15+ историй, в которых ребенок играючи сломал стратегию воспитания родителей

Воспитание детей — штука непростая и ответственная. Авторитет нужно сохранить, при этом и палку не перегнуть. Но самое сложное — не рассмеяться, когда ребенок в очередной раз все понял по-своему и получилось что-то совсем не то, что вы планировали.