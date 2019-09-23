15 хитрых родительских трюков, которые работают даже с самыми непослушными детьми

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Способность сводить родителей с ума за пару минут прописана у каждого ребенка в «заводских настройках», и дети годами развивают ее, пока не отточат до совершенства. Но против их решительных «не хочу», «не буду» и «ну купи» у мам и пап тоже кое-что имеется в запасе.