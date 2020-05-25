15 фраз, которые мы постоянно слышали от родителей, но не станем говорить нашим детям

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Большинство наших родителей, бабушек и дедушек росли в мире, сильно отличающемся от нашего. В их время мало у кого была возможность задумываться о психологии ребенка, и нельзя винить их в этом: они просто не могли себе позволить того, что сейчас есть у нас. Но времена изменились, и сегодня наша жизнь гораздо больше способствует тому, чтобы уделять внимание психическому здоровью — как своему, так и своих детей.

Многих авторов AdMe.ru тоже не на шутку волнует вопрос, как вырастить счастливого ребенка. Мы узнали ответы на некоторые важные вопросы и теперь хотим поделиться с вами тем, что такое хорошо и что такое плохо.

«Спи в своей кроватке»

Раньше считалось, что ребенок должен спать исключительно в отдельной кроватке. «Ты уже взрослый, привыкай спать один», — говорили нам. Современные педиатры и большинство психологов утверждают, что решать, где и как будет спать ребенок, могут только родители ребенка. И если они решили, что удобнее всем спать в одной кровати, значит, так тому и быть (разумеется, если это соответствует всем правилам безопасности). Как и во всем, тут есть свои плюсы и минусы: с одной стороны, ребенок ведет себя спокойнее, не надо вставать к нему из-за каждого писка, с другой — спать не очень удобно, так как места в кровати меньше.

Пора обедать

20–30 лет назад мамы кормили новорожденных по часам: считалось, что строгий график — залог правильной жизни ребенка и его родителей. Но новорожденные этих порядков не знали и хотели есть то раньше, то позже. Дети плакали, а матери со слезами на глазах героически выдерживали положенные 3 часа перерыва между кормлениями. К счастью, сейчас педиатры изменили свое мнение и рекомендуют матерям кормить ребенка по требованию, то есть когда он захочет сам. Результат получается неплохой: ребенок не кричит от голода, мать не сходит с ума от жалости и бесконечного крика — все в выигрыше. Правда, кормить по часам нас продолжали еще долго: кто не помнит мамино «Иди домой, пора есть!» из окна в разгар игры?

«Тогда я не буду любить тебя»

Многие родители сейчас растят детей в соответствии с теорией привязанности, заботясь о том, чтобы дети чувствовали их безусловную любовь и принятие. Однако у старшего поколения фразы в духе «Если не сделаешь это, я не буду тебя любить» не редкость. Шантаж привязанностью совсем не безобиден. Да, взрослые понимают, что будут любить ребенка несмотря ни на что. Но ребенок не знает. Для него угроза оборвать нить привязанности в буквальном смысле подобна смерти, ведь дети полностью зависят от нас. Угрожая тем, что перестанем любить их, мы сеем в их сердцах зерна сомнений в нашей надежности. Это делает ребенка тревожным и лишь добавляет проблем родителям. Зато слова «Я буду любить тебя, что бы ты ни сделал» действуют прямо противоположным образом.

«Почему со мной ты так отвратительно ведешь себя?»

Случалось ли вам слышать от бабушки что-то вроде: «Мы отлично играли, пока тебя не было, со мной он был просто шелковым. Но только ты ступила на порог — и ребенка как подменили!»? Подтекст понятен: «Не умеешь с детьми обращаться. Они из тебя веревки вьют». И сразу же пристыженная мама передает мяч ребенку: «Почему ты так плохо ведешь себя?» На самом же деле то, что ребенок прекрасно ведет себя с каким-то взрослым, а при маме или папе превращается в маленького скандалиста, означает лишь, что именно с мамой / папой он чувствует себя в полной безопасности и может позволить себе полностью раскрыться и расслабиться, не боясь предстать перед ними таким, какой он есть.

«Ходи ножками!»

«Не приучай к рукам, потом постоянно проситься будет!» — какая молодая мать не слышала этих слов от бабушек? «Сам ходи!» — в свою очередь слышал малыш, тянущий ручки к маме. А между тем может ли для младенца быть что-то более естественным, чем находиться со своей матерью? Давать ребенку теплоту и любовь, когда он больше всего в этом нуждается, — это значит сформировать у него базовое чувство безопасности. Тем более вероятность того, что ребенок впоследствии постоянно будет проситься на руки, не так уж и высока: кто все время сидит у мамы на ручках в 3 года, в 5 или тем более в 10 лет? Там вообще-то скучно. Так что бабушкам можно смело не верить: их сведения устарели.

«Не учишься на своих ошибках»

Сколько раз вы слышали от своих родителей: «Вот бестолковый, ну надо же учиться на ошибках!»? Действительно, расстраивает и злит, когда ребенок вновь и вновь наступает на те же грабли. Но не стоит расстраиваться раньше времени: дело в том, что кора головного мозга начинает полноценно функционировать только с 7–8 лет, а часто даже позже. До этого возраста ребенок не способен сформировать причинно-следственные связи. Тут нужно просто подождать: понимание последствий появится, но после 8 лет (примерно к 9–10 годам).

«Сколько раз тебе повторять?»

Наши родители не могли знать о детской психологии того, что сейчас знаем мы. И регулярно приходили в ярость, снова и снова повторяя заигравшимся детям, что пора есть / гулять / спать, и не видя никакой реакции. Знакомо, правда? Оказалось, что дети до 5–6 лет не в состоянии одновременно думать 2 мысли или заниматься 2 делами. Поэтому если малыш играет в машинки и не идет обедать, это значит, что он сейчас полностью в мире машинок и действительно вас не слышит. Решить эту проблему очень просто: нужно подойти к нему и обратить на себя внимание, погладив или мягко похлопав по плечу. Когда ребенок посмотрит вам в глаза, можете сказать то, что вы хотите до него донести, — теперь он услышит.

«Твой отец не ценит меня!»

Во всех семьях периодически бывают кризисы. Бывали они и у наших родителей. И порой эмоций было так много, что отец или мать начинали жаловаться ребенку друг на друга. Это верный способ испортить жизнь отпрыску. Жалобы мужа и жены друг на друга заставляют ребенка морально взрослеть, когда он еще не готов к этому. Ведь рассказывая о том, как плохо поступает отец / мать, родитель заставляет свое чадо брать на себя роль защитника, которая пока еще не по плечу маленькому человеку. Такое происходит нередко и в современных семьях. Но даже если семья близка к разводу, самым правильным поведением родителей будет коротко рассказать сыну / дочери о возникших разногласиях, сделав при этом акцент на том, что его / ее вины в этом нет.

«Не выйдешь из-за стола, пока не доешь»

Наверное, 90 % детей хоть раз слышали эти слова от родителей. Неважно, сыт ты или нет, — надо доесть. Объяснялось это банальной заботой о ребенке. Современный испанский педиатр Карлос Гонсалес в своей книге «Мой ребенок не хочет есть» доходчиво объясняет, почему у некоторых детей плохой аппетит: в большинстве случаев организм ребенка сам знает, сколько какой пищи ему нужно. Кроме того, известно, что есть связь между нарушениями пищевого поведения у взрослых людей и тем, какие отношения с едой были у человека в детстве. Поэтому разумнее всего кормить ребенка тем, что есть дома, и не заставлять доедать, если он не хочет. Так и ребенок доволен, и у родителей нервы в порядке.

«Ты уже большой»

«Хватит прятаться за мамину юбку, ты же не маленький», — от людей старшего поколения такое часто слышат дети, очень привязанные к маме. Иногда мамы, слушая посторонних, поддаются этой идее и стараются поскорее вытолкнуть ребенка во взрослый мир, сделать его более независимым. Психолог Ольга Писарик в своей брошюре о привязанности говорит: «Детскую независимость невозможно ускорить или подтолкнуть, научить ей или научиться; желание быть независимым появляется в ребенке только тогда, когда его нужда в зависимости полностью удовлетворена». Вывод прост: ребенок решится выйти из-под крыла родителей, когда будет готов к этому, и подгонять его бессмысленно.

«Ну шевелись же!»

Часто наши родители рассказывают нам с неодобрением, какими медлительными или, напротив, слишком шустрыми мы были в детстве. Особенно это касается медлительности ребенка: нередко она доводит родителей чуть ли не до нервного срыва. Многие люди старшего поколения (да и современные родители) и сейчас подгоняют детей словами «Давай быстрее!» и не понимают, почему так трудно надеть колготки за 5 минут или собрать портфель за 2 минуты. Ответ часто бывает очевиден: иногда у детей и у родителей просто разные темпераменты, поэтому там, где один человек потратит минуту времени, у другого уйдет 10.

«Я не должен перед тобой извиняться»

Все люди иногда бывают неправы, в том числе и взрослые. В нашем детстве не было принято, чтобы взрослые извинялись: еще чего, это ведь всего лишь ребенок! Более того, родители могли еще и пристыдить за то, что мы перечим взрослому, даже если он несет откровенную чепуху. Однако на самом деле гораздо более тонко понимающие и чувствующие дети вырастают именно у тех родителей, которые всегда защищали их от несправедливости других взрослых и сами не стеснялись попросить прощения, если оказывались неправы.

«Тебе не стыдно?»

Стыд — чувство, которое знакомо, наверное, каждому взрослому. Наши родители стыдили нас за многое: за нежелание делиться конфетой, за плохие отметки, за порванные штаны. «Ну как не стыдно!» — постоянно слышали мы. И мало кто понимал, что в дальнейшем чувство стыда будет только вредить нам, ведь, поселившись в человеке, оно часто мешает говорить или делать что-либо, за что стыдно быть не должно, тем самым отдаляя желаемое. Поэтому если ребенок совершил какой-то проступок, прежде чем стыдить, просто объясните ему, в чем конкретно заключалась ошибка. Это поможет понять, хорошо или плохо он поступил, ведь цель заключается именно в этом.

«Прекращай плакать из-за ерунды!»

Подавляющее большинство бабушек и дедушек не могут выносить детский плач. Едва заслышав его, они переходят в наступление: «А посмотри, птичка пролетела!», «Ну хватит слезы лить из-за всяких глупостей!» Отвлечение ребенка от его проблемы, обесценивание ее — вот 2 главных принципа, на которых выросли и мы. Однако психологи не рекомендуют так делать: лучше помочь ребенку пережить его маленькую трагедию, чтобы он не загонял чувства вглубь себя. Это поможет ему в дальнейшем глубже понимать свои эмоции и справляться с трудностями, вместо того чтобы прятать голову в песок.

«Марш в угол!»

Что раньше делали с маленькими детьми, которые дрались или кусались? Правильно, наказывали: «А ну-ка быстро в угол, и подумай там хорошенько над своим поведением!» Помогало ли это? Бывало, конечно, но не потому, что ребенок осознавал, что так нельзя, а потому, что не хотел стоять в углу. Наказание — это не самый лучший способ объяснить ребенку, почему нельзя делать так или иначе. С его помощью мы не помогаем ребенку понять, что плохого в том или ином поступке, — мы просто запугиваем его. Но пройдет время, такие способы перестанут действовать — и ребенок станет неуправляемым. Ведь у него не будет ни понимания, ни доверия к взрослому.