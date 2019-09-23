15 хитрых родительских трюков, которые работают даже с самыми непослушными детьми
Способность сводить родителей с ума за пару минут прописана у каждого ребенка в «заводских настройках», и дети годами развивают ее, пока не отточат до совершенства. Но против их решительных «не хочу», «не буду» и «ну купи» у мам и пап тоже кое-что имеется в запасе.
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- Когда пора уходить из парка или вылезать из бассейна, вместо того чтобы говорить «пора идти» или «у тебя 5 минут», пользуйтесь временной шкалой, которая будет понятна 4—5-летке. Я говорю: «Покажи, как ты прыгаешь в воду! Еще 7 прыжков, и мы уходим». Иногда эта цифра больше, но никогда не меньше 5. Если меньше, дети начинают канючить: «А можно еще один?» 7 или больше — такое число, которое позволяет ребенку подготовиться к тому, что нужно уходить. © sardineclub
- У меня 3 детей с небольшой разницей в возрасте. В какой-то момент я разделил между ними дни недели (каждому по 2, воскресенье не в счет). О чем бы они ни спорили (кто первым качается на качелях, кто первым принимает ванну), я спрашиваю в ответ: «Чей сегодня день?» В свой день каждый ребенок имеет право сделать это первым. Это правило помогло избежать многих споров. © Governmentman43
- Сказал дочери, что ложь можно определить по языку. Если я думаю, что она обманывает, я прошу ее высунуть язык. Если она действительно солгала, она едва показывает его, а если была честна, то смело высовывает весь. © Anonredditguy100
- Живу в частном доме, так что пауки не редкость, зато мух и комаров нет. Как-то пришла ко мне в гости сестра с детьми, племянник (6 лет) кричит мне: «Там паук! Я боюсь! Убей его!» Я, максимально равнодушно: «Так это же Кеша». Он мгновенно успокаивается и говорит: «Кеша? Можно на него посмотреть?» И убежал к пауку. Через 5 секунд кричит: «А можно я его поглажу?» Кажется, одним арахнофобом в этом мире стало меньше. © shelomitsky2011
- Если мой ребенок падал или ударялся, он в первый момент всегда смотрел на меня. И я начинал смеяться (конечно, если это не была серьезная травма). Поэтому он тоже смеялся вместо того, чтобы плакать. В большинстве случаев детям просто нужна ваша реакция, чтобы оценить, насколько серьезна ситуация. © LeanderD
- В нашем доме любое оружие запрещено. Когда сыну было 9, он на карманные деньги тайком купил себе пистолет, который стреляет пластмассовыми шариками. На улице во время «перестрелки» он случайно попал другому мальчику пулькой в бровь, до крови. Я была в ужасе от того, что ребенок мог потерять глаз, но кричать и ругать сына не стала. Наказание было таким. Я завязала ему глаз повязкой, запретила снимать ее 5 часов и сказала: «Ты должен понять, каково было бы этому мальчику, попади пуля чуть ниже». Пистолет он выбросил. © Annypooh3
- Мои родители как-то раз разыграли меня. У нас на полке лежала книга, читать которую мне было строго запрещено. Как-то раз в каникулы я остался дома один и, схватив книгу, прочитал половину за раз. Это был толстый учебник по 5000-летней истории Китая. © LeanderD
- В детстве, когда я отказывался вставать утром, моя мама всегда просила меня разыграть отца: я одевался, прятался под одеялом и притворялся, что сплю. Когда мой папа приходил меня будить, я выскакивал из-под одеяла, полностью готовый к выходу. Этот способ работал годами! © mfiggfi
- Фраза «А спорим, вы не сможете...» работает каждый раз. Просьбу убрать игрушки мои дети просто проигнорируют, но стоит сказать: «Спорим, вы не сумеете разложить эти игрушки по местам?», как они с возмущенным видом немедленно начинают уборку. © LeanderD
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