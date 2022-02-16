15 детей, которые могут нам кое-что рассказать о жизни

Они так быстро растут. Казалось бы, совсем недавно мы меняли ребенку подгузники, и вот он уже ходит в школу. Нас успокаивает лишь то, что мы сделали все правильно, и наш малыш превратится в талантливого, доброго и веселого взрослого человека. Но даже когда наши дети только учились ходить, порой они уже вели себя как взрослые, выдавая такие фразы, которые не только нас смешили, но и преподносили нам ценный жизненный урок.