15 эпичных предложений руки и сердца, от которых даже не знаешь, смеяться или плакать
Каждая девушка, насмотревшись голливудских фильмов, втайне мечтает о том, что однажды к ней приедет любимый человек, взберется по пожарной лестнице с большим букетом цветов в зубах, встанет на одно колено и произнесет долгожданные слова: «Ты выйдешь за меня?» Для кого-то этот момент будет самым романтическим в жизни, для других окажется полным провалом, когда все пойдет не по плану. Но в любом случае запомнится он на долгие годы.
Мы в AdMe.ru уверены, что для каждого человека предложение руки и сердца является очень особенным и волнительным событием, случись оно хоть на концерте любимой группы на многотысячном стадионе или просто в ванной комнате, когда бреешь ноги.
- Мой муж сделал мне первое предложение (из нескольких) неожиданно, после первого поцелуя через месяц знакомства! Просто сказал с некой неоправданной уверенностью: «Мы все равно поженимся, давай сейчас». Последнее со словами: «Загадай число от 1 до 1 000, угадаю — женимся немедля!» И это было самое большое чудо в моей жизни: он безоговорочно угадал число. И да, я этому очень рада. © Dasha Aleks / Яндекс.Кью
- Канун 14 февраля, ночевала у подруги. Утром праздничного дня слышим шум и свист за окнами. Выглядываем, а там мой любимый на подъемнике с цветами едет мимо нашего окна с предложением руки и сердца на этаж выше. © Подслушано / Vk
- Семья моей девушки, моя семья и наши самые близкие друзья находились в ложе на стадионе во время игры. Мы прекрасно проводили время, и наша команда побеждала, когда во время 7-го тайма сотрудница команды вышла с корзиной, в которой лежало 4 бейсбольных мяча с автографами 4 самых популярных игроков команды. Женщина передала мне корзину, и я повернулся, чтобы передать ее своей девушке. Над каждой подписью игрока на мячах было написано еще по одному слову: «Ты», «выйдешь», «за меня?», «Алан». © Alan Weibel / Quora
- Моя знакомая работала библиотекарем. В то время нужно было предоставить защищенный паролем zip-файл и отдельным письмом отправить пароль библиотекарю. Однажды вечером коллега, с которым у нее были романтические отношения, прислал ей zip-файл и назвал его «ТыВыйдешьЗаМеня.zip» и не отправил сопроводительное письмо с паролем. После этого отправитель покинул здание, и по телефону с ним связаться не удалось. Теперь библиотекарь должна была закончить дневную работу, проверив этот файл, но без пароля. Раздраженная, она попробовала ввести «да» в качестве пароля. Это сработало. Они женаты уже более 10 лет. © Hemant Attray / Quora
- Давным-давно, когда я был молодым и бестолковым, встречался с девушкой. Пытался заботиться о ней, но так как я не мастак говорить красивые и нежные слова, то лишний раз и не заикался этим блеснуть. И вот настал день икс, когда я планировал сделать ей предложение руки и сердца. Подготовился, надел костюм, галстук (20 лет назад мне казалось, что так нужно), привез ее домой на ужин. И говорю: «Матери нужно помочь в огороде, выходи за меня». © Подслушано / Vk
- Мы пришли на концерт нашей любимой группы, и после него мой молодой человек потащил меня в гримерку за автографом. Меня удивило, что мимо охраны (нас не хотели пускать) и очереди в гримерку нас провела менеджер группы! И вот мы стоим друг напротив друга (с группой), я мямлю что-то про отличный концерт, мы фотографируемся, все заметно нервничают. И тут девочки из группы начинают скандировать: «Аня, скажи да!» Я подхватываю и вдруг понимаю, что это про меня. Поворачиваюсь и вижу будущего мужа на коленке и с колечком. Дальше были аплодисменты, объятия и поздравления, дрожащие руки и голос, но в голове абсолютный сумбур. © Anna Gorlach / Яндекс.Кью
- Несколько лет назад я был в Диснейленде со своей девушкой, где мы стали свидетелями того, как художник рисовал эскиз молодой пары. На столе у художника стояла табличка с надписью: «Тихо! Не портите сюрприз». Художник рисовал пару в традиционных свадебных нарядах. На рисунке парень стоял на одном колене, надевая кольцо на палец девушки, а рядом была надпись: «Ты выйдешь за меня замуж?» Художник перевернул рисунок, парень упал на колено с кольцом в руке, чтобы соответствовать изображению, девушка с восторгом ответила «Да!», в то время как все вокруг зааплодировали. © Ted Sindzinski / Quora
- Молодой человек написал мне письмо азбукой Морзе и отправил по почте. Я, не понимая, что там за точки и тире, плюнула и отложила его до лучших времен. Через месяц крупно разругались, разошлись. От скуки вспомнила про то письмо, все расшифровала, а в нем, оказывается, предложение руки и сердца. © Подслушано / Vk
- Дело было в конце октября прошлого года. Сидели с хорошим другом в ресторане, он знакомил меня со своим другом детства, было очень весело. И тут на волне какой-то шутки этот мой новый друг говорит: «Спорим, вы не поженитесь!» Ну мы с другом переглянулись, я отдаю ему кольцо, которое было у меня на пальце, он встает на колено и делает мне предложение. Шуточное, конечно. Через месяц расписались. Живем вместе до сих пор, благодарим Лешу за то, что ему в голову пришла идея того спора, без него мы бы даже встречаться не начали. © Аня Панасюра / Яндекс.Кью
- Гуляли с девушкой в парке. Прекрасная погода, птички поют — лепота. К этому моменту я готовился долго: решил сделать ей предложение руки и сердца. Я встаю на одно колено, достаю коробочку с кольцом, она радостно смотрит на меня, а над ее головой пролетает голубь, который не смог больше терпеть. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы сохранить невозмутимое лицо и не засмеяться в голос. В ее глазах в тот момент я увидел весь спектр эмоций. Благо она ответила «да». © Подслушано / Vk
- Молодой человек забрал меня на машине из института. Обычно мы разговариваем по дороге, что-то обсуждаем. В тот день он был молчаливым, я думала, может, случилось что. Частоту радиоволны на приемнике сам не менял и мне поменять не позволял. И тут радиоведущий вещает в микрофон что-то вроде (не помню дословно): «Тут какое дело, нам позвонил [имя, фамилия], он живет со своей девушкой уже 3 года, и вот он все осознал и сейчас в эту минуту просит у нее руки и сердца в эфире такого-то радио». Текст действительно дословно не помню, но было все куда более развернуто и романтично изложено. В этот момент мой молодой человек останавливает машину на обочине, достает трясущимися руками коробочку с кольцом и дрожащим голосом спрашивает, соизволю ли я стать его женой. От такого поворота событий я неслабо опешила, но соизволила. © Елена Самойлова / Яндекс.Кью
- В прошлый понедельник я был на концерте Джастина Тимберлейка. Одному парню в первом ряду каким-то образом удается привлечь внимание певца. Джастин спрашивает его имя, затем передает ему микрофон, и парень представляет себя и свою девушку. Затем он встает на одно колено и делает предложение! Она говорит, что согласна, толпа сходит с ума, и Джастин посвящает им следующую песню — «Summer Love» («Летняя любовь»). © James Carlyle / Quora
- Мои друзья познакомились во время учебы в колледже и начали встречаться. В январе, незадолго до их 2-летней годовщины знакомства, мой друг отправил участникам хора электронное письмо с просьбой о помощи. Он хотел, чтобы они спели песню «Amor de mi alma» («Любовь моей души») в определенное время и в определенном месте, но не сказал почему. В назначенный день и час певцы направились на верхний этаж общежития нашего университета и встали на мостик в атриуме. Мой друг привел свою девушку в атриум и произнес: «Ты выйдешь за меня замуж?» И когда он встал на одно колено, мы запели с балкона. © Danielle Maurer / Quora
- Вспомнил случай, который произошел 8 марта. Катался я весь день по делам и по пути домой решил заехать взять себе шаурму. К слову, народу там постоянно много, жарят шашлык, готовят шаурму. В общем, оплатил я свой заказ и стою жду в очереди. И тут в соседнем углу мужчина со своей дамой, стоя за высоким столиком, начинает произносить речь про руку и сердце. Крики «Горько!», овации. Девочка за кассой даже расплакалась от такой трогательной ситуации. © aleks.trumle / Pikabu
- С мужем до свадьбы встречались 5 лет. Признаюсь, ждала предложения руки и сердца и даже намекала. Думала, все будет красиво и романтично. В итоге в ночь перед вылетом на море я в ванной с маской на лице, в раскорячку с бритвой, и заходит мой мужчина, садится на унитаз и говорит: «Выходи за меня». Я, конечно, расплакалась. Сначала от счастья. Потом от обиды, что не мог дождаться утра и сделать это красиво. Не так я себе это представляла, ой, не так. © Подслушано / Vk
А как вы себе представляете идеальное предложение руки и сердца?
Фото на превью Подслушано / Vk
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