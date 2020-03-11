15 человек честно рассказали о финансовых проблемах, которые возникают в браке

У нас с женой раздельный бюджет. Если я хочу потратить свои деньги на что-то нелепое, например на роскошную доску для игры в нарды, она не может ничего возразить, ведь это мои деньги. Если она хочет купить три дюжины платьев, я молчу.

Мы разделили общие расходы. Давным-давно мы делили их 50 на 50. Потом я начал зарабатывать больше, чем она, так что теперь мы делим расходы в соотношении 80 / 20 или 90 / 10. Если мы идем куда-нибудь поесть или повеселиться, плачу я.

Что касается ипотеки, она платит Х денег, а я плачу 5Х денег. С помощью таблицы в Excel мы отслеживаем, кто сколько заплатил, и знаем, в каких долях владеем нашим домом. Например, в настоящее время я владею 81 % дома, а она владеет 19 %. Так что если мы решим его продать, то я получу 81 % наличных, а она — 19 %.

Мы с женой только что отпраздновали 21 год брака, и у нас было много общих финансовых операций: мы купили 5 домов, заводили брокерские счета и хедж-фонды, переезжали и меняли работу. И ни разу не возникло необходимости завести совместный бюджет. © Jared Dillian / Quora