14 жизненных ситуаций, которые знакомы каждому, кто слышит дома топот маленьких ножек
Каждый ребенок уникальный. У него неповторимая внешность, характер, повадки. Однако, при всей разности детей, ситуации, в которые попадают их родители, порой будто срисованы под копирку. Наверняка многим знаком «закон подлости», согласно которому ребенок долго хочет спать только в будние дни, когда нужно в садик или школу, а в единственный родительский выходной готов активно играть с раннего утра.
И таких историй, знакомых каждому папе или маме, бесчисленное количество. По мотивам некоторых из них художники AdMe.ru нарисовали жизненные комиксы.
Сложно быть суровой начальницей, когда рядом ребенок
У жизни порой другие планы на будущее, нежели у нас
Домашнее задание становится делом всей семьи
В будние дни ребенок — «сова», в выходные — «жаворонок»
Некоторые истины родителям приходится объяснять ребенку снова и снова
У детей решения могут меняться со скоростью света
Муки выбора
Дети не такие простые, какими могут показаться
Каждый родитель должен быть немного актером
Полным именем детей называют лишь в двух случаях
Наверняка многим встречались эти магические персонажи
С появлением детей взгляды на многие вещи меняются
В холодное время года быстро выйти на улицу — задача не из простых
Ребенок — почти всегда верх непредсказуемости
Какими ситуациями вы бы могли дополнить этот список?
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