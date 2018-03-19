15 фото парочек, для которых чувство юмора — основа отношений

Брак — это не только большая ответственность, но и возможность обмениваться подколами до конца жизни. И некоторые мужья и жены так отточили этот навык, что их проделками просто нельзя не поделиться.

AdMe.ru нашел 15 доказательств того, что люди в браке могут дать фору многим комикам. И часто даже сами этого не замечают!

«Жена заказала этот наряд, чтобы сделать фотообъявление о беременности, но он ей не подошел. Я решил примерить его сам»

Слишком очевидный пароль

«Муж поспорил, что я не смогу побрить ему ногу, не разбудив его. Вот как он проснулся сегодня утром»

Послушный муж

Семейный бюджет — штука тонкая

«У меня очень красивая жена, поэтому я выбрал именно такую шторку для ванной»

Когда ты король и в душе́, и в ду́ше

«Мы с женой все время спорили, как наряжать елку. 4 года назад в шутку согласились на такой компромисс, и традиция жива до сих пор»

«Друг впервые выиграл матч. Его жена не разделяет его восторга»

«Капец, впервые выиграл и теперь селфи делает...»

Когда долго мечтаешь хорошо выспаться

«Когда попросила на ужин спагетти с фрикадельками, но что-то пошло не так: муж приготовил огромную фрикадельку со спагетти»

Просто так быстрее

«Наш типичный обмен открытками»

Слева: «Ты мой муж. Мой партнер. Мой друг».

Справа: «Мои орехи — твои орехи».

Не экономия на подарке, а забота о семейном бюджете

Когда муж затеял ремонт

Наверняка и у наших читателей есть истории с подколами (или проколами) своих вторых половинок, поделитесь в комментариях!

Фото на превью Viktend/Pikabu

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4 Комментарии

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