15 бабушек и дедушек, чей жизненный запал даст фору молодым

Если есть цель или давняя мечта, то возраст не должен становиться препятствием на пути к их достижению. Потому что все возможно, пока мы живы и здоровы. Просто иногда каждому нужна порция мотивации, чтобы сделать первый шаг или завершить давно начатое, и сегодняшняя подборка поможет в этом.

Мы в AdMe.ru берем пример с людей, которые живут полной жизнью, творят и мотивируют окружающих, не думая при этом: «А не староват ли я для этого?» А в конце статьи вас ждет бонус, который напомнит о важном.

«Моя бабушка не очень любит интернет, поэтому я похвастаюсь за нее: это одеяло она сделала сама. И трудилась над ним целых 8 лет!»

«Моему дедушке только что исполнился 91 год. Это его подарок самому себе на день рождения»

Не наяву, так виртуально

Моя бабушка была летчицей. Сейчас ей 77 лет. Так вот, вчера дома я летала в GTA на самолетах, бабушка увидела и попросила меня научить. В итоге сидела моя бабуля часа 2 и рубилась не хуже нынешних геймеров. Вспомнила молодость, называется. © Подслушано / Ideer

«Моя бабуля сама сделала этот крутой домик для моих котов»

«Мой дедушка сварил это на мой 13-й день рождения»

«На эту вышивку крестиком мой 90-летний дедушка потратил более 600 часов»

«Это 3-я книга про погоду от моей бабули. Она записывала показания погоды каждый день на протяжении 30 лет и вот уже заканчивает третью. Считаю, что она крутая!»

Какие годы? О чем вы?

Моя бабушка в 78 лет обзавелась 80-летним женихом. Теперь она любит говорить мне, что даже она скоро выйдет замуж, а я так и останусь старой девой! Мне 24. © Подслушано / Ideer

«Моя 85-летняя бабушка недавно закончила эту картину в китайском стиле»

«Мой дедушка, которому сейчас 81 год, смастерил всех этих птиц»

«Моей бабушке сегодня исполнилось 100 лет, что уже само по себе огромное достижение»

«Мой дедушка ремонтировал свой дом, и из всех старых окон он сделал теплицу»

Для чего эти ваши эликсиры молодости, если ты вечно молода душой

Работаю в санатории, провожу процедуры в джакузи с эмульсиями. Они бурлят сильно, вода везде. Пришла бабуля за 80 лет, легла в ванну и надела маску сноубордиста! Я ей: «Зачем маска?» А она ответила: «Вечером танцы, а макияж из-за зрения второй раз делать долго». © Подслушано / Ideer

«Моя 83-летняя бабуля не отстает от молодых»

«Моя любимая фотография бабушки. Ей нелегко дался миксер, но она его одолела»

Бонус: порция мотивации для молодых