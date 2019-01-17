14 загадок, на которые дети отвечают за пару секунд, а взрослые — за пару часов

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Помните известную загадку, где нужно было определить, в какую сторону едет автобус? Дети решали ее буквально за несколько секунд, а взрослые пускались в пространные рассуждения и чаще всего давали неверный ответ. Если вы все-таки один из тех редких людей, кому удалось ответить на нее так же быстро, как и ребенку, попробуйте еще раз бросить себе вызов и дать правильные ответы на детские загадки.

Мы в AdMe.ru попытались ответить на эти загадки, и, скажем честно, над некоторыми пришлось поломать голову даже тем, кто легко справляется с задачками из школьных учебников.

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© Pixabay  

2.

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© Pixabay  

3.

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© Pixabay  

4.

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© Pixabay  

5.

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© Pixabay  

6.

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© Pixabay  

7.

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

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© Pixabay  

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© Pixabay  

А вы сумели справиться с этими загадками?

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