15 двойных стандартов в отношениях родителей и детей, которые встречаются даже в идеальных семьях

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Часто взрослые говорят детям: «Делай как я говорю», при этом забывая, что ребенок будет делать так, как поступает сам родитель. Детские психологи рассказывают о множестве вещей, которых следует избегать, чтобы помочь ребенку стать счастливым и уверенным в себе.

Мы в AdMe.ru пошли другой дорогой и собрали примеры того, как родители в повседневной жизни сводят свои усилия в воспитании на нет.

1. Запрещают ребенку пользоваться мобильным телефоном и планшетом, все свое свободное время проводя в гаджетах

2. Учат ребенка относиться с уважением к старшим, при этом сами не замечают находящихся рядом пожилых людей, которые нуждаются в помощи

3. Требуют уважать и слушать маму и папу, отмахиваясь от собственных родителей

4. Советуют правильно питаться, есть овощи и фрукты, а сами постоянно перекусывают чипсами и шоколадными снеками

5. Заставляют ребенка читать книги и проводят все вечера перед телевизором

6. Наказывают за употребление грубых и ругательных слов, которые дети переняли от них же самих

7. Следят за соблюдением ребенком правил дорожного движения, а сами их игнорируют

8. Настаивают на спортивных занятиях, но совсем не заботятся о собственной физической форме

9. Учат ребенка быть успешным лидером, забыв о собственных амбициях

10. Хотят слышать от ребенка только правду, а сами не видят проблемы в том, чтобы соврать

11. Побуждают ребенка учить иностранный язык, при этом сами не выучили ни одного

12. Запрещают разговаривать с незнакомцами, но не упускают возможности переброситься парой фраз с первым встречным

13. Побуждают ребенка к регулярной уборке и не разбирают собственные завалы годами

14. Отправляют ребенка спать, не заботясь о своем же здоровом продолжительном сне

15. Требуют не сплетничать, но сами не упускают возможности перемыть косточки знакомым