14 загадок, на которые дети отвечают за пару секунд, а взрослые — за пару часов
Помните известную загадку, где нужно было определить, в какую сторону едет автобус? Дети решали ее буквально за несколько секунд, а взрослые пускались в пространные рассуждения и чаще всего давали неверный ответ. Если вы все-таки один из тех редких людей, кому удалось ответить на нее так же быстро, как и ребенку, попробуйте еще раз бросить себе вызов и дать правильные ответы на детские загадки.
Мы в AdMe.ru попытались ответить на эти загадки, и, скажем честно, над некоторыми пришлось поломать голову даже тем, кто легко справляется с задачками из школьных учебников.
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А вы сумели справиться с этими загадками?