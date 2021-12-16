15 человек, которых можно смело номинировать на премию «Отец года»

Наверное, у большинства пап и их детей найдутся общие воспоминания о моментах, проведенных вместе. Одни сейчас вызывают смех, вторые улыбку, а другие вовсе пробивают на слезу. Ведь столько разного происходит, когда проводишь время вместе: то вдруг обнаруживается, что малыш резко вырос, то приходится выкручиваться и сочинять небылицы на ходу, а иногда и вовсе неожиданно выбираться на прогулку среди ночи.

AdMe.ru посвящает сегодняшнюю подборку папам и тому, каким же разным, но запоминающимся бывает отцовство.

Вчера закинул мелкого купаться. Дал комплект резиновых уточек, оставил играть. Игровое отмокание обычно занимает не меньше 15 минут, раньше за уши не оттащишь. А тут уже через 5–7 минут слышу из ванной пищание: «Папа, папа». Подхожу к двери, спрашиваю, что случилось. В ответ слышу: «Тиво-то нитиво не видна». Оказалось, когда я выходил из ванной, машинально свет выключил. Ребенок героически мучал уточек в полной темноте. © timmyboy / Pikabu

Когда мой сын был маленький, он спокойно проходил под открытой верхней дверцей холодильника. И вот как-то раз вся моя семья собралась на кухне обедать. Ну и, как обычно, сын бегал туда-сюда, путаясь у всех под ногами. Мне понадобилось открыть холодильник, и я стукнул дверцей пробегавшего мимо сына прямо в лоб. «О, а он подрос», — сказали мы с женой, посмотрев друг на друга. © Radrigosen / Pikabu

Было мне года 3–4, ехали с папой из садика в трамвае. Поругалась с ним, обиделась жутко, решила не смотреть на него и на нашей остановке вышла из трамвая сама. На выходе взяла за руку и пошла в сторону дома. Шагала всю дорогу гордо и не глядя. И только около подъезда подняла глаза и увидела незнакомого дядьку, держащего меня за руку. Мир остановился. Дыхание сперло, мороз накатил, хотя в декабре было не так уж холодно. Сзади стоял и смеялся папа, а мужчина улыбался во весь рот. Как потом выяснилось, они всю дорогу шли и перемигивались. И мужчина совершенно незнакомый вовсю подыграл капризам. © Guiii / Pikabu

В детстве любила страшилки, требовала от папы читать мне страшную книгу «Мертвые души». Хоть сама уже умела, но сказка на ночь требовалась, да и мелкий шрифт не вдохновлял. Бедный папочка брал томик Гоголя и сочинял истории. Спустя пару лет меня ждало удивительное открытие по поводу этой книги. © Олень / AdMe

Папа учил меня кататься на велосипеде очень действенным способом: он вручил мне его и сказал, чтобы я ходил с ним рядом туда-сюда по улице. После 15 минут хождения я был зол на себя, на свою беспомощность и на то, что я такой неумеха. Оставалось только запрыгнуть на седло и, собирая заборы, проехать первые метры. Первые метры детского счастья. © Подслушано / Ideer

К 3-му ребенку я усвоил только одну вещь: они могут жонглировать хоть самурайскими мечами, и вам будет абсолютно по барабану, пока они делают это тихо. © Gupton68 / Twitter

В детстве папа научил: если бежит гусь или стадо, надо смотреть альфе в глаза без страха и показать, что будешь защищаться, сделав рогатку из среднего и указательного пальца. Направлять в глаза врагу. Можно угрожающе пошипеть. Ни разу меня этот способ не подвел. © Подслушано / Ideer

Старшая дочь родилась совсем маленькой, 2 кг. На 2-й день после выписки надо было постричь ей ногти. Я все пыталась, но было очень страшно поранить ее. Тогда муж забрал у меня ножницы и сам постриг. Никогда не забуду эти крошечные ручки в его больших уверенных руках. © Екатерина / AdMe

Так вышло, что у наших детей разница в год и 2 месяца, поэтому мой муж всячески старается помочь мне с ними. И вот в один вечер прошу его помочь мне усадить старшенькую в ванну, ибо младшая капризничала. Наблюдаю такую картину: муж снимает с нее костюмчик и пытается усадить ее в воду в памперсе! Кажется, декрет действует не только на мои мозги. © Мамдаринка / VK

Сегодня должны опубликовать табели успеваемости детей, так что я очень волнуюсь, как же я справился. © RodLacroix / Twitter

Однажды ночью я не мог уснуть. Было уже очень поздно, но я слышал, как кто-то где-то шевелится. Оказалось, что папа тоже не мог уснуть и решил пойти прогуляться. Он предложил мне отправиться с ним, и я согласился. Я не мог поверить, что мне разрешили встать, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. Кругом была кромешная тьма, а по тротуару ползали улитки, поэтому приходилось следить за своими шагами. Я не помню, о чем мы тогда говорили, но это одно из моих самых ярких воспоминаний о том, как мы проводили время вместе. © Brief-Original / Reddit

До рождения детей: «Я никогда не буду лгать им». Я сейчас: «Чейз из „Щенячьего патруля“ только что написал мне, что, если ты не закончишь ужин и не примешь ванну, его завтра не будет по телевизору». © nickjr / Twitter

Помню, как в детстве папа водил меня и сестру в кукольный театр, парк и тайком от мамы покупал нам мороженое, когда у нас болело горло. А потом торопливо отпаивал нас горячим чаем. Уже будучи взрослой, как-то сказала ему: «Представляю, как тебе было скучно гулять с нами, вместо того чтобы встретиться со своими друзьями или куда-то сходить с мамой», а он сказал, что ему никогда не было с нами скучно. © Bisquit / AdMe

Когда мне было 7 лет, однажды ранним утром мы с отцом пошли за продуктами. На рынке в некоторых магазинах продавалась живая рыба. Мне было очень любопытно наблюдать за ней, потому что раньше я не видел ее так близко. Заметив это, отец решил отказаться от покупок и отвел меня в океанариум, который находился примерно в 2 часах езды от нашего дома. Тогда я прогулял школу, а папа — работу, но мы вместе веселились весь день. © JediMasterTHANOS / Reddit

Недавно в кинотеатре наблюдала следующую сцену: папа оставил маленькую девочку сторожить в зале тарелку начос, которую она нечаянно полностью перевернула на пол (мне аж поплохело). Вернулся, сказал: «Ну что-то это вообще не прикольно», собрал чипсы и сходил за новыми. © Daria_Olegovna / Twitter

А у вас есть такие смешные или трогательные воспоминания, связанные с папами?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.