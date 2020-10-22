15 историй о людях, которые горько пожалели, что семью и родственников не выбирают

Я прямо сейчас нахожусь в ловушке. Мои родственники очень старомодны и судят обо мне только по внешнему виду. Родители придираются ко мне по поводу веса и внешности. Мама ругает меня за любое мнение. Мне не разрешают находиться одной в комнате, у меня нет телефона. Я интроверт, а меня постоянно просят проводить время с двоюродными братьями и сестрами, которые всегда высмеивают меня. Но у меня есть несколько советов, которые мне помогают. Никогда нельзя говорить им, что чувствуешь себя слабым: это их только провоцирует. Музыка очень помогает, честное слово. Очень важно делать то, что вам интересно, не обращая внимания ни на кого. Постарайтесь вести дневник. У меня очень токсичная семья, и никто не может с этим помочь. Но это не значит, что вы должны это терпеть. Ищите способы вырваться на свободу! © Anonymous / Quora