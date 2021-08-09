15 эпичных предложений руки и сердца, от которых даже не знаешь, смеяться или плакать

Каждая девушка, насмотревшись голливудских фильмов, втайне мечтает о том, что однажды к ней приедет любимый человек, взберется по пожарной лестнице с большим букетом цветов в зубах, встанет на одно колено и произнесет долгожданные слова: «Ты выйдешь за меня?» Для кого-то этот момент будет самым романтическим в жизни, для других окажется полным провалом, когда все пойдет не по плану. Но в любом случае запомнится он на долгие годы.