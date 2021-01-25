15+ историй, в которых ребенок играючи сломал стратегию воспитания родителей
Воспитание детей — штука непростая и ответственная. Авторитет нужно сохранить, при этом и палку не перегнуть. Но самое сложное — не рассмеяться, когда ребенок в очередной раз все понял по-своему и получилось что-то совсем не то, что вы планировали.
Сегодня мы в AdMe.ru нашли такое интересное обсуждение и собрали комментарии родителей, в которых они поделились историями о своих детях.
- Как-то сказала детям, что отдам в благотворительный магазин все, что не будет убрано с пола в детской в течение 15 минут. Когда вернулась, все было в полном порядке, кроме одной детали: посреди комнаты красивой ровной стопкой лежали все их нелюбимые продукты, которые они быстренько принесли с кухни. © mollymuppet78 / Reddit
- Научила свою 4-летнюю дочку отвечать на грубость комплиментом. И вот однажды, когда мы выбирали для моей мамы купальник в магазине, ей нагрубила какая-то женщина, которая рядом просто примеряла брюки. Маму это задело, дочка заметила и выдала той грубой незнакомке: «Ваши зубы потрясающего желтого цвета!» © berthejew / Reddit
- Дети умоляют завести какое-нибудь домашнее животное, а я не горю желанием убирать еще и за ним. Сказала им, что если в комнате в течение 6 месяцев будет чисто без моих напоминаний, то заведем. Младший теперь убирается в комнате, а жить переехал со спальным мешком в коридор, потому что так порядок в комнате сохраняется. © DONT_PM_ME_BREASTS / Reddit
- Приучаю своих детей к мысли о том, что жизнь несправедлива. Мне кажется, это должно уберечь от излишних истерик в будущем. И вот играем мы с дочкой в крестики-нолики, она жульничает и прикрывает рукой столбец, который планирует закрыть. «Это нечестно», — говорю я ей. «Жизнь вообще несправедлива, мам». Туше, девочка моя. © miseleigh / Reddit
- Сын уже в том возрасте, когда пора понемногу начинать приучать его к работе по дому. А тут он захотел купить себе что-то в онлайн-игре. Я составил список обязанностей, назначил за каждое дело «зарплату». Это был успех: без напоминаний и просьб он мыл посуду, убирал за псом и так далее. Но в какой-то момент это просто закончилось. Когда я спросил, в чем дело, он заявил, что заработал достаточно. Вот и привил привычку к труду и ценность денег показал, ага. © dgmilo8085 / Reddit
- Услышала историю о том, как малыш спас маму. Та упала в обморок, а он набрал номер службы спасения. Подумала, что это очень хороший навык, научила своего ребенка. Через 5 минут у нашей двери уже стояли полицейские. © relevant_tangent / Reddit
- Когда сыну было года 3–4, мы поняли, что он растет материалистом без чувства меры. Попытки объяснить, что нужно научиться радоваться тому, что уже есть, были безуспешны. Он снова и снова пытался уговорить нас купить ему очередную игрушку или угощение. В тот момент на глаза попался отличный фоторепортаж, где были запечатлены дети из разных стран, благополучных и не очень, с их самыми ценными вещами. Это был блестящий родительский ход! Мы с сыном просмотрели все снимки, я обратила его внимание на детей из бедных стран, у которых в основном была только одна игрушка. Глядя на одну из фотографий (на ней мальчик держал в руках старую игрушку-обезьянку), сын крепко задумался, я буквально видела, как мысль формируется в его голове. Успех! И тут он посмотрел на меня, ангельски улыбнулся и сказал: «Хочу эту обезьянку». © forever_monstro / Reddit
- Когда моя дочь была маленькой, я пытался научить ее ценить деньги и решил начать давать ей «зарплату». У нее было несколько дел по дому, за которые она могла получить $ 5. Я объяснил, что эти заработанные самостоятельно деньги она может потратить на все что хочет. Вечером, после чтения книги на ночь, она подошла к своей банке с деньгами и выдала мне $ 2 за то, что я «был хорошим папочкой». © Tsquaredp / Reddit
- Когда мне было 2 года, пошли мы всей семьей на стадион. Мама отлучилась в туалет и оставила нас с братьями и сестрами с отцом. Он увлекся игрой, а я взял и ушел. Когда меня наконец нашли, я был на полпути к полю. Толпа собралась, чтобы посмотреть, как офицер полиции протягивает ко мне руку, а я стою и кричу: «Вызовите полицию, этот человек не мой папа!» Мои родители научили меня, что такое опасность, но забыли рассказать, как выглядит полиция. © ghode / Reddit
- Родители научили меня звонить в полицию, если я увижу, что кто-то делает что-то незаконное. Позвонил, когда в детском фильме клоун украл торт. Хорошо, что оператор по голосу понял, что я еще ребенок, и попросил сначала позвать маму к телефону. © Turtelbob / Reddit
- Моя мама — учитель, и однажды она рассказала на уроке, что если вас преследуют на машине, то нужно развернуться и бежать обратно тем же путем, потому что машине потребуется много времени, чтобы развернуться и догнать вас. Так случилось, что несколько дней спустя один из ее учеников сбежал из школы. Она поехала искать его. На машине. Вы уже поняли, да? Она нашла его и крикнула в окно, что он должен вернуться. Он посмотрел на нее, ухмыльнулся и побежал обратно тем же путем, которым пришел. © BoldlyGone1 / Reddit
- Научил детей, что свои убеждения надо отстаивать. Теперь убеждения у них такие: овощи — это продукт из ада, а ночной сон нужно срочно отменять. © Penya23 / Reddit
- Сказал детям, что если они будут плохо себя вести, то на Рождество получат от Санты уголь в чулках. «Что такое уголь?» — спросили они. «Это камень, который можно зажечь», — ответил я. Теперь им нужен уголь. © geekworking / Reddit
- Моя мама работает учителем в школе, в которой учится мой сын. Она попросила не звать ее «бабушка» во время уроков, но иногда он забывается и называет ее «мисс бабушка». © Mmswhook / Reddit
- Мама всегда говорила, когда оставляла меня в машине одну, чтобы я никому не открывала дверь, даже полицейским. «Форму может купить кто угодно», — такой у нее был аргумент. Интересно, чего это у меня проблемы с доверием, да, мам? © blazelnut / Reddit
- Однажды мы с родителями ходили на благотворительный обед. Там проводилась лотерея, и самым классным призом был бильярдный стол. Я с позволения родителей потратил на билеты свои карманные деньги на 6 недель вперед. Родители хотели, чтобы это стало для меня уроком и показало, что азартные игры не приводят ни к чему хорошему. Они предупредили, что, даже если я ничего не выиграю, эти 6 недель мне придется жить без карманных денег. Я выиграл бильярдный стол. © HighDingyDoo / Reddit
Находчивые дети всегда вызывают улыбку, правда? Какая история показалась вам самой забавной?
Фото на превью Depositphotos