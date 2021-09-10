14 знаменитостей, которые не побоялись стать мамами, когда ровесницы уже нянчат внуков

Роженицы во всем мире становятся старше. Такую тенденцию ученые наблюдают последние 40 лет. К примеру, в Италии средний возраст женщины, которая собралась рожать, — 31 год, а в России — около 27 лет. Связывают такие изменения с развитием медицины, а соответственно, и с возможностью стать мамой в более зрелом возрасте.

Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитостей, которые стали мамами невзирая на цифры в паспорте. И их пример нас очаровал.

Равшана Куркова

Равшана Куркова впервые стала мамой почти в 40 лет. О том, что у нее появился ребенок, актриса объявила в инстаграме лишь спустя год после его рождения. Она написала, что это был лучший год в ее жизни.

Ольга Шелест

Ольга Шелест вышла замуж за клипмейкера Алексея Тишкина в 2014 году. А за год до этого у пары появилась первая дочь, которую назвали Музой. Вторую девочку — Айрис — телерадиоведущая родила в 2015 году, когда ей было 38 лет.

Мария Миронова

Старшему сыну Марии Мироновой в следующем году будет 30, а младшему в этом году — 2 года. Актриса впервые стала мамой, будучи достаточно юной, — в 19 лет. Когда родился второй ребенок, ей было уже 46. На своей страничке в инстаграме Мария призывает женщин не бояться рожать в зрелом возрасте.

Ирина Слуцкая

В 2019 году прославленная фигуристка Ирина Слуцкая объявила, что стала многодетной мамой, родив 3-го ребенка: у них с бизнесменом Алексеем Говыриным родилась дочь Кира. На тот момент спортсменке было 40 лет. В первом браке у Ирины появилось двое детей: в 2007 году — сын Артем, а в 2010-м — дочь Варвара.

Петра Немцова

Модель Петра Немцова впервые стала мамой в 40 лет. По ее словам, беременность и роды дались нелегко: малыш появился на 6 недель раньше положенного срока. Кроме того, роды начались в глухой местности, вдали от больниц, во время урагана. К счастью, будущим родителям удалось все-таки добраться до врача, и все закончилось благополучно.

Екатерина Архарова

Летом 2019 года в семье Екатерины Архаровой и бизнесмена Артема Илясова родился первенец. На тот момент актрисе было 44 года. Женщина часто рассказывает в инстаграме о своих материнских буднях, путешествиях с маленьким ребенком и о том, как сильно ее жизнь изменилась за последние 2 года.

Кристина Орбакайте

В 2012 году в возрасте 40 лет Кристина Орбакайте стала многодетной матерью, родив 3-го ребенка: в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым у них появилась дочь Клавдия. В предыдущих двух браках певица родила двух сыновей: в 1990 году — Никиту Преснякова, а в 1998-м — Дени Байсарова.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс родила двух сыновей с разницей в 18 лет: Николая — в 1994-м, а Семена — в 2012 году. На момент рождения второго ребенка актрисе было почти 43 года. Отцом мальчика стал продюсер Александр Семин, который младше артистки на 13 лет.

Олеся Судзиловская

У Олеси Судзиловской двое детей. Артема она родила в 2009 году, а Майка — в 2016-м, когда ей был 41 год. Актриса рассказала, что со вторым ребенком ей гораздо проще, чем с первым. По ее словам, чем больше в семье детей, тем легче их воспитывать.

Альбина Джанабаева

В 2021 году в семье экс-участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой и певца Валерия Меладзе родился 3-й ребенок — Агата. 42-летняя певица скрывала беременность до последних месяцев, считая это событие очень личным. К слову, для Валерия младшая дочь стала 6-м ребенком: в предыдущем браке у исполнителя 3 дочери.

Натали

Брак певицы Натали и Александра Рудина называют одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе: они вместе уже 30 лет. За это время в семье родились трое сыновей: старшему, Арсению, в этом году исполняется 20 лет, среднему, Анатолию, — 11, а младшему, Евгению, — 4 года. На момент третьих родов певице было 43 года.

Виктория Макарская

Рождения малыша Виктория и Александр Макарские ждали 13 лет. В 2012 году на свет появилась дочка Маша, а спустя 3 года — сын Иван. В это время певице было почти 40 лет. В интервью она говорит, что планирует родить и 3-го ребенка.

Милла Йовович

В начале 2020 года 44-летняя Милла Йовович родила дочь Оушен. Она стала 3-й девочкой в семье актрисы и режиссера Пола Андерсона. Старшие родились в 2007 и 2015 году. На своей страничке в инстаграме Милла делится семейными фотографиями, рассказывая о том, что для нее нет ничего лучше, чем быть мамой.

Яна Рудковская

45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко в прошлом году вновь стали родителями. Для Яны сын Арсений стал 4-м, для ее супруга — 3-м.