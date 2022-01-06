14 звездных детей, которые доказали, что яблочко от яблоньки может упасть ну очень далеко

Дети не всегда похожи на собственных мам и пап. У них может быть другая внешность, свой взгляд на мир, образ жизни и выбор профессии.

Вот мы в AdMe.ru и попробовали отыскать детей знаменитостей, которые сильно отличаются от родителей сферой деятельности или внешними данными.

Жерар Депардье и дочь Жюли

Жюли, как и ее знаменитый отец, снимается в кино, но на этом сходство папы и дочки заканчивается. Девушка говорит, что актрисой стала случайно, а актерские династии просто ненавидит. Более того, Жюли сделала 5 операций, чтобы не быть похожей на отца. Она признавалась, что терпеть не могла нос, который унаследовала от знаменитого папы.

Чарли Шин и дочери Сэм и Лола Роуз

Дочери Чарли Шина и Дениз Ричардс уже почти взрослые: Сэм в 2022 году отпразднует 18-летие, а Лоле Роуз исполнится 17. Чарли считается образцовым отцом, который проводит много времени с детьми. Девушки не похожи на своего отца внешне и не появляются на экране, как многие другие звездные наследники. Они живут обычной подростковой жизнью и ходят в школу.

Аль Пачино и дочь Оливия

Оливия с удовольствием позирует для фото и делится с подписчиками красивыми снимками. У девушки есть брат-близнец Антон, из-за постоянной конкуренции с которым Оливия была вынуждена уйти на индивидуальное обучение. В конце января девушке исполнится 21 год, она еще учится и не делает попыток ворваться в мир большого кино, подобно своему отцу.

Гай Ричи, Мадонна и их сын Рокко

Кажется, что у Рокко были все предпосылки для того, чтобы построить карьеру в шоу-бизнесе: его папа — известный режиссер, а мама — легендарная певица. Только вот таланты у звездного наследника совсем иные. Сын Мадонны всерьез занимается живописью: он посещает курс по изящным искусствам в лондонском колледже, пишет и продает картины. Некоторое время он использовал псевдоним, чтобы в арт-мире не привлекать к себе повышенного внимания из-за фамилии отца. Сообщалось, что стоимость отдельных его работ составляет около £ 24 тыс. (примерно ₽ 2,4 млн. — Прим. AdMe.ru).

Клинт Иствуд и сын Кайл

Клинт Иствуд — многодетный отец, который отказывается назвать точное количество своих потомков. Известно только, что их не менее 8. Не все из отпрысков Иствуда захотели связать свою жизнь с актерской деятельностью. Например, сын Кайл стал джазовым музыкантом. По его словам, когда отец узнал о желании заниматься музыкой, он был счастлив. Позже Кайл написал музыку к 9 фильмам своего отца.

Майкл Джордан и сын Маркус

Сначала сын легендарного спортсмена попробовал пойти по стопам своего отца и начал заниматься баскетболом, но особенных успехов на этом поприще не добился. В 2016 году в возрасте 25 лет Маркус открыл обувной магазин Trophy Room, который работает и сегодня.

Тиль Швайгер и дочь Луна

Девушке в этом году исполнится 25 лет. Она с детства занимается верховой ездой и изучала экономику. На большом экране Луну зрители могли запомнить еще ребенком в фильме ее отца «Красавчик» (2007).

Харрисон Форд и дочь Джорджия

Девушка всегда стремилась построить успешную карьеру в Голливуде, но попытки оказались не очень удачными. Фильмы проваливались в прокате, а желаемой известности начинающая актриса не получала. И вот уже более 5 лет девушка не возвращается к идее пробить себе дорогу в мир большого кино.

Софи Лорен и сын Карло Понти

Сын Софи Лорен не связал свою жизнь с кино, как его знаменитая мать. Карло стал музыкантом, с 2000 по 2018 год был младшим дирижером Российского национального оркестра, а в настоящее время работает в Лос-Анджелесе.

Роналдо и сын Роналд

Роналдо считается одним из величайших футболистов всех времен. А вот его сын Роналд к спорту равнодушен, но обладает другими талантами. Парень занимается музыкой и стал известным в Бразилии диджеем. Экс-футболист одобряет выбор сына и говорит, что дома постоянно слушал компакт-диски, поэтому, возможно, сын настолько и пристрастился к музыке.

Боб Дилан и сын Джесси

Боб Дилан считается влиятельной фигурой в мире поп-музыки на протяжении последних 60 лет. Более того, певец стал вторым человеком в истории, который одновременно получил «Оскар» и Нобелевскую премию по литературе. Первым был Бернард Шоу, а Боб повторил его успех в 2016-м. У Дилана несколько детей, но не все пошли по его стопам. Так, сын Джесси занимается режиссурой и продюсированием, а помимо этого основал некоммерческую компанию в области здравоохранения.

Мэттью Бродерик, Сара Джессика Паркер и их сын Джеймс

Сыну Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика 19 лет. Джеймс — старший из троих детей пары. Парень редко появляется в публичном пространстве и не пошел по родительской актерской стезе. Юноша учится в университете, а Сара посвящает сыну трогательные посты в Instagram.

Майкл Джексон и сын Принс Майкл Джексон II

Король поп-музыки тщательно оберегал своих близких от назойливого внимания прессы и любопытной общественности. Дети Майкла иногда появлялись на публике в масках. У певца осталось трое наследников, младшим из которых является 19-летний Принс Майкл Джексон II. Парень — самый непубличный в своей семье. Из-за этого он даже получил прозвище Мальчик-невидимка. Известно, что юноша интересуется кино и даже занимался ведением тематического блога вместе со своим братом.