15 историй о людях, которые горько пожалели, что семью и родственников не выбирают
Семья оказывает невероятное влияние на нашу жизнь. Люди, которым повезло родиться и вырасти в атмосфере любви и доброты, значительно отличаются от тех, чьи родственники вели себя токсично. Впрочем, говорят, что безвыходных ситуаций не бывает и сложные семейные отношения вовсе не ставят крест на будущем, хотя, конечно, и не облегчают положение.
Мы в AdMe.ru прочитали множество историй о том, как люди поняли, что на самом деле их семейные взаимоотношения ненормальны, и теперь у нас появился лишний повод пересмотреть свое детство.
- Я понял, что с моей семьей что-то не так, когда начал жить вместе со своей девушкой. Она звонила своим родным просто потому, что любила их и хотела услышать, а не потому, что была должна это делать. © Nambot / Reddit
- Мой день рождения: «Я купил тебе упаковку носков, но потом понял, что есть место, где можно купить их подешевле, поэтому я собираюсь вернуть их».
Мой брат 2 недели спустя: «Мне кажется, я хочу заняться стрельбой из лука. Купите мне лук за $ 600?»
Родители: «Конечно, без проблем!»
Носки я так и не получил, кстати. © MyApostateAccount / Reddit
- Моя жена помогла мне понять, что в моей семье что-то было не в порядке. Нас было 3 братьев, и только меня ни разу не арестовывали, но я был единственным, кому родители не купили машину. Когда я попал на службу в армию, они постоянно катались на рыбалку и ходили на спортивные матчи, даже не спрашивая, могу ли я приехать. Они не приехали на мою присягу, хотя я предлагал оплатить дорогу. Не провожали меня, когда я уходил в армию. Не встречали, когда я вернулся. «Отличные» времена. © Crafty-Ad8125 / Reddit
- У нас были гости. Тетя сделала замечание сыну, мол, хватит кушать, а мама возразила: «Пусть ест ребенок спокойно». А я помню, как мы с сестрой в детстве в гостях боялись согласиться на чай, съесть лишнюю ложку еды или сделать что-то не так. Немного поел, и тебе уже начинает сигналить мама о том, что ты ужасен. А дома ждут разборки, что вести мы себя не умеем и место нам в хлеву. © «Подслушано» / Ideer
- Я всегда знала, что мать меня не любит. Мы никогда это не обсуждали, но я чувствовала и относилась спокойно. Однажды позвала меня с сыном на выходные к себе отдохнуть от города. Вдвоем они веселились весь день, играли во что-то. Вечером, когда ребенок уснул, я в шутку сказала, что завидую ее любви к моему сыну, у нас таких отношений не было. Ее ответ «Не за что тебя было любить, ты только и делала, что ныла» что-то подорвал внутри. Впервые за 26 лет сидела в ванной и ревела. © «Подслушано» / Ideer
- Мой выпускной совпал с маминым днем рождения. Естественно, я никак не мог повлиять на выбор даты. Мама сказала, что я «испортил ее праздник», поэтому она решила отметить свой день рождения вместо моего. Ее был в марте, а мой — в августе. © my_name_isnt_zelda / Reddit
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Я узнал, что в моей семье проблемы, только когда мама и папа расстались, потому что они наконец признали, что все эти ссоры были ненормальными. Когда я был подростком, я говорил с ними о том, как я ненавижу то, что они ссорятся, и мама сказала, что все супружеские пары ссорятся, и это нормально. Сейчас мне 18, они расстались в нынешнем году, поняв, что это ненормально — орать друг на друга каждый день. Они оба хорошие родители, но у них просто были плохие отношения. Они думали, что полная семья сделает меня и моих сестер счастливыми, хотя на самом деле я бы хотел, чтобы они расстались много лет назад. © slekrons / Reddit
- Однажды отец, будучи в разводе с матерью, подарил мне на день рождения тетрис, по тем временам — чудо. А учитывая, что жили мы бедненько и я радовалась каждому сникерсу, этот подарок был просто фантастикой. Потом мать изъяла его под благовидным предлогом, мол, мешает мне учиться в школе. Когда я повзрослела, отчим проговорился, что забрал его к себе на работу и там долго наяривал. По сути, отец купил тетрис моему отчиму. Такие дела. © Yakki / Pikabu
- В моей семье странное понимание слова «поддержка». Пошла на фотокурсы — «зачем тебе это надо, все равно фотографом не станешь»; решила получить международную квалификацию — «деньги тебе некуда девать, купила бы себе шубу лучше»; с мужем разводимся — «ой, он, конечно, лентяй, но вряд ли ты в своем возрасте найдешь кого-то достойного». Боюсь уже новостями делиться. Подстриглась недавно, и вот он, позитив: «наконец-то лохмы обрезала, хоть на человека похожа». © «Подслушано» / Ideer
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Мне 3 года. Я выпрашиваю у мамы стакан, чтобы помогать ей вырезать коржики из теста. Меня гонят из кухни: «Криворукая, разобьешь». Мне 5. Я хочу лепить пельмени со взрослыми, но порчу первые 2. Меня гонят из кухни: «Криворукая, только тесто портишь». Мне 7. Я жду маму с работы, чтобы с гордостью накормить ужином: картофельное пюре и салат из тертой моркови. На меня орут, потому что недосолила и добавила слишком мало молока и масла. Мне 15. Суп, сваренный мной, летит в унитаз. Лук нарезан «не так, как я режу». Вся семья демонстративно голодная. Мне 25. Я наконец-то поняла, кем хотела быть всю жизнь. Мама в гостях: «М-да, в какие тебе повара, я так не готовлю. Нормальной еды не дождешься». Меня поддерживает только муж. Мне 30. Я стала поваром и открыла службу по доставке еды. Из недавнего разговора: «Вот если бы не моя поддержка, фиг бы ты вообще поваром стала! Кто тебя всему научил? Кто рассмотрел талант? То-то же!» © Amiwhoami / Pikabu
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Есть у меня товарищ, который всю жизнь подвержен воздействию со стороны родителей. С детства он под чутким присмотром. С девчонками друг выстраивает отношения строго дистанционно, но как-то раз барышня согласилась на свидание. Мне было жутко интересно, как же у них все прошло, и на следующий день я не выдержал и позвонил. Он, к моему удивлению, начал свой рассказ без интереса:
— Встретились на другом конце города. Идем болтаем, смеемся. Девчонка симпатичная и добрая. Прошло минут 20, и у меня зазвонил телефон. Отец чуть ли не кричит в трубку: «Давай быстрее домой!» Я, естественно, подрываюсь. Девушке говорю, что случилось что-то и срочно нужно ехать. Прощаюсь, ловлю такси и мчу домой, моля всех богов, чтобы «ничего страшного». Не дождавшись лифта, забегаю на 9-й этаж, открываю дверь и вижу отца. В руке у него мусорный пакет. Он протягивает его мне со словами: «Чего мусор не выкидываешь?» © AlexandrRayn / Pikabu
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Я прямо сейчас нахожусь в ловушке. Мои родственники очень старомодны и судят обо мне только по внешнему виду. Родители придираются ко мне по поводу веса и внешности. Мама ругает меня за любое мнение. Мне не разрешают находиться одной в комнате, у меня нет телефона. Я интроверт, а меня постоянно просят проводить время с двоюродными братьями и сестрами, которые всегда высмеивают меня. Но у меня есть несколько советов, которые мне помогают. Никогда нельзя говорить им, что чувствуешь себя слабым: это их только провоцирует. Музыка очень помогает, честное слово. Очень важно делать то, что вам интересно, не обращая внимания ни на кого. Постарайтесь вести дневник. У меня очень токсичная семья, и никто не может с этим помочь. Но это не значит, что вы должны это терпеть. Ищите способы вырваться на свободу! © Anonymous / Quora
Как вы считаете, герои этих историй в самом деле выросли в токсичных семьях или все-таки сгущают краски?