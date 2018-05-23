15 человек, которые своим нестандартным подходом к жизни сведут с ума кого угодно

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Есть люди, которые привыкли смотреть на мир по-своему, и собственное настроение им гораздо важнее общественного мнения. Кто сказал, что выгуливать можно только собак, а не кролика или, например, петуха, и разве запрещено читать газеты на инопланетном языке? Вот и герои нашей подборки живут по велению сердца и ничуть об этом не жалеют.

AdMe.ru предлагает посмотреть на людей с нестандартным мышлением и научиться у них добавлять красок в свою жизнь.

1. Лучшая система безопасности

2. Интересно, что больше смутило прохожего: кролик или птица на голове?

3. Сразу видно, любитель содовой

4. «Пожилой мужчина подошел ко мне и спросил, нужна ли мне бесплатная стиральная машинка и сушилка, а затем дал мне это»

Слово «washer» в английском языке переводится не только как «крепежная шайба», но и «стиральная машина».

5. Хозяин машины, конечно, лучше знает, какого цвета дверь

«Эта дверь синяя».

6. Когда во всем стараешься быть не таким, как все

7. Кажется, это семейное

8. «Моя соседка по комнате сделала этого динозавра на 3D-принтере»

9. «Нашел записку в холодильнике с предупреждением, что молоко испортилось»

10. «Мой брат стал звездой на карте нашего города»

11. Женщина и ее необычный питомец

12. И этот парень решил не заводить просто собаку

13. «Увидел, как мужчина читал эту газету в самолете»

14. Когда не хочется есть в одиночестве

15. «Моя мама использует странные емкости для обычных вещей. Вот это — ополаскиватель для полости рта»

А вам встречались ни на кого не похожие люди?