15 фото, на которых бабушки и дедушки оказались круче, чем мы могли себе представить

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Часто в повседневных делах мы забываем лишний раз навестить бабушек и дедушек. А зря, ведь проводить с ними время бывает тоже весело и увлекательно. AdMe.ru собрал убедительные доказательства того, что бабули и дедули могут стать своим внукам настоящими друзьями, а возраст — это только цифра.

Кондиционер лучше всего дует именно здесь. Бинго! Теперь вкусняшки для внуков точно не растают

Эта бабушка пекла внучке капкейк с такой любовью, что не смогла вовремя остановиться

«Вечеринка только начинается: мой дедуля пробует первый бокал „Беллини“»

«Мы — команда!»: 90-летняя Анна победила рак благодаря бодрости духа и родным

Годы идут, все меняется, но только не их любовь к внукам

Этот дедушка знает: наступит день — и уже внук приведет его на стадион поддержать родной клуб

Преемственность поколений: похоже, мужчины в любом возрасте не откажутся от бутылочки

Бабушка не побоялась сделать первую татуировку в 70 лет — чтобы еще раз подчеркнуть любовь к внучке

Бабуленька поддерживает тебя во всем и разделяет твои интересы — все ради того, чтобы быть рядом

Бабушки не оставят внуков в беде и будут оберегать их от всего — даже от монстров под кроватью

А когда мы вырастаем, уже сами можем защищать их и опекать

Дедуля не смог прийти на свадьбу, но для внучки было важно получить именно его благословение

«Кажется, мой дедушка по-своему понимает мамину фразу „Не забудь дать ребенку бутылочку“»

Бабушка может заткнуть тебя за пояс и вдохновить срочно записаться в тренажерный зал

Для бабушек и дедушек мы — центр жизни. Все, что им нужно взамен, — немного нашего внимания