14 звезд, которых не смущает куча браков за плечами, ведь каждый из них — это шанс обрести настоящую любовь

Пока одни звезды годами не решаются связать себя узами брака, для других не проблема снова и снова идти к алтарю. Их решимости можно только позавидовать, ведь не каждый готов терпеть пересуды и нелестные взгляды окружающих. При этом никто же не дает гарантии, что брак будет счастливым, так почему бы не попробовать найти свою любовь еще раз?

Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитостей, у которых за плечами далеко не один брак и которые не видят в этом ничего предосудительного.

Лиза Мари Пресли, 4 брака

Первым мужем дочери Элвиса Пресли стал музыкант Дэнни Кио. Они поженились в 1988 году, а развелись в 1994-м. В браке родилось двое детей. Спустя пару недель после развода Лиза вышла замуж за Майкла Джексона, с которым познакомилась еще в детстве благодаря своему отцу. Их брак продлился недолго — с 1994 по 1996 год. На развод подала сама Лиза. С ее слов, она по-настоящему любила Джексона. В августе 2002 года Пресли вышла замуж за Николаса Кейджа, но в ноябре того же года Кейдж подал на развод. Четвертым мужем девушки стал гитарист Майкл Локвуд, от которого певица родила близнецов. После 10 лет брака пара подала на развод.

Памела Андерсон, 6 браков

Среди бывших мужей эффектной блондинки значатся известные музыканты Томми Ли и Кид Рок, голливудский продюсер Джон Питерс и даже ее личный телохранитель Дэн Хейхерст. Интересно то, что актриса 2 раза выходила замуж за одного парня. Рик Саломон дважды был ее законным супругом — в 2007 и в 2014 годах.

Хайди Клум, 3 брака

Ее брак с первым мужем, стилистом Риком Пипино, продлился с 1997 по 2002 год. Спустя пару лет Хайди обручилась с известным музыкантом Силом, с которым официально развелась в 2014 году. Сейчас топ-модель замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет. Кажется, разница в возрасте вообще не мешает влюбленным.

Шон Бин, 5 браков

Первой, кому актер сделал предложение руки и сердца, была его школьная подруга. Их отношения продлились 7 лет. После первого развода Шон был женат еще 3 раза, и каждый раз его избранницами становились актрисы: Мелани Хилл, Эбигейл Круттенден и Джорджина Сатклифф. В 2017 году звезда «Игры престолов» женился на Эшли Мур, с которой познакомился совершенно случайно.

Кейт Уинслет, 3 брака

Судя по двум первым бракам, Уинслет была явно неравнодушна к кинорежиссерам. Сперва она обручилась с Джимом Триплтоном, а затем с Сэмом Мендесом. С 2012 года актриса замужем за британским бизнесменом Эдвардом Смитом. У Кейт трое детей от трех разных мужей.

Шон Пенн, 3 брака

Голливудский бунтарь был женат на певице Мадонне, актрисе Робин Райт и актрисе Лейле Джордж. С Шарлиз Терон актер никогда не был помолвлен и не состоял в официальном браке. Со слов самой Шарлиз, у нее и в мыслях не было выходить за Шона замуж.

Джоан Коллинз, 5 браков

Первыми четырьмя избранниками Джоан были актер Максвелл Рид, актер Уоррен Битти, бизнесмен Рон Касс и певец Питер Холм. В 2002 году актриса вышла замуж за продюсера Перси Гибсона, и они до сих пор вместе. Сейчас Коллинз 88 лет, а ее супругу 57.

Том Круз, 3 брака

Звезда франшизы «Миссия невыполнима» был женат на актрисах Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. Увы, крепкого союза не получилось ни с одной из знаменитых красоток. В 2012 году, после развода с последней супругой, Круз пополнил ряды завидных холостяков Голливуда. И до сих пор значится в этом списке.

Дрю Бэрримор, 3 брака

Ей было 19 лет, когда она вышла замуж в первый раз. Спустя 2 месяца после свадьбы Бэрримор подала на развод и вскоре вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал шоумен Том Грин, но спустя год пара разошлась. С 2012 по 2016 год звезда «Ангелов Чарли» состояла в браке с арт-консультантом Уиллом Коппельманом. У бывших возлюбленных есть 2 дочери.

Лайза Миннелли, 4 брака

Ни один из браков не принес талантливой актрисе и певице счастливого замужества и радостей материнства. Со своим последним мужем Миннелли разошлась еще в далеком 2003 году. В марте этого года обладательнице «Эмми», «Грэмми» и «Оскара» исполнилось 76 лет.

Гэри Олдмен, 5 браков

Первой женой Олдмена была актриса Лесли Мэнвилл. Они прожили 2 года, а через 3 месяца после рождения ребенка подали на развод. Второй брак актера стал самым известным — с 1990 по 1992 год его женой была Ума Турман. Последующими избранницами Гэри были модель Донье Фиорентино и певица Александра Эденборо. В 2017 году знаменитый ловелас женился в пятый раз. Свои руку и сердце он отдал писательнице Жизель Шмидт.

Дженис Дикинсон, 4 брака

Эпатажная супермодель была замужем 4 раза. Но обрела свое счастье лишь в 2012 году после помолвки с психиатром Робертом Гернером. В 2016 году пара сыграла свадьбу и по сей день продолжает радовать своих поклонников совместными выходами в свет и трогательными снимками.

Жан-Клод Ван Дамм, 5 браков

У знаменитого актера было 4 жены, на одной из которых он был женат дважды. Первый брак с Марией Родригес продлился 4 года, второй — с Синтией Дердериан — около года. В 1987 году Ван Дамм женился на культуристке Глэдис Португез, которая родила ему двоих детей. Брак распался в 1992 году по причине романа актера с моделью и актрисой Дарси Лапьер, на которой он впоследствии женился. Она родила ему сына. В 1999 году Жан Клод и его бывшая жена Глэдис Португез возобновили свои отношения, сыграли свадьбу и до сих пор души в друг друге не чают.

Дженнифер Лопес, 3 брака

Первым мужем поп-дивы был официант Оджани Ноа. Их брак продлился чуть меньше года. После развода сердобольная Дженнифер позаботилась о своем бывшем возлюбленном и назначила его управляющим своего ресторана. Правда, ни к чему хорошему это не привело и дело закончилось судебными разбирательствами. Вторым мужем певицы стал танцор Крис Джадд, брак с которым также продлился меньше года. С 2004 по 2014 год Джей Ло была замужем за своим давним другом, певцом Марком Энтони.