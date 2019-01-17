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Помните известную загадку, где нужно было определить, в какую сторону едет автобус? Дети решали ее буквально за несколько секунд, а взрослые пускались в пространные рассуждения и чаще всего давали неверный ответ. Если вы все-таки один из тех редких людей, кому удалось ответить на нее так же быстро, как и ребенку, попробуйте еще раз бросить себе вызов и дать правильные ответы на детские загадки.