15 двойных стандартов в отношениях родителей и детей, которые встречаются даже в идеальных семьях
Часто взрослые говорят детям: «Делай как я говорю», при этом забывая, что ребенок будет делать так, как поступает сам родитель. Детские психологи рассказывают о множестве вещей, которых следует избегать, чтобы помочь ребенку стать счастливым и уверенным в себе.
Мы в AdMe.ru пошли другой дорогой и собрали примеры того, как родители в повседневной жизни сводят свои усилия в воспитании на нет.
1. Запрещают ребенку пользоваться мобильным телефоном и планшетом, все свое свободное время проводя в гаджетах
2. Учат ребенка относиться с уважением к старшим, при этом сами не замечают находящихся рядом пожилых людей, которые нуждаются в помощи
3. Требуют уважать и слушать маму и папу, отмахиваясь от собственных родителей
4. Советуют правильно питаться, есть овощи и фрукты, а сами постоянно перекусывают чипсами и шоколадными снеками
5. Заставляют ребенка читать книги и проводят все вечера перед телевизором
6. Наказывают за употребление грубых и ругательных слов, которые дети переняли от них же самих
7. Следят за соблюдением ребенком правил дорожного движения, а сами их игнорируют
8. Настаивают на спортивных занятиях, но совсем не заботятся о собственной физической форме
9. Учат ребенка быть успешным лидером, забыв о собственных амбициях
10. Хотят слышать от ребенка только правду, а сами не видят проблемы в том, чтобы соврать
11. Побуждают ребенка учить иностранный язык, при этом сами не выучили ни одного
12. Запрещают разговаривать с незнакомцами, но не упускают возможности переброситься парой фраз с первым встречным
13. Побуждают ребенка к регулярной уборке и не разбирают собственные завалы годами
14. Отправляют ребенка спать, не заботясь о своем же здоровом продолжительном сне
15. Требуют не сплетничать, но сами не упускают возможности перемыть косточки знакомым
Какие двойные стандарты в воспитании детей вы замечали в своем окружении?