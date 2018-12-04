15 гендерных стереотипов о мужчинах, которые давно пора оставить в прошлом

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Скажите честно: доводилось ли вам слышать (если вы мужчина) или произносить фразу «Ты что, не мужик, что ли?», и если да, то как часто? Ее говорят и маленьким мальчикам, если они вдруг позволили себе заплакать после того, как сильно ударились, и юношам, переживающим из-за неразделенной любви, и мужчинам, которые не могут починить лопнувшую канализационную трубу. Звучит эта фраза унизительно, и она способна нанести серьезный вред самооценке человека, да и само понятие «настоящий мужчина» (впрочем, как и «настоящая женщина») — не что иное, как пережиток прошлого, от которого пора избавиться.

AdMe.ru против подобных стереотипов и надеется, что они скоро навсегда исчезнут из нашей жизни.

«Мужику не место на кухне, но вот шашлык готовить должен только он. Не знаешь, как разжечь огонь в мангале? Не мужик!»

«Настоящий мужик должен проводить выходные в спортбаре с друзьями. Смотришь с женой сериальчики? И любовь там есть? Все, тебя из списка вычеркиваем»

«Если жена получает больше тебя, ты не мужик. Кто больше зарабатывает, тот и главный»

«Мужик от природы полигамен. Устроены мы так, понимаешь, Маш?»

«Начинай защищаться, даже если еще не напали, даже если ты один против десятерых. Переломы, порезы, синяки — все это только украшает настоящего мужика»

«Ты должен уметь собирать мебель, менять унитазы, копать со скоростью экскаватора. Батя в детстве не научил, что ли?»

«Ну и что, что вы были вместе 10 лет? Перестань ныть и найди ей замену. А лучше две»

«Как-как ты сказал? Увлажняющий крем? Чего-чего для укладки волос? Бабские штучки»

«Настоящий мужик должен есть мясо. С картохой. Пузо — это святое»

«У настоящих мужиков есть только одно чувство — это чувство голода. И вообще, сходи в зал, побей грушу, полегчает»

«У настоящего мужика должны быть мужские увлечения — рыбалка, охота, спорт, в конце концов. Все»

«У каждого мужика должна быть собственная тачка. Общественный транспорт — для школьников и пенсионеров»

«Все решения должен принимать только ты. На том простом основании, что ты мужчина»

«Проявляй инициативу. Женщины любят настойчивых. Настоящий мужик не должен ждать, его задача — прийти и взять»

«У настоящего мужика должна быть мужская профессия: электрик, сантехник, грузчик. Остальное — от лукавого»