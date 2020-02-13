15 детских записок, финал которых невозможно предугадать
Детская логика значительно отличается от взрослой. Они смотрят на мир совсем иначе, а свои наблюдения и открытия зачастую переносят на бумагу, не скупясь на искреннее и открытое выражение эмоций.
Мы в AdMe.ru просто обожаем знакомиться как с дурашливыми, так и с глубокомысленными рассуждениями малышей. Поэтому просто не смогли устоять перед тем, чтобы собрать наиболее запоминающиеся детские записки, многие из которых к тому же восхищают неожиданными сюжетными поворотами.
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«У меня появилась подруга, ее зовут Сара. Мы стали друзьями, потому что я ударила ее в лицо и извинилась».
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«Дорогая мама! Спасибо тебе большо-о-ое за то, что ты моя мама. Если бы у меня была другая мама, я бы ударила ее в лицо и пошла искать тебя. С любовью, Брук».
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У ваших детей, племянников и племянниц либо сестер и братьев наверняка тоже встречались необычные и запоминающиеся записки. Поделитесь своими фото!