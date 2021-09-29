15 историй о людях, которые оказались так хороши, что природа решила сделать их в двух экземплярах

Где бы мы ни встретили близнецов, они всегда обращают на себя внимание. Правда, ну как это возможно вообще — быть настолько одинаковыми? Настоящее чудо природы, иначе и не скажешь. Но надо заметить, что близнецы и сами знают, какое впечатление производят на окружающих, и нередко этим пользуются, ставя в тупик окружающих.

Мы в AdMe.ru любим читать курьезные истории о проделках близнецов. И иногда задумываемся о том, что, наверное, близким с ними тоже бывает ой как весело. Кстати, в бонусе вас ждет совсем уж фантастическая история о встрече с близнецами, которые оказались... Впрочем, прочитайте сами.

Бонус: с Любой что-то не так

В 2000-м устроилась я в магазин продавцом. Меня познакомили с коллективом, час понаблюдали, как я работаю, и сказали приходить на смену в ночь. Пришла. Меня представили продавцу из соседнего отдела, с которой я должна была отработать первую ночь. Зовут Любой, примерно 60 лет, худенькая блондинка с химией на коротких волосах. Типичная продавщица советской закалки. К утру я поняла, что Люба злобная и заносчивая.

Отсыпной, выходной, следующая смена. Прихожу — в соседнем отделе опять Люба. Внезапно бросается ко мне с радостными воплями: «О, привет, ты новенькая? Меня Люба зовут!» «Ага, — говорю, — помню...» Сама думаю: «А Люба-то у нас с шизой». Работаем, Люба оказывается компанейской теткой. А я все жду подвоха.

Следующая смена опять с Любой-стервой. Не выдержав, спросила утром у сменщицы, почему Любу постоянно так клинит.

Выяснилось, что я работала с двумя разными Любами. Причем они не только близнецами, но даже родственницами не являлись. Просто тетки с однотипной внешностью. Учитывая, что у меня отвратительная память на лица, различать с первого взгляда я их научилась только через месяц. © mamasmarsa / Pikabu