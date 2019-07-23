15+ фото детей, родители которых не знают, смеяться им или плакать

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В среднем дети задают по 73 вопроса в день. К сожалению, нет статистических данных о количестве ежедневных фейспалмов их родителей, но мы возьмем на себя смелость сказать, что им приходится делать это часто, очень часто!

И дело не только в детских вопросах. Иногда дети вгоняют нас в такой ступор, что мы не знаем, смеяться сейчас или плакать. Редакция AdMe.ru считает, что эти 16 фотографий прекрасно иллюстрируют данное состояние.

1. Мы прямо чувствуем эту головную боль

2. «Моя дочь думает, что на фото она. Бонус: на заднем плане мой сын»

3. «Мой сын кормит свою игрушечную собаку „рыбками“, в то время как его настоящая собака бесится на улице»

4. «Моей дочери кажется, что одной соломинки недостаточно»

5. «Мам, я просто хотел сказать, что без меня День матери был бы невозможен. Буду ждать своего подарка в гостиной. С любовью, Джошуа»

Что ж, тут есть резон.

6. «Мой ребенок заблокировал мой iPod на 45 лет»

7. «Поймал своего сына за просмотром мультиков в 3 часа ночи. Он не ожидал, что его застукают»

8. «Вот так спал мой сын. Возможно, он бессмертен»

9. «Моя 6-летняя дочь знает толк в многозадачности»

10. «Сходили мило поужинать с дочерью»

11. «Играли в прятки с детьми. Вот в каком виде я нашла свою дочь»

12. «Моя 2-летняя дочь нарисовала мелом подушку и прилегла поспать»

13. «Взяла дочь на выставку Ван Гога»

14. «Моя дочь устраивает себе постель в разных местах. Сегодня ее выбором стал контейнер»

15. «Моя дочь приоделась и пошла смотреть, как ее старший брат садится в автобус»

16. «Моя дочь выглядит так, будто только что уничтожила всю армию ситхов»

Ваш ребенок мог бы украсить данный список? Не стесняйтесь, поделитесь этим в комментариях!