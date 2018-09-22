15 фотографий, которые поднимут настроение даже в самый дождливый день

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Не секрет, что осень приходит вместе с холодными ночами, короткими днями и хандрой. Но у каждого человека есть то, что способно вернуть ему настроение: прогулка по парку с друзьями, вечер за просмотром любимых фильмов или яркий плед, под которым можно спрятаться от серых будней и наслаждаться горячим шоколадом с зефирками. А самый проверенный и универсальный способ пережить весело это хмурое время — это пообщаться с непоседливыми животными. Один только ритуальный танец щенка хаски может вмиг повысить настроение до предела. Гарантия — 100 %.

AdMe.ru собрал фотографии и несколько коротких анимаций, которые рассмешат даже самого угрюмого пессимиста.

Не разрешили облизывать сантехника

Ритуальный танец для вызова пищи

«Шиграем?»

Совместный сон: ожидание и реальность

Когда вспомнил о чем-то важном

«Моя кошка по ночам бросает свои игрушки мне в лицо и просит поиграть с ней. Это ее реакция на ответ „нет“»

«Что это? Что это, я тебя спрашиваю?! Почему тарелка до сих пор пустая?»

Игрушка настолько любимая, что не хочется с ней расставаться ни на секунду

«Мы просто друзья»

«Да, мне удобно»

«Он делает так каждый раз, когда я готовлю бекон»

«Я попытался укусить ухажера моей хозяйки за его мужское достоинство. Он упал и пробил стену. Я ни о чем не жалею. Гарри»

Когда очень любишь шопинг

Ну давай рассказывай! Как на работе дела? Как семья? Как сам?

Теперь вы знаете, почему тесно спать даже с маленькой собачкой

А что помогает вам бороться с осенней хандрой?