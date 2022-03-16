14 жизненных ситуаций, которые знакомы каждому, кто слышит дома топот маленьких ножек

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Каждый ребенок уникальный. У него неповторимая внешность, характер, повадки. Однако, при всей разности детей, ситуации, в которые попадают их родители, порой будто срисованы под копирку. Наверняка многим знаком «закон подлости», согласно которому ребенок долго хочет спать только в будние дни, когда нужно в садик или школу, а в единственный родительский выходной готов активно играть с раннего утра.

И таких историй, знакомых каждому папе или маме, бесчисленное количество. По мотивам некоторых из них художники AdMe.ru нарисовали жизненные комиксы.

Сложно быть суровой начальницей, когда рядом ребенок

У жизни порой другие планы на будущее, нежели у нас

Домашнее задание становится делом всей семьи

В будние дни ребенок — «сова», в выходные — «жаворонок»

Некоторые истины родителям приходится объяснять ребенку снова и снова

У детей решения могут меняться со скоростью света

Муки выбора

Дети не такие простые, какими могут показаться

Каждый родитель должен быть немного актером

Полным именем детей называют лишь в двух случаях

Наверняка многим встречались эти магические персонажи

С появлением детей взгляды на многие вещи меняются

В холодное время года быстро выйти на улицу — задача не из простых

Ребенок — почти всегда верх непредсказуемости