, ресторан. Было незабываемо! Понравилось всем. Но приглашения на кофе в субботу в 6 утра закончились. © Жанна Яцкеева / Facebook

Но приглашения на кофе в субботу в 6 утра закончились. © Жанна Яцкеева / Facebook В общем, вчера 6-летний сын, единственный внук моей мамы, взял у нее конфету. Сегодня она звонит и говорит, что мой сын будет вором (!), так как он у нее взял конфету без спроса. При этом у ребенка это единственная бабушка, к которой он ездит с 2 лет, и конфеты у нее на всех столах и полках стоят, равно как и сушки с пряниками, и финансовых проблем нет. Чужое сын никогда не берет, просто бабушка вроде бы и не чужая. Но больше возить сына туда не хочу. © Whiteprinses / Pikabu

Меня воспитывали в жестких условиях до 16 лет. Бабушка заставляла готовить, стирать вручную, хотя дома была стиральная машина, и все время говорила, что я ничего не умею и меня никто не возьмет замуж. Убирала за всех дом и гладила все, что было. Такое воспитание привело к тому, что я все-таки вышла замуж, а в последний раз стояла у плиты невесть когда. У меня нет утюга, а убирать квартиру мне помогает клининговая служба. Твои советы, бабуля, мне не пригодились. © kovalyash / Twitter

У меня 2 младшие сводные сестры. Средней на выпускной купили платье за ₽ 14 тыс., босоножки за ₽ 5 тыс., сделали прическу за ₽ 2 тыс. Когда я узнала, я была в шоке. Я провела свой выпускной в платье маминой подруги и босоножках за ₽ 1 тыс., деньги на прическу мне дали родственники. И после этого мать мне говорит, что любит всех детей одинаково! © Подслушано / Ideer

Я старше сестры на 7 лет. Однажды я предложила ей встретиться, приготовить поесть и посмотреть фильмы. Она согласилась, но, когда я пришла к ней, она решила, что лучше пойти куда-нибудь на ужин. Я предупредила, что у меня всего $ 25. Внезапно к нам присоединился еще один парень — ее друг с работы. Сестра выбрала довольно дорогой ресторан и заказывала разные напитки и еду, не экономя. В результате пришел чек на $ 350. А она, с минуту пошарив по сумочке, заявила: «Я забыла кошелек. Не могла бы ты оплатить это кредитной картой? А я верну тебе деньги позже». Деньги бы она мне так и не вернула, но я рассказала об этом случае своей семье, и ей пришлось со мной рассчитаться. Только потом я поняла, что эту выходку в ресторане она спланировала заранее. © Nancy Lewis / Quora

Родственники живут всего в 1 квартале от нас и любят совать нос в наши дела . Однажды мой дядя был в гостях у отца, и моя старшая сестра пришла в джинсах и топе, чтобы сказать папе, что она идет на тренировку. А дядя посмотрел на нее и сказал: «Бета, ты провалишь свои экзамены, потому что ты так одеваешься каждый день и совсем не учишься». После этого я потеряла к нему всякое уважение. А сестра сдала все экзамены, при этом она еще и работает на полную ставку. Не в одежде дело. © Shivangi Gupta / Quora

. Однажды мой дядя был в гостях у отца, и моя старшая сестра пришла в джинсах и топе, чтобы сказать папе, что она идет на тренировку. А дядя посмотрел на нее и сказал: «Бета, ты провалишь свои экзамены, потому что ты так одеваешься каждый день и совсем не учишься». После этого я потеряла к нему всякое уважение. А сестра сдала все экзамены, при этом она еще и работает на полную ставку. Не в одежде дело. © Shivangi Gupta / Quora Мне на день рождения свекровь подарила портрет из стразиков, алмазную мозаику. Ирония подарка заключалась в том, что это был не мой портрет. С холста размером почти в ватман на меня смотрела бывшая жена моего мужа. Свекровь заказала эту дребедень еще до их развода, хотела подарить, потом мозаика пылилась в углу, а затем она все-таки собрала эту ерундовину и притащила на праздник. Надо было видеть лица гостей. А свекровь невозмутимо заявила: «А чего, у вас вот и прически похожие. Вроде бы...» У меня синие волосы длиной до талии, у бывшей жены — каштановые до плеч. © vasisyana / Pikabu