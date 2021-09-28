15 иллюстраций, которые докажут, что нынешняя молодежь намного круче нас вчерашних

Эта песенка стара как мир — старшее поколение всегда недовольно тем, как ведет себя молодежь. Но давайте будем честны: если бы люди из века в век становились только хуже, где бы мы были сейчас? Наша сегодняшняя жизнь, то, какие мы есть, — убедительное свидетельство того, что миллионы ворчунов ошибаются и молодые люди с каждым годом становятся все круче.

Мы в AdMe.ru решили найти новые доказательства тому, что, хотя современная молодежь во многом не похожа на нас, ею можно искренне восхищаться.

Привыкли к тому, что почти любую информацию можно получить в течение нескольких секунд. И могут найти ответы на самые сложные вопросы

Знакомятся с помощью приложений и не идут на поводу у обстоятельств

Активный образ жизни, забота о собственном здоровье из модных трендов превратились в часть повседневной жизни

Стремление к самореализации стало важнее, чем желание идти проторенным путем

Быть взрослым теперь значит уметь отстаивать собственную позицию, невзирая на общественное мнение

Молодежь с удовольствием меняет страны, города и районы, поэтому мечта о своей квартире уже не так актуальна

Разделение обязанностей на мужские и женские кажется им пережитком прошлого

Высшее образование перестало быть самоцелью. Гораздо важнее найти себя, чем получить диплом

На смену слепому поклонению моде пришло увлечение креативностью

Молодежь стремится самостоятельно зарабатывать на жизнь и не считает, что есть профессии «ниже их достоинства»

Молодые люди хотят управлять своими эмоциями и охотно обращаются за помощью к психологам

Если дело доходит до свадьбы, молодежь предпочтет скромную, но запоминающуюся церемонию

Молодые люди умеют не только любоваться природой, но и заботятся об экологии

Бытовая беспомощность не считается чем-то обычным. Здорово уметь справляться с проблемами самому

Индивидуальность ценится больше, чем желание быть как все