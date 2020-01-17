15 доказательств того, что быть родителем — это не только труд, но и кураж

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Молодые родители в первые месяцы жизни ребенка в среднем за ночь спят не более 4 часов 40 минут — к таким выводам пришли ученые. Если сложить все часы ночного бодрствования, получится, что мамы и папы новорожденных недосыпают 50 ночей в году. Недостаток сна вместе с необходимостью выносить детские крики и гиперответственностью — это то, что пугает бездетных, а родителей превращает в философов со слегка циничным чувством юмора.

Мы в AdMe.ru наткнулись в сети на истории мам и пап, для которых воспитание детей если не праздник, то, по крайней мере, отличный повод посмеяться.

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На первом УЗИ мне сказали, что будет мальчик, на втором — девочка, а на третьем выдали замечательную фразу: «Женщина, ну чего вы хотите? Там просто попу видно!»

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Вчера сижу у стоматолога, входит врач из соседнего кабинета и от смеха аж плачет. Рассказывает, что сверлит зуб мужику, а тот рот закрывает и начинает похрапывать. Оказывается, просто заснул. Ну мужик и рассказал, как дошел до жизни такой. Было у них два сына. Ну очень хотели дочку — решились и родили двойню, мальчишек. Теперь у него 4 сына, 2 работы и тело мгновенно «засыпает», если принимает горизонтальное положение, и ему пофиг, что с ним делают: скачут на нем или его топчут, и звук бормашины не такой уж противный. Доктор пломбу ему все-таки поставил, правда, пациент уже сидел. © olmol97 / Pikabu

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Сижу за компьютером, работаю. Подходит дочка (5 лет): «Па-а-ап, можно я мультик на компьютере посмотрю, когда ты доработаешь?» Я: «Нет, побереги глазки, ты сегодня уже смотрела 2 мультика». Дочь: «А можно я тогда порисую на компьютере?» (Дочка любит в Paint рисовать). Думаю: «Ну ладно, пусть все-таки минут 10 порисует». Говорю: «Да, конечно можно». Дочь: «Так это же все равно компьютер, а значит, одно и то же для глазок! Так почему мультик нельзя, а рисовать можно?» Я: «Уговорила — рисовать тогда тоже нельзя». Дочь: «Ну, па-а-а-ап!!!» © Solo1986 / Pikabu

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Стою выбираю, мелкая крутится под ногами. Рядом на столе кроме прочих кусков и ошметков свиная голова с отрезанными ушами. Мелкая замечает голову и залипает на нее, типа, смотри, мама, аф-аф, глазки-носик. Продавщица: «Да нет, это не аф-аф, это свинка — хрю-хрю. Вот глазки, да, вот носик... А вот ушки» — и достает из-под прилавка свиные уши. «А вот ножки, — две голени с копытами, — топ-топ...» Дочь была в восхищении. Иногда я думаю, что родила инквизитора. Няшного такого, улыбашечку. © semish201 / Pikabu

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У друзей родился 2-й ребенок. Спросив, что нужно купить для новорожденного, идем отмечать. Поднимаемся по лестнице, в руках цветы, торт и ванночка. На этаже выше распахивается дверь, и с матюгами мимо нас пробегает отец семейства, следом, с воплями раненой чайки, бежит жена, волоча за руку 5-летнего ревущего Андрюшу. Мы в испуге вжимаемся в угол и на всякий случай прикрываемся ванночкой. Так как супруга бежит медленнее из-за мелкого, успеваем услышать между воплями «Как ты мог?! Да кто ты после этого?» гостеприимное: «Заходите, мы сейчас». С испугом заходим и ждем в прихожей. Возвращаются уже веселые, улыбаются, смеются — контраст поразительный. Короче, муж гулял с детьми, пока жена готовилась к приему гостей. Когда по времени надо было возвращаться, муж собрал Андрюшины формочки и машинки и пошел с ним домой, а коляску со спящим недельным Женей оставил на площадке. Ну а что, 5 лет домой вдвоем возвращались. Не привык еще. © lunaaprelia / Pikabu

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Все родители знают, что если из другой комнаты, где играют дети, доносится шум, значит, все в порядке. А вот если они затихли — то уже что-то не то там творится и нужно идти проверять. Но есть еще следующий этап — когда ребенок из другой комнаты кричит: «Пожалуйста, не заходите сюда!» © Solo1986 / Pikabu

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1 июня. Ура!!! У меня родился сын! Жена говорит, что моя копия. Боже, на кого я похож! Надо сходить отметить рождение сына с друзьями.

7 июня. Жена сказала, что отмечать уже хватит. Говорила про какого-то сына и дала подержать какой-то сверток. Не помню, куда положил.

8 июня. Ура!!! У меня родился сын! Надо это отметить с друзьями. Но жена сказала, что сначала надо погладить вон ту кучку пеленок.

12 июня. Все еще глажу. Чувствую себя Золушкой.

18 июня. Пришли родственники. Сказали, что сын моя копия и это дело надо отметить.

25 июня. Родственники ушли. Сказали, что оба моих сына похожи на меня, но тот, что справа, похож больше.

30 июня. Пришли подружки жены. Они забрали у меня из рук ребенка, чтобы посюсюкаться. Наконец-то у меня выдалась свободная минута. Пойду поглажу пеленки. Подруги сказали, что малыш — вылитый мама. Отобрал у них сына. Сами дуры, и сюсюканье у них дурацкое.

5 июля. Пока жена ходила за продуктами, сын обмочился и расплакался. Перепеленать не решился. Начал сушить феном.

23 июля. Пока стирал пеленки, в голову пришла отличная идея: я предложил один конец шланга надеть сыну на одно место, а другой опустить в унитаз для экономии пеленок. Жена рацпредложение не поддержала, скорее всего, из-за зависти, что это не ей пришло в голову.

3 августа. По-моему, сын усвоил основы прицельного писанья: сегодня ему удалось подкараулить кошку и попасть ей прямо в морду. Мою радость немного омрачает то, что жертвами моего сына стали также телевизор и

журналы жены. И мне самому 2 раза пришлось убегать. Думаю, что...

ДАЛЕЕ ЗАПИСИ НЕРАЗБОРЧИВЫ ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ЖЕЛТОГО ПЯТНА. © Savely12345 / Pikabu

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Поздний вечер. Муж пришел домой поздно. Детей уложили, и, казалось бы, можно расслабиться. Но тут я вспоминаю, что у нас закончилась смесь! Да, вспомнила я об этом только в 11 вечера — да простит меня мой муж. Работает в это время одна-единственная аптека. Дальше со слов мужа: «Подъезжаю к аптеке. (Вид у него был, мягко говоря, помятый: только с работы, пару дней не брился). Стучу в окошко. Открывает женщина. Говорю:

— Дайте, пожалуйста, „Малютку“, двоечку».

Она еще так странно посмотрела на меня и отвечает:

— Не поняла... Вам 2 боярышника, что ль?"

Немая сцена. И тут до меня дошло: она приняла меня за алкаша! © Mishach / Pikabu

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Все говорят, что ты никогда не будешь спать. Это фигня. Ты всегда сможешь прикорнуть — например в офисном туалете. © Dave Consiglio / Quorra

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Быть родителем 1 ребенка: «Я даже не знаю, кому бы могла доверить посидеть со своей крошкой...» Быть родителем 2 детей: вызываю Сатану в качестве няньки. © HomeWithPeanut / Twitter

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Помню, месяца через 3 после родов стала ощущать дискомфорт в глазах. Не могу сфокусировать толком взгляд. Решила вытащить линзы и проверить. Вытаскиваю одну линзу и офигеваю — вижу! Без линзы — и вижу! Это чудо, потому что у меня минус 6 с половиной. Короче, в итоге я полтора дня ходила с 2 линзами в одном глазу. Не чудо, блин. © Sashfish / Pikabu

Есть ли у вас дети? Если да, то как изменилась ваша жизнь после их появления?