15 фото парочек, для которых чувство юмора — основа отношений
Брак — это не только большая ответственность, но и возможность обмениваться подколами до конца жизни. И некоторые мужья и жены так отточили этот навык, что их проделками просто нельзя не поделиться.
AdMe.ru нашел 15 доказательств того, что люди в браке могут дать фору многим комикам. И часто даже сами этого не замечают!
«Жена заказала этот наряд, чтобы сделать фотообъявление о беременности, но он ей не подошел. Я решил примерить его сам»
Слишком очевидный пароль
«Муж поспорил, что я не смогу побрить ему ногу, не разбудив его. Вот как он проснулся сегодня утром»
Послушный муж
Семейный бюджет — штука тонкая
«У меня очень красивая жена, поэтому я выбрал именно такую шторку для ванной»
Когда ты король и в душе́, и в ду́ше
«Мы с женой все время спорили, как наряжать елку. 4 года назад в шутку согласились на такой компромисс, и традиция жива до сих пор»
«Друг впервые выиграл матч. Его жена не разделяет его восторга»
«Капец, впервые выиграл и теперь селфи делает...»
Когда долго мечтаешь хорошо выспаться
«Когда попросила на ужин спагетти с фрикадельками, но что-то пошло не так: муж приготовил огромную фрикадельку со спагетти»
Просто так быстрее
«Наш типичный обмен открытками»
Слева: «Ты мой муж. Мой партнер. Мой друг».
Справа: «Мои орехи — твои орехи».
Не экономия на подарке, а забота о семейном бюджете
Когда муж затеял ремонт
Наверняка и у наших читателей есть истории с подколами (или проколами) своих вторых половинок, поделитесь в комментариях!
Фото на превью Viktend/Pikabu