15 доказательств того, что близнецы в семье — ноль шансов на скуку

Дети в семье — это всегда прекрасно. Но родители близнецов счастливы в двойном размере.

AdMe.ru собрал доказательства того, как весело быть близнецами или их мамой или папой.

Что происходит, когда в парикмахерскую ведет папа

«Что случилось с твоим домом?» — Близнецы. С ним случились близнецы...

Акция! Купи одного — получи второго в подарок

«Мы бы хотели вернуть одного назад в магазин. Оказалось, у нас их слишком много»

Вот из-за кого мы все время опаздываем в сад

Близняшки лишились одного и того же зуба с разницей в 5 минут

Двое из «Портала»

Теперь мы знаем, кто из близнецов плохой коп

— Ты страшный! — Мы близнецы...

Да пребудет сила с родителями близнецов!

Фото на превью imgur

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