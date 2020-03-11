15 человек честно рассказали о финансовых проблемах, которые возникают в браке
По статистике, в ссорах любящих супругов виноваты не разбросанные носки или немытая посуда, а деньги. Треть семей не может договориться о покупках, переживает из-за ипотечных платежей и кредитов. И еще столько же людей скрывают от своей половинки, сколько они потратили, чтобы не было скандала.
Мы в AdMe.ru верим, что настоящая любовь может пережить любые финансовые бури. А истории пользователей интернета, которые вы прочитаете ниже, помогут обойти острые углы, возникающие почти в каждом браке.
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Зарабатываю гораздо больше, чем моя жена. Я бы чувствовал себя чертовски плохо, если бы ей пришлось выпрашивать у меня деньги. Может быть, я старомоден, но я принял свои брачные клятвы всерьез. Мы одно целое. Я люблю жену и полностью доверяю ей. Вот почему мы до сих пор вместе. И у нас даже речи не шло о раздельном бюджете. © guitarguy1685 / reddit
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Мы поженились, когда были полунищими студентами, и с самого начала придерживались одного правила: если мы хотим купить что-то дороже $ 50, то нужно посоветоваться с супругом до покупки. Эту систему мы используем до сих пор, правда теперь сумма стала больше. © Lurcher99 / reddit
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Вышла замуж в 25 лет, сразу после окончания магистратуры. Мне повезло с работой — устроилась в большое издательство, быстро построила карьеру и прилично зарабатывала, а будущий муж в те времена был бедным студентом. Мои родители были против свадьбы: они чувствовали, что разница в наших доходах убьет брак.
Поначалу муж часто шутил, что будет жить на мои деньги и что я настоящий глава семьи. Но потом стало уже не смешно: после 3 лет брака он получил лишь скромное повышение без каких-либо серьезных изменений в зарплате. Он начал чувствовать себя виноватым, а потом эти эмоции переросли в гнев и разочарование. Счастливый брак превратился в унылое сожительство, я ненавидела приходить домой с работы.
Дела шли все хуже и хуже, и тот факт, что его жена зарабатывала по меньшей мере в 5 раз больше, чем он, сильно ранил самолюбие моего супруга. Нам пришлось развестись, и я ему даже машину оставила, потому что бывший оказался на мели. © Anonymous / Quora
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Работаю в банке. Очередная история погашения кредита. Заходит ко мне как-то клиентка, возраст немного за 40, давно уже гасит свой кредит, часто с просрочками, а тут пришла закрывать полностью. Я с ней не первый год уже знаком, разговорил ее. Оказалось, нашла себе мужчину, но тот, перед тем как узаконить отношения, поставил ей ультиматум, чтобы она была без кредитов. Вот она и заняла у подруг 2 млн тенге (₽ 350–360 тыс.), чтобы погасить остатки своей ипотеки. © Argyntina19 / Pikabu
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Перед свадьбой спросила у будущего мужа про его кредиты. У меня нет долгов, а у жениха был какой-то потребительский кредит, который жутко меня бесил. Я согласилась выйти за него замуж с условием, что он расплатится с долгами. Конечно, через несколько месяцев он позабыл о своем обещании, поэтому я взяла все в свои руки. Теперь обе зарплаты (моя и его) капают на один счет, откуда он получает фиксированную сумму. Истратил все деньги за день или не смог растянуть их на месяц? Прости, больше ни копейки до следующей зарплаты не получишь. © Ma Concepcion / Quora
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Я зарабатывал втрое больше, чем моя бывшая подружка. Она считала, что жить с раздельным бюджетом — это разделить все деньги поровну и распоряжаться ими так, как хочешь. Получалось, что в случае ее переезда ко мне я должен был оплачивать все свои расходы, все ее расходы и все равно оставался «должен» ей $ 300 в месяц. Похоже, она считала это справедливым. Между тем я в основном платил за все и вся, вплоть до свиданий и отпусков. Деньги — это главная причина, по которой мы расстались. Она считала, что имеет право на роскошь, которую дает нам моя зарплата. © CaptainDildozer / reddit
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Я всегда мечтал о том, что у нас с супругой будет совместный бюджет. Мы просто объединили бы все доходы и тратили из общей копилки. Но когда я заикнулся об этом, супруга ответила: «Ты что, с ума сошел? Я не буду просить у тебя разрешения каждый раз, когда хочу потратить деньги».
Тогда я предложил другой вариант: мы ведем свои отдельные счета, но у нас есть общая копилка, куда каждый из нас вносит вклад. На что жена опять ответила: «Если ты зарабатываешь больше, значит, должен вносить более существенную сумму, чем я». Я согласился, но поинтересовался, будет ли и она, в свою очередь, вносить больше, когда ее зарплата вырастет. Жена отказалась.
В итоге мы стали вести совершенно разные счета, но у нас был небольшой совместный счет, на который каждый из нас вносил по $ 50 каждый месяц на хозяйственные нужды. © Daniel Tay / Quora
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Я в третьем браке. О финансовом положении мужа имею весьма ограниченное представление. Но я и не спрашиваю, мне достаточно того, что он полностью обеспечивает нашу семью. Я сама зарабатываю хорошо, деньги практически не трачу, только на мелочи. Два развода научили меня иметь свой отдельный капитал. Семейной жизни наш подход к финансам никак не мешает. © Мама В Квадрате / baby.ru
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Когда мы с женой только поженились, мы договорились, что она будет принимать все «мелкие» финансовые решения, но все серьезные финансовые решения будет передавать мне. Это хорошо работало в течение всех 44 лет брака. Но, если подумать, ситуации, когда нужно было принять серьезное финансовое решение, так и не возникло... Хм. © Rick Edmondson / Quora
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Первый год было у каждого свое, но в основном тратили деньги мужа. Куда я свои подевала, его не интересовало. Сейчас его зарплату делим на 3 части: одну — на ипотеку, вторую оставляем на наши постоянные расходы (квартира, продукты, садики), а третью часть он отдает мне. Ну а я как истинная скряга складываю все это на накопительный счет.
Свою зарплату делю на 2 части: одну — на расходы, вторую — в накопления. Из накоплений можем взять на ремонт, на большую покупку (например, на машину собирали), на капитальный ремонт той же машины или на отдых. Вот и все, пожалуй. © Зинаида / baby.ru
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У нас с бывшим был раздельный бюджет. Я находилась в постоянном стрессе: муж зарабатывал намного больше, чем я, но мы все равно делили все расходы пополам. Как мы вообще могли объединить два наших образа жизни? Например, он без особых усилий мог купить новую машину, а я едва тянула ремонт своей старой развалюхи. Я думаю, что раздельные счета все-таки разъединяют пары. © GGking41 / reddit
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У нас с женой раздельный бюджет. Если я хочу потратить свои деньги на что-то нелепое, например на роскошную доску для игры в нарды, она не может ничего возразить, ведь это мои деньги. Если она хочет купить три дюжины платьев, я молчу.
Мы разделили общие расходы. Давным-давно мы делили их 50 на 50. Потом я начал зарабатывать больше, чем она, так что теперь мы делим расходы в соотношении 80 / 20 или 90 / 10. Если мы идем куда-нибудь поесть или повеселиться, плачу я.
Что касается ипотеки, она платит Х денег, а я плачу 5Х денег. С помощью таблицы в Excel мы отслеживаем, кто сколько заплатил, и знаем, в каких долях владеем нашим домом. Например, в настоящее время я владею 81 % дома, а она владеет 19 %. Так что если мы решим его продать, то я получу 81 % наличных, а она — 19 %.
Мы с женой только что отпраздновали 21 год брака, и у нас было много общих финансовых операций: мы купили 5 домов, заводили брокерские счета и хедж-фонды, переезжали и меняли работу. И ни разу не возникло необходимости завести совместный бюджет. © Jared Dillian / Quora
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Моя жена тратит свои личные деньги на всякую ерунду со скоростью света, а потом запускает руки в наш общий счет. Когда деньги заканчиваются и их не хватает даже на предметы первой необходимости (вроде еды и бытовых средств), у нас начинаются конфликты. Так что, пытаясь обеспечить «соблюдение бюджета», я чувствую себя тираном. Ее любимая отговорка: «Не вини меня, вини свой дурацкий бюджет». Так что вот вам мой совет: никогда не позволяйте себе выходить за рамки бюджета — это единственный способ приблизиться к тому, чтобы не вылететь в трубу. © akatherder / reddit
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У моей мамы много лет была зависимость от покупок, и она открыла кучу кредитных счетов без ведома отца. У нее даже был секретный почтовый ящик для счетов, чтобы папа не узнал. Перенесемся в мои 20 лет. Я впервые запрашиваю выписку по своей кредитной истории и обнаруживаю, что владею кредиткой с 11 лет. Спасибо, мама. © axolotlaxolotl / reddit
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В процессе развода выяснилось, что у моей почти бывшей жены есть тайные кредитные карточки на общую сумму $ 30 тыс. на ее имя. Мне пришлось заплатить половину, чтобы отделаться от нее. © FatRichard45 / reddit
Какой финансовый совет вы дали бы людям, которые только начинают совместную жизнь?
Фото на превью Anonymous / Quora