15 историй о людях, которые оказались так хороши, что природа решила сделать их в двух экземплярах
Где бы мы ни встретили близнецов, они всегда обращают на себя внимание. Правда, ну как это возможно вообще — быть настолько одинаковыми? Настоящее чудо природы, иначе и не скажешь. Но надо заметить, что близнецы и сами знают, какое впечатление производят на окружающих, и нередко этим пользуются, ставя в тупик окружающих.
Мы в AdMe.ru любим читать курьезные истории о проделках близнецов. И иногда задумываемся о том, что, наверное, близким с ними тоже бывает ой как весело. Кстати, в бонусе вас ждет совсем уж фантастическая история о встрече с близнецами, которые оказались... Впрочем, прочитайте сами.
- Мой отец — из близнецов. Многие мамины коллеги считали его невоспитанным и распущенным, потому что, когда он шел где-то вместе с ней, он здоровался. Но иногда его встречали с другой женщиной, и тогда уже он не здоровался. И доброжелатели регулярно маме докладывали об этих встречах. © panizosia / Pikabu
- У сотрудника нашего института был брат-близнец. Студенты, которые не знали об этом факте, очень удивлялись, когда он (на самом деле его брат, иногда заходивший к нему) стучал в дверь своего кабинета. © Z.zzzz / Pikabu
- Я работал с одним парнем, и мы с ним вечно шутили и придуривались на работе. Однажды в выходной я зашел в местный супермаркет и увидел его с девушкой в очереди. Недолго думая, подбегаю к нему и ка-а-ак хлопну его по плечу. А он поворачивается и обалдевшими глазами смотрит на меня так, словно я больной. Я говорю: «Ну как дела?» А он мне: «Вы кто?..» И только тут я вспомнил, что у моего друга есть брат-близнец. Я начал извиняться и объяснять. Парень пожал плечами и сказал, что все в порядке, с ними вечно случается подобное. На следующий день мой друг на работе хохотал до слез, рассказывая всем об этой истории. © Maxcfc11 / Reddit
- Мы с братом близнецы. Как-то мы решили набить тату. Понравился нам один и тот же эскиз, поэтому решили бить одинаковые. И тут брату пришло в голову приколоться над тату-мастером. Пришли в салон поодиночке в разные дни. Представьте реакцию мастера: приходит человек, которому ты вчера набил тату, а татуировки нет, и просит набить то же самое. © Подслушано / Ideer
- Мой брат в 2005 году пришел на собеседование в небольшую компанию. А работу он хотел сменить, потому что владелец бизнеса в предыдущей конторе иногда вел себя неадекватно. На новом месте брата собеседовал молодой парень, который представился директором компании. Ему позвонили во время собеседования, он извинился и сказал, что выйдет на минуту. Через 30 секунд дверь распахивается, заглядывает все тот же парень и с улыбкой произносит: «О, вы на собеседование? Отлично!» — и захлопывает дверь... Брат думает: «Ну блин, и здесь дурдом на выезде». Но тут они заходят в кабинет оба — братья-близнецы, создатели и владельцы компании, которая занимается разработкой компьютерных игр. © Pumzel / Pikabu
- Мы с сестрой близнецы. Однажды мы были на вечеринке и ее парень попытался поцеловать меня. Ему было ужасно неловко, когда он увидел сестру за моей спиной. Но потом мы все вместе здорово посмеялись над этим. © UnfurnishedWoodshed / Reddit
- В школе у нас с братом была одна и та же учительница биологии. Только встретившись с нашими родителями, она поняла, что мы близнецы. До тех пор учительница почему-то думала, что один и тот же ребенок по два раза приходит на ее занятия. Хотя у нас вообще-то разные имена. © TakeTheBody / Reddit
- У нас в компании есть два грузчика, они близнецы. Работают на складах, которые друг от друга метрах в 50–60. Вот я обалдел, когда с первого склада пошел по делам на второй, а там стоит тот же чувак, с которым я виделся 30 секунд назад, так как он выпускал меня с первого склада. © mrBlackSpot / Pikabu
- У подруги две девочки-близняшки по 4 года. И такие, что прямо как две капли воды. Спрашиваю у нее: «А как ты различаешь их?» Ответ сразил: «Когда я спрашиваю, кому что купить в магазине, Маша отвечает: „Мне — конфеты и мороженое“, а Катя всегда говорит: „Новую сестру, которая не так много ест“». © Палата № 6 / VK
- У меня были подруги-близняшки. Их было достаточно легко отличить друг от друга, если знать манеру общения, да и одежда, прически у них были разные. Однажды мы собирались на выставку и они решили одеться одинаково, еще и шляпы надеть, чтобы их нельзя было отличить по волосам. Все было хорошо, пока они не разошлись в разные стороны, а потом не смогли найти друг друга. Так и ходили друг за другом кругами по выставочному залу и у всех спрашивали: «Вы не видели девушку точно такую же, как я?» © Pun-Master-General / Reddit
- Мы с моей будущей женой начали встречаться еще в старшей школе. В колледже мы продолжали встречаться. Двоюродная сестра моей жены училась там же, но она не знала, что у меня есть брат-близнец. Однажды она увидела его с девушкой и рассказала об этом дома. Вся семья стала говорить моей девушке, чтобы она рассталась со мной, ведь я ей изменяю. Только когда я показал ей своего брата, она поверила мне. Счастливы в браке уже 13 лет. © karmaceutical / Reddit
- Мои две дочери — близняшки. Был однажды случай: им в «Детском мире» понравились ботиночки, но вот беда — их размера в наличии были только одни коричневые, а другие серые. Я не хотела их покупать, но дети так просили и уговаривали, что я поддалась. Купили разные, и они решили их сразу надеть. Только вышли из магазина, как девочки давай спорить, у кого лучше ботинки. Остановились, поменялись. Прошли несколько шагов — опять поменялись. Потом еще и еще раз. Мне это надоело, и я велела каждой надеть один серый, а другой коричневый. Они переобулись и успокоились. Так и ходили, пока не порвали. © Aaallleeennaa / Pikabu
- У меня есть брат-близнец. Мы с ним поступили в один университет ради того, чтобы потом как-то использовать это. Например, чтобы кто-то из нас сдал экзамен вместо другого. Это мы и решили попробовать на втором курсе. Мой брат пошел сдавать экзамен вместо меня. Зашел в аудиторию, написал, сдал. Все прошло хорошо. Когда собрался уходить, преподаватель подозвал его к себе и сказал: «Андрей, ты же принес мне сегодня 5 тысяч, которые должен был отдать?» Брат пришел довольный: сказал, что мой долг отдал. Но дело в том, что никакого долга у меня не было. В общем, так препод обманул нас на 5 косарей. © Палата № 6 / VK
- Когда мы с братом учились в колледже, я подрабатывал в продуктовом магазине. И одна из сотрудниц всегда смотрела на меня осуждающе. Только потом я узнал, что она думала, будто я встречаюсь с двумя девушками одновременно. Оказывается, она видела меня в кампусе и каждый раз я шел за руку то с одной, то с другой девушкой. А все дело было в том, что мой брат-близнец учился в той же школе и у него тоже была девушка. © Chris3278 / Reddit
- Моему брату-близнецу пришло предложение поработать за границей. Но этот период совпал с сессией. Он неделю ползал за мной и уговаривал притвориться им и походить на экзамены вместо него. Мол, почти везде у него автоматы, проблем возникнуть не должно. Все шло гладко, пока на последнем экзамене нас не стали вызывать по одному. Захожу, а препод начинает заваливать вопросами и вычисляет, какой я идиот. Обидно до ужаса. И тут у меня вырвалась вся правда, что я не Андрей, а Боря, что я вообще тут не учусь и ничего в этом предмете не шарю, а пришел сдавать вместо брата-близнеца. Тут препод как начал ржать, попросил зачетку и поставил пятерку. Я смотрю на него глазами по пять копеек. И он рассказывает, что у его брата-близнеца (преподавателя нашего) сегодня важное собеседование и тот попросил его принять экзамен вместо себя, мол, все равно никто ничего не поймет. Долго ржали в унисон. © Палата № 6 / VK
Бонус: с Любой что-то не так
В 2000-м устроилась я в магазин продавцом. Меня познакомили с коллективом, час понаблюдали, как я работаю, и сказали приходить на смену в ночь. Пришла. Меня представили продавцу из соседнего отдела, с которой я должна была отработать первую ночь. Зовут Любой, примерно 60 лет, худенькая блондинка с химией на коротких волосах. Типичная продавщица советской закалки. К утру я поняла, что Люба злобная и заносчивая.
Отсыпной, выходной, следующая смена. Прихожу — в соседнем отделе опять Люба. Внезапно бросается ко мне с радостными воплями: «О, привет, ты новенькая? Меня Люба зовут!» «Ага, — говорю, — помню...» Сама думаю: «А Люба-то у нас с шизой». Работаем, Люба оказывается компанейской теткой. А я все жду подвоха.
Следующая смена опять с Любой-стервой. Не выдержав, спросила утром у сменщицы, почему Любу постоянно так клинит.
Выяснилось, что я работала с двумя разными Любами. Причем они не только близнецами, но даже родственницами не являлись. Просто тетки с однотипной внешностью. Учитывая, что у меня отвратительная память на лица, различать с первого взгляда я их научилась только через месяц. © mamasmarsa / Pikabu
А у вас были когда-нибудь интересные ситуации с близнецами? Расскажите!