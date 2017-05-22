15 доказательств того, что близнецы в семье — ноль шансов на скуку

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Дети в семье — это всегда прекрасно. Но родители близнецов счастливы в двойном размере. AdMe.ru собрал доказательства того, как весело быть близнецами или их мамой или папой.

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