15 бабушек и дедушек, чей жизненный запал даст фору молодым
Если есть цель или давняя мечта, то возраст не должен становиться препятствием на пути к их достижению. Потому что все возможно, пока мы живы и здоровы. Просто иногда каждому нужна порция мотивации, чтобы сделать первый шаг или завершить давно начатое, и сегодняшняя подборка поможет в этом.
Мы в AdMe.ru берем пример с людей, которые живут полной жизнью, творят и мотивируют окружающих, не думая при этом: «А не староват ли я для этого?» А в конце статьи вас ждет бонус, который напомнит о важном.
«Моя бабушка не очень любит интернет, поэтому я похвастаюсь за нее: это одеяло она сделала сама. И трудилась над ним целых 8 лет!»
«Моему дедушке только что исполнился 91 год. Это его подарок самому себе на день рождения»
Не наяву, так виртуально
- Моя бабушка была летчицей. Сейчас ей 77 лет. Так вот, вчера дома я летала в GTA на самолетах, бабушка увидела и попросила меня научить. В итоге сидела моя бабуля часа 2 и рубилась не хуже нынешних геймеров. Вспомнила молодость, называется. © Подслушано / Ideer
«Моя бабуля сама сделала этот крутой домик для моих котов»
«Мой дедушка сварил это на мой 13-й день рождения»
«На эту вышивку крестиком мой 90-летний дедушка потратил более 600 часов»
«Это 3-я книга про погоду от моей бабули. Она записывала показания погоды каждый день на протяжении 30 лет и вот уже заканчивает третью. Считаю, что она крутая!»
Какие годы? О чем вы?
- Моя бабушка в 78 лет обзавелась 80-летним женихом. Теперь она любит говорить мне, что даже она скоро выйдет замуж, а я так и останусь старой девой! Мне 24. © Подслушано / Ideer
«Моя 85-летняя бабушка недавно закончила эту картину в китайском стиле»
«Мой дедушка, которому сейчас 81 год, смастерил всех этих птиц»
«Моей бабушке сегодня исполнилось 100 лет, что уже само по себе огромное достижение»
«Мой дедушка ремонтировал свой дом, и из всех старых окон он сделал теплицу»
Для чего эти ваши эликсиры молодости, если ты вечно молода душой
- Работаю в санатории, провожу процедуры в джакузи с эмульсиями. Они бурлят сильно, вода везде. Пришла бабуля за 80 лет, легла в ванну и надела маску сноубордиста! Я ей: «Зачем маска?» А она ответила: «Вечером танцы, а макияж из-за зрения второй раз делать долго». © Подслушано / Ideer
«Моя 83-летняя бабуля не отстает от молодых»
«Моя любимая фотография бабушки. Ей нелегко дался миксер, но она его одолела»
Бонус: порция мотивации для молодых
Переживаете ли вы по поводу своего возраста?
Фото на превью Depositphotos.com
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