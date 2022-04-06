15 доказательств того, что мамы щелкают житейские задачи как семечки и у них есть чему поучиться
Современные мамы — настоящие героини. Умело расставляя границы и приоритеты, балансируют между семьей, домашним хозяйством и работой. Они всегда найдут время для своих близких, подберут ключик к любой проблеме. И уж будьте уверены: от внимательного маминого взгляда ничто не ускользнет.
Мы в AdMe.ru поражаемся, как мамы изо дня в день справляются с непростыми задачами. Поэтому нарисовали несколько сюжетов на эту тему.
Даже если у нас совсем нет времени, мы все равно найдем его, чтобы позаботиться о здоровье ребенка
Мы точно знаем, как найти в недрах квартиры абсолютно любую вещь
Мы не остаемся в стороне, если кому-то нужна помощь
Ответственно относимся к режиму дня
Замечаем таланты своих детей и помогаем им раскрыться
Упорно идем к своей цели
Делаем мир чуточку добрее
Побеждаем свои страхи и получаем новые возможности
Вдохновляем и поддерживаем своих детей
Повышаем финансовую грамотность
Предлагаем неожиданные решения
Находим в себе смелость быть собой, невзирая на оценочные суждения
Балуем своих близких любимыми вкусняшками
Мы не боимся говорить неприятную правду
Помогаем близким осваивать новые технологии
А вы не забываете отмечать свои маленькие победы? Согласны с тем, что материнство не ограничивает возможности, а наоборот, раскрывает суперспособности?
AdMe/Семья/15 доказательств того, что мамы щелкают житейские задачи как семечки и у них есть чему поучиться
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