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15 детей, которые могут нам кое-что рассказать о жизни

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Они так быстро растут. Казалось бы, совсем недавно мы меняли ребенку подгузники, и вот он уже ходит в школу. Нас успокаивает лишь то, что мы сделали все правильно, и наш малыш превратится в талантливого, доброго и веселого взрослого человека. Но даже когда наши дети только учились ходить, порой они уже вели себя как взрослые, выдавая такие фразы, которые не только нас смешили, но и преподносили нам ценный жизненный урок.

Ребенок — самое ценное, что может быть у человека. AdMe.ru нашел истории о детях, чья доброта, чувство юмора и осознанность настолько развиты, что вызывают у окружающих всю гамму эмоций.

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А какие детские фразы врезались в память вам? Вам самим в детстве доводилось выдавать остроумные высказывания, которые вводили взрослых в замешательство?

Фото на превью eohiggins / Twitter
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