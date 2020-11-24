15 доказательств того, что заботливее бабушек на этом свете никого нет

Когда кто-то говорит «бабушка», какие ассоциации у вас появляются? Наверняка что-то теплое, вкусное, доброе и в невероятно большом количестве. Ведь даже самая строгая мама когда-нибудь становится бабушкой и начинает баловать своих внуков так, как никогда не баловала родных детей. Что это, какая-то особая магия?

Редакция AdMe.ru в очередной раз убедилась: для большинства людей бабушка — это если не самый родной человек на планете, то уж точно самый заботливый.

1. «Знакомлю сегодня своего парня с семьей. Бабушка приготовила 45 котлет»

2. «Бабушка связала мне собаку»

3. Так и прослезиться недолго

4. «Я сижу на паре. Бабушка: „А выгляни, у меня тут кое-что для тебя есть“. Собственно говоря, кое-что...»

5. «В семейный чат бабушка прислала фото, как она делает пельмени. И все, что мне остается делать, — это пускать слюни»

6. Если любовь, то только такая

7. «Бабушка связала мне зачетные носочки, люблю ее»

8. «Не хочу хвастаться, но бабушка прислала нам килограмма два сушеных яблок и вручную вышитые подушки. Та, что с котом, лично моя»

9. «Бабушка ученицы принесла мне эту прелесть»

10. «Бабушка присылает с дачи фотки моей любимой игрушки, чтоб я не грустила. Мне 22»

11. «Рождественская вкуснота. Чья бабушка сделала это? Моя сделала!»

12. «Когда я учился в старшей школе, бабушка сделала мне эти нашивки на старой куртке»

13. «Бабушка сделала для меня эту подушку, а я никак не наберусь смелости сказать ей, что больше не играю в игры. Но подушка-то все равно клевая»

14. «Бабушка сделала это на мое 15-летие»

Узнали телефонную будку из сериала «Доктор Кто»?

15. «Вчера показала бабуле фото классного топа. Сегодня она прислала мне это»