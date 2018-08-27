15+ доказательств того, что именно на бабушках и дедушках держится этот мир

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Бабушки и дедушки не перестают удивлять нас своей мудростью и философским подходом к жизни. Например, вы знаете, как без фотошопа убрать девушку внука с семейной фотографии, или что делать, если любимый котик не попал в кадр? Предлагаем вместе посмотреть подборку снимков об остроумии и доброте старшего поколения и в очередной раз поблагодарить их за то, что они есть. А в конце статьи вы увидите наглядное доказательство того, насколько важны эти люди в жизни каждого человека.

AdMe.ru подготовил самые трогательные и смешные фотографии, которые обязательно поднимут вам настроение и согреют душу.

«Моя свекровь придумала свой „фотошоп“ и разместила свою кошку рядом с другой»

«Старые ворчуны дают советы. Скорее всего, не очень хорошие, зато бесплатные»

«Так моя бабушка закрывает чипсы»

«Моей бабушке нравится эта фотография со мной и с моим братом, но она никогда не любила мою бывшую девушку»

«Мой тесть кормил бездомную кошку, а затем она привела с собой всю свою семью»

«Каждое утро он приходит к моей бабушке»

«Отец моей жены готовился к переезду. Эту коллекцию пластинок пришлось перевозить на двух грузовиках»

«Моей бабушке 84 года, и это ее первый планшет. Я оставил ее с подарком всего на 30 минут»

«Моя бабушка купила эту бракованную свинью из жалости»

«Мой дедушка не знает, как развернуть картинку на весь экран, и поэтому, когда он смотрит что-нибудь на YouTube, он просто закрывает пледами все лишнее»

«В молодости мой дедушка подарил эту банку с оторванными пуговицами моей бабушке со словами: „Видишь, как сильно мне нужна жена“, после чего сделал ей предложение»

«Мои бабушка и дедушка стали ловцами покемонов и уже прокачались до 37-го уровня»

«Моя бабушка прислала мне вместо открытки лист морского винограда»

«Мой тесть привил 12 видов манго на одно дерево»

«Моя дочь обожает мультфильм „Головоломка“, и после того как ее бабушка об этом узнала, она сразу приступила к вязанию ее любимых героев»

«Моя бабушка знает, как порезать лук без слез»

«Моя свекровь решила сделать сюрприз своему мужу и привела на его работу внука. Трудно сказать, кто из них в этот момент был счастлив больше»

«Моей бабушке исполнилось 90 лет. Каждое утро она ходит в McDonald’s, чтобы выпить кофе. Сегодня они организовали для нее вечеринку»

60 лет назад пара на самом верхнем этаже поженилась. Внизу их дети, внуки и правнуки

А что бы вам хотелось рассказать про своих бабушек и дедушек?