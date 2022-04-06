15 доказательств того, что мамы щелкают житейские задачи как семечки и у них есть чему поучиться

Современные мамы — настоящие героини. Умело расставляя границы и приоритеты, балансируют между семьей, домашним хозяйством и работой. Они всегда найдут время для своих близких, подберут ключик к любой проблеме. И уж будьте уверены: от внимательного маминого взгляда ничто не ускользнет.

Мы в AdMe.ru поражаемся, как мамы изо дня в день справляются с непростыми задачами. Поэтому нарисовали несколько сюжетов на эту тему.



Даже если у нас совсем нет времени, мы все равно найдем его, чтобы позаботиться о здоровье ребенка

Мы точно знаем, как найти в недрах квартиры абсолютно любую вещь

Мы не остаемся в стороне, если кому-то нужна помощь

Ответственно относимся к режиму дня

Замечаем таланты своих детей и помогаем им раскрыться

Упорно идем к своей цели

Делаем мир чуточку добрее

Побеждаем свои страхи и получаем новые возможности

Вдохновляем и поддерживаем своих детей

Повышаем финансовую грамотность

Предлагаем неожиданные решения

Находим в себе смелость быть собой, невзирая на оценочные суждения

Балуем своих близких любимыми вкусняшками

Мы не боимся говорить неприятную правду

Помогаем близким осваивать новые технологии