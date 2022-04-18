15 человек, которые хотели сделать незабываемый подарок своим близким, и, строго говоря, им это удалось

Подарков «не по заказу» стало в наши дни гораздо меньше. Люди составляют вишлисты, дарят друг другу деньги или подарочные карты, так как боятся не угодить. Но некоторые дарители идут ва-банк и покупают что-то на свое усмотрение. Умение выбрать подарок — это настоящий талант, требующий внимания к деталям, чуткости и искреннего интереса к человеку, которого мы собираемся одарить.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с вами историями о людях, которым этот навык еще предстоит прокачать: они, правда, старались и хотели как лучше, но что-то пошло не так.

На один день рождения девушка, с которой к тому моменту мы были вместе 2 года, подарила мне тостер в виде Дарта Вейдера с юмористической открыткой в придачу. Ее подарок был ужасно нелепым, потому что у меня уже был отличный тостер, практически новый, и я в общем-то не фанат «Звездных войн». У меня дома нет ничего, что хоть как-то связано с фильмом, никаких сувениров типа постеров или стаканов. Я никогда не говорил, что мне нравятся «Звездные войны», и мы не посмотрели вместе ни одной части. © Kallen Collins / Quora

Я была молода и наивна. Работала ассистенткой одной знаменитой голливудской телезвезды. Эта женщина зарабатывала огромные деньги, и на Рождество я получила в подарок бывший в употреблении набор кистей для макияжа наподобие бесплатных образцов, которые раздают в универмагах. © Lisa Gizara / Quora

Однажды мы с моей девушкой стояли в парикмахерском магазине и она сказала, что хочет себе голову, на которой можно отрабатывать прически и плетение кос. Я запомнил и на Новый год подарил ту самую голову. Она радостно приняла подарок, поднялась в комнату и заплакала. Я не понимал, что происходит. Позже выяснилось, что в этот вечер она мечтала о предложении руки и сердца, т. к. вся семья в сборе и это был бы идеальный момент. © kirilllaptevv

Моя мать купила для жены футболку с изображением торса в бикини. Можно было подумать, что торс принадлежит человеку, который надел эту футболку. Фигура моей жены отнюдь не напоминала тот принт, ей было обидно, но она ничего не сказала. После этого жена брата извинилась за то, что позволила матери ее купить. Футболка отправилась прямиком на помойку. © John Butera / Quora

За месяц знакомства с моим будущим мужем он мне подарил:

— розу из пластика (я как-то упомянула, что не люблю, когда мне дарят цветы, потому что не вижу смысла вмешиваться в их естественное развитие);

— топ, аналогичный тому, что у меня уже был (жених был уверен, что мне понравится, так как я сама себе купила такой же);

— собачку-робота (в моей квартире нельзя было заводить собаку, так что я получила металлическую игрушку на батарейках).

Все это он дарил мне с энтузиазмом и на полном серьезе. Я была обескуражена и не могла подобрать слова. Но я все равно вышла за него замуж, сегодня наша 12-я годовщина. © Vinati Singh / Quora

— розу из пластика (я как-то упомянула, что не люблю, когда мне дарят цветы, потому что не вижу смысла вмешиваться в их естественное развитие); — топ, аналогичный тому, что у меня уже был (жених был уверен, что мне понравится, так как я сама себе купила такой же); — собачку-робота (в моей квартире нельзя было заводить собаку, так что я получила металлическую игрушку на батарейках). Все это он дарил мне с энтузиазмом и на полном серьезе. Я была обескуражена и не могла подобрать слова. Но я все равно вышла за него замуж, сегодня наша 12-я годовщина. © Vinati Singh / Quora Однажды я приехал домой на Рождество. Мама спросила, какой подарок я хочу. Я ответил, что мне ничего не нужно. Настало Рождество, я увидел кучу подарков со своим именем. Мы всегда начинаем открывать подарки с самых младших членов семьи, так что я был 3-м или 4-м в очереди. У всех были вполне обычные подарки: перчатки, пижамы, всякие зимние вещи. Я получил 8–9 небольших коробочек. Открыл первую — там была упаковка полуфабрикатов. Я посмеялся и продолжил. Было еще 3 коробки с такими же полуфабрикатами, 2 банки с консервами... Я говорю маме: «Ты думаешь, я плохо питаюсь или что?» И что же она ответила? «Нет, просто мне было не по себе оттого, что тебе будет нечего развернуть на Рождество! Можешь убрать все это обратно в шкаф, когда закончишь». © iamhyphenated / Reddit

Моя тетя, у которой трое сыновей, не знала, что купить мне в подарок, когда собиралась к нам в гости. Она постоянно спрашивала меня, чего я хочу. Я всегда была вежливой и скромной, меня учили ничего не требовать. Я говорила ей, буду рада любому подарку и на самом деле это вовсе не обязательно. Она была в отчаянии, сказала, что понятия не имеет, что дарить девушкам. Я решила дать ей «мудрый» совет: «Ты женщина, и я женщина, купи мне то, что ты купила бы себе, что-то полезное, что тебе нравится». Она купила мне огромную упаковку прокладок. © Anonymous / Quora

Моя подруга выиграла конкурс на радио, там нужно было описать самый ужасный подарок, полученный на работе. Она была секретарем в IT-компании, и босс подарил ей на Рождество пластиковую тарелку. И эта тарелка даже не была симпатичной. Она расплавилась, как только подруга поставила ее в микроволновку. Она выиграла конкурс и получила подарочную карту в стейк-хаус. А босс настаивал, чтобы она взяла его с собой, ведь это он вручил ей ужасный подарок, который принес победу. © EGoldenRule / Reddit

Муж подарил мне капучинатор, хотя я не пью капучино. Когда я спросила, что навело его на мысль о таком подарке, он сказал: «Ты же любишь капучино». Пришлось напомнить, что это его бывшая жена любит. Подарок для меня был как смачная пощечина. © Debbie Mexter / Quora

Бабушка преподнесла мне презент. Я развернула его, там была маленькая жестяная коробочка. Я ее открыла, внутри находился муляж подарочной карты, чтобы было понятно, что ее туда нужно положить. Смотрела на бабушку, не понимая, что происходит. А она говорит: «Это специальная коробочка для подарочных карт. Ты можешь сложить сюда все свои подарочные карты». Я засмеялась и объяснила бабушке, что в эту коробочку кладут подарочную карту, чтобы подарить кому-нибудь! Но это было очень мило. © ShekhMaShierakiAnni / Reddit

Муж на годовщину свадьбы не смог присутствовать, купил подарок и спрятал его на балконе. А я, пока его не было, решила сделать ему сюрприз в виде ремонта. Все, что было на балконе, выбросила. Звонит он мне из другого города и говорит: «Иди на балкон и возьми там подарок». Оказывается, там было дорогое украшение! Рыдала — капец, рылась в помойке, но не нашла. Даже не знала, как оно выглядит, муж на листочке нарисовал и прислал на телефон картинку... © markina__vika

Рождественское утро. Мы собрались около елки — члены семьи и моя девушка. Я разворачиваю подарок от нее и вижу бейсболку. Странно, я не ношу головные уборы и вообще не увлекаюсь спортом. У всех вопросительное выражение лица, даже у моей младшей сестры. Я сказал спасибо. Она побледнела и говорит: «Ой, это подарок другому человеку, он сюда случайно попал». И забирает бейсболку у меня из рук. А я все еще держу в руках обертку и карточку: «Эй, малыш, очень тебя люблю. Веселого Рождества». © totes-muh-gotes / Reddit

Прихожу домой, муж говорит: «Я тебе подарок купил, в гараже стоит». Я хоть и понимала, что не машина, потому что не вожу, но в предвкушении. Заходим — лопата стоит снег чистить... © le.le4662

Мне недавно исполнилось 20 лет. В моей семье есть традиция, согласно которой первенец в 20 лет получает наручные часы прадеда. Я ожидала, что часы подарят мне, я целый год делала намеки и говорила о том, как хочу часы. Среди подарков я увидела небольшую коробочку и обрадовалась, думая, что это они. Когда очередь дошла до этой коробки, я обнаружила там смарт-часы. Это были хорошие часы, но не те. Я расплакалась и выбежала из-за стола. Папа сказал, что те часы хочет отдать моему 12-летнему брату, потому что он мальчик. По его словам, я выйду замуж и реликвия покинет семью. Уже 2 недели с ним не разговариваю. © Initial-Start758 / Reddit

Свекровь подарила мне книгу о том, как воспринимать критику. © PM_ME_POW / Reddit