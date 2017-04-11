15 фото, на которых бабушки и дедушки оказались круче, чем мы могли себе представить
Часто в повседневных делах мы забываем лишний раз навестить бабушек и дедушек. А зря, ведь проводить с ними время бывает тоже весело и увлекательно.
AdMe.ru собрал убедительные доказательства того, что бабули и дедули могут стать своим внукам настоящими друзьями, а возраст — это только цифра.
Кондиционер лучше всего дует именно здесь. Бинго! Теперь вкусняшки для внуков точно не растают
Эта бабушка пекла внучке капкейк с такой любовью, что не смогла вовремя остановиться
«Вечеринка только начинается: мой дедуля пробует первый бокал „Беллини“»
«Мы — команда!»: 90-летняя Анна победила рак благодаря бодрости духа и родным
Годы идут, все меняется, но только не их любовь к внукам
Этот дедушка знает: наступит день — и уже внук приведет его на стадион поддержать родной клуб
Преемственность поколений: похоже, мужчины в любом возрасте не откажутся от бутылочки
Бабушка не побоялась сделать первую татуировку в 70 лет — чтобы еще раз подчеркнуть любовь к внучке
Бабуленька поддерживает тебя во всем и разделяет твои интересы — все ради того, чтобы быть рядом
Бабушки не оставят внуков в беде и будут оберегать их от всего — даже от монстров под кроватью
А когда мы вырастаем, уже сами можем защищать их и опекать
Дедуля не смог прийти на свадьбу, но для внучки было важно получить именно его благословение
«Кажется, мой дедушка по-своему понимает мамину фразу „Не забудь дать ребенку бутылочку“»
Бабушка может заткнуть тебя за пояс и вдохновить срочно записаться в тренажерный зал
Для бабушек и дедушек мы — центр жизни. Все, что им нужно взамен, — немного нашего внимания
Фото на превью lala.and.ollie.j